మృత్యు దారిగా మారుతున్న ఎన్​హెచ్​ 44! - ఆదమరిస్తే గాల్లోనే ప్రాణాలు

ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారిన నేషనల్​ హైవే 44 - నిత్యం ఏదో ఒక చోట జరుగుతున్న దుర్ఘటనలు - ప్రమాదాల్లో పదుల సంఖ్యలో మరణిస్తున్న ప్రయాణికులు

Road Accidents on National Highway 44
Road Accidents on National Highway 44 (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 8, 2025 at 8:56 PM IST

Updated : November 8, 2025 at 10:23 PM IST

Road Accidents on National Highway 44 : ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో 44వ జాతీయ రహదారి ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారింది. నిత్యం ఏదో ఒకచోట దుర్ఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రమాదాల్లో పదుల సంఖ్యలో ప్రయాణికుల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి. వాహనదారుల అతివేగం కారణంగా ప్రధాన కూడళ్లు, యూటర్నుల వద్ద ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. రహదారి నిర్వహణపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించి ప్రమాదాలను నివారించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. తెలంగాణలో మునుపెన్నడూ లేనిరీతిలో గతేడాది దాదాపు 26 వేల రోడ్డు ప్రమాదాలు సంభవించడం గమనార్హం. దీంతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని రోడ్డు భద్రతా అధికారులు వాహనదారులకు తగిన సూచనలు చేస్తున్నారు.

ఉమ్మడి నిజామాబాద్​ జిల్లాలో 130 కి.మీ. ఎన్​హెచ్​ - 44 : దేశంలోనే పొడవైన రహదారి అయిన 44 వ జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదాలు పెరిగిపోతున్నాయి. నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణించాలంటే ప్రజలు భయపడే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా 130 కిలోమీటర్ల మేర రహదారి విస్తరించి ఉంది. దీనిపై 27 బ్లాక్‌ స్పాట్లు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. గ్రామాలు, పట్టణాల నుంచి వచ్చే రోడ్లు జాతీయ రహదారిని కలిపే చోట ఎలాంటి సూచికలు, సర్వీస్‌ రోడ్లు, సిగ్నళ్లు లేకపోవడంతో ప్రమాదాలకు అడ్డాగా మారుతున్నాయి. ప్రధాన కూడళ్లు, యూటర్నుల వద్ద ప్రమాదాలు జరిగి పదుల సంఖ్యలో జనాలు మృత్యువాత పడుతున్నారు.

ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు క్యాసంపల్లి నుంచి భిక్కనూరు వరకు 80కి పైగా గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. రోడ్డు బాగానే ఉందని అతివేగంగా వస్తున్న వాహనాలు భారీ ప్రమాదాలకు గురవుతున్నాయి. ఇటీవల జంగంపల్లి వద్ద స్కూటీని లారీ ఢీకొనడంతో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతిచెందగా, మరొకరు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. రహదారిపైనున్న 27 బ్లాక్‌స్పాట్ల వద్ద ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు చేపట్టాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

ఎన్​హెచ్​-44పై భారీ గుంతలు : సదాశివనగర్ మండలంలో రహదారిపైకి వచ్చే గ్రామాల జంక్షన్లన్నీ బ్లాక్‌స్పాట్లుగానే ఉన్నాయి. నిజామాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్, కామారెడ్డికి వెళ్లే వాహనాలన్నీ డిచ్ పల్లి వద్ద జాతీయ రహదారిపైకి వస్తుంటాయి. ఇక్కడున్న మూలమలుపు వద్ద గతంలో బస్సు, హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం ట్యాంకర్ బోల్తా పడ్డాయి. ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలో 130 కిలోమీటర్ల మేర హెచ్చరిక బోర్డులు కరువయ్యాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జాతీయ రహదారి పక్కన సర్వీస్‌ రోడ్లతోపాటు గ్రామాలకు వెళ్లే చోట్ల పైవంతెనలు నిర్మించాలని ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు ఏర్పడిన భారీ గుంతలకు వెంటనే మరమ్మత్తులు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు. ప్రభుత్వం, అధికారులు స్పందించి బ్లాక్‌ స్పాట్‌లను గుర్తించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించి, రోడ్డు ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

కనిపించని హైవే పెట్రోలింగ్​ వ్యవస్థ : గత కొన్ని రోజులుగా రోడ్డు ప్రమాదాలు తరచూ జరుగుతూ ఉన్నాయి. వాహనదారుడి నిర్లక్ష్యం వల్లనో, వాహన పరిస్థితి వల్లనో ఈ ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. దీంతో హఠాత్తుగా జరిగే ప్రమాదాలను అంచనా వేయడం కష్టంగా మారుతుంది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే తక్షణ సాయం అందిస్తే వారి ప్రాణాలను కాపాడవచ్చు. ఇలాంటి ప్రమాదాలను అరికట్టేందుకే గత ప్రభుత్వ హయాంలో హైవే పెట్రోలింగ్​ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే అది కార్యరూపం దాల్చడంలో మాత్రం సక్సెస్​ కాలేదనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో సగటున 20 మంది వాహనదారులు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మరణిస్తున్నారు.

NH 44 ACCIDENTS
NATIONAL HIGHWAY 44
ROAD ACCIDENTS ON NH 44
నేషనల్​ హైవే 44పై రోడ్డు ప్రమాదాలు
ROAD ACCIDENTS ON TELANGANA

