రోజుకు మూడు వేల ఆర్డర్లు - 'బిర్యానీ'కే జై కొడుతున్న విజయనగరం వాసులు
ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో ఆన్లైన్ ఫుడ్ డెలివరీల హవా - అత్యధికంగా బిర్యానీలు, స్టార్టర్లకే క్యూ కడుతున్న భోజన ప్రియులు - రోజుకు సగటున 3 వేలకు పైగా బిర్యానీ ఆర్డర్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 6:16 PM IST
Huge Demand for Biryani in Joint Vizianagaram : సంబురం అయినా, సందర్భమేదైనా సరే బిర్యానీ లేకుండా ఆనందం పూర్తవదు అన్నట్టుగా నేటి సమాజం మారిపోయింది. నాలుగు మంది స్నేహితులు కలిసినా, కుటుంబంతో బయటికి వెళ్లినా, పండుగ వచ్చినా బిర్యానీ తినాల్సిందే అనే భావన అందరిలో పాతుకుపోయింది. ముఖ్యంగా బిర్యానీ ఒక ఆహారం మాత్రమే కాదు ఒక ట్రెండ్గా, ఒక సంస్కృతిగా మారిందని చెప్పవచ్చు.
ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లా వాసుల ఆహారపు అలవాట్లు మారుతున్నాయి. టెక్నాలజీ వాడకం పెరగడంతో ఆన్లైన్ ఫుడ్ ఆర్డర్ల వైపు జనం మొగ్గు చూపుతున్నారు. భోజన ప్రియులు యాప్స్ ద్వారా తమకు ఇష్టమైన వంటకాలను ఆర్డర్ చేసుకుంటున్నారు. వినియోగదారులు ఆర్డర్ చేసిన వెంటనే, డెలివరీ బాయ్స్ ద్వారా వేడివేడి ఆహార పదార్థాలు రయ్మంటూ ఇంటి ముంగిట వాలుతున్నాయి. జిల్లా వాసులు ఎక్కువగా మాంసాహారాన్నే ఆర్డర్ చేస్తున్నారు.
Vizianagaram Food Trends :అందులోనూ దమ్ బిర్యానీ, మొఘలాయ్ బిర్యానీకి అత్యధిక డిమాండ్ ఉంటోంది. బిర్యానీల తర్వాత నాన్ వెజ్ స్టార్టర్స్కు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. చికెన్ 65, చికెన్ వింగ్స్, లాలీపాప్స్, తందూరి చికెన్ వంటి వాటిని తెగ లాగించేస్తున్నారు. డెలివరీ యాప్స్కు వస్తున్న మొత్తం ఆర్డర్లలో 70 శాతం ఆర్డర్లు ఇవే ఉంటున్నాయని గిగ్ వర్కర్లు (డెలివరీ బాయ్స్) చెబుతున్నారు. మాంసాహారంతో పాటు ఉదయం పూట అల్పాహారం (టిఫిన్స్) ఆర్డర్ చేసే వారి సంఖ్య కూడా బాగానే ఉంటోంది. భోజనం తర్వాత ఐస్క్రీమ్లు, స్వీట్లు, కేక్లు కూడా యాప్స్ ద్వారా ఆర్డర్స్ పెడుతున్నారు. ఇక శాకాహారులు ఫ్రైడ్ రైస్, పన్నీర్ బిర్యానీ, కాజు బిర్యానీ వంటి వంటకాల వైపు ఎక్కువగా మొగ్గుచూపుతున్నారు. నాన్ వెజ్ ఆర్డర్లతో పోలిస్తే వెజ్ ఫుడ్ డెలివరీ శాతం కొంత తక్కువని గిగ్ వర్కర్లు పేర్కొంటున్నారు.
జిల్లా వ్యాప్తంగా రోజుకు సగటున సుమారు 3 వేల వరకు ఆర్డర్లు వస్తున్నట్లు సంబంధిత ఫుడ్ యాప్స్ నిర్వాహకులు పేర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా వారాంతాల్లో (శని, ఆదివారాలు) వీటి సంఖ్య మరింత పెరిగిపోతోంది. దీనికి తోడు రెస్టారెంట్లు ప్రకటించే ప్రత్యేక ఆఫర్లు కూడా వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. 'మూడు బిర్యానీలకు ఒకటి ఉచితం', 'రెండు కొంటే రూ.50 తగ్గింపు' వంటి ఆఫర్ల సమయంలో ఆర్డర్లు భారీగా నమోదు అవుతున్నాయి.
25 నిమిషాల్లోనే డెలివరీ : వినియోగదారులు ఆర్డర్ చేసిన వెంటనే ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్స్ రంగంలోకి దిగుతున్నారు. నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఆహారాన్ని వేడివేడిగా కస్టమర్లకు చేరవేస్తున్నారు. పట్టణ పరిధిలో 18 కిలోమీటర్ల వరకు ఫుడ్ డెలివరీ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆర్డర్ చేసిన గరిష్ఠంగా 25 నిమిషాల్లోనే డెలివరీ చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 200 రెస్టారెంట్లతో ఆన్లైన్ ఆహార సంస్థలు టైఅప్ అయినట్లు సమాచారం. యాప్స్లో కస్టమర్లు తమకు నచ్చిన ఆహారాన్ని ఏ విధంగా ఎంచుకుంటున్నారన్న దానిపై ఓ సంస్థ ప్రతినిధి జీవన్ వివరించారు. కస్టమర్లు ప్రధానంగా ఆయా రెస్టారెంట్లకు ఉన్న స్టార్ రేటింగ్ ఆధారంగానే ఆహారాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటున్నారని ఆయన తెలిపారు.
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