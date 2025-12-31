ETV Bharat / state

మంచి ముహూర్తం చూసుకోవాల్సిందే - ఆందోళనకర స్థాయిలో సిజేరియన్లు!

ఏటా పెరుగుతున్న సిజేరియన్ల సంఖ్య - నొప్పికి తాళలేక, మంచి మూహూర్తం అంటూ శస్త్రచికిత్సలు - బిడ్డకు తల్లి పాలు కూడా ఇవ్వలేని దుస్థితి - తల్లీ బిడ్డకు క్షేమం కాదంటున్న వైద్యులు

Published : December 31, 2025 at 12:14 PM IST

Pregnant Ladies Preferring Cesarean : ప్రస్తుత కాలంలో కొందరు నిండు గర్భిణులు తమ జీవనశైలి, ఆరోగ్యపరంగా పురిటినొప్పులకు భయపడుతున్నారు. అందుకనే శస్త్రచికిత్సల కాన్పుల వైపునకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ కారణంగా ఏటేటా సిజేరియన్ ఆపరేషన్స్​ పెరిగిపోతున్నాయి. ఎలాగూ సిజేరియన్‌ తప్పదు కదా అని, మంచి ముహూర్తం చూసుకుని కాన్పు చేయించుకుందామని కొందరు తల్లులు, పుట్టబోయే బిడ్డలనూ ప్రమాదంలోకి నెడుతున్నారు. జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు, ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలతో ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోకూడదని తల్లులకు అవగాహన కల్పించాలి.

మూఢ నమ్మకాలతో ప్రమాదంలోకి : ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో సిజేరియన్లు ప్రైవేటుగా ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. చాలా కుటుంబాలు మూఢ నమ్మకాలతో గర్భిణులను ఈడీడీ (ఎస్టిమేటెడ్‌ డెలివరీ డేట్‌) తర్వాతో, ముందో ఆలస్యంగా తీసుకొస్తున్నాయి. మంచి రోజు, మూఢం, ఇతర సెంటిమెంట్లు కారణంగా చూపుతున్నారు. ఏదైనా జరగరానిది జరిగితే తమకెందుకనే ధోరణితో ఆసుపత్రుల్లోనూ కోతలకే మొగ్గుతున్నారు. వైద్యులు తమ వద్దకు వచ్చిన గర్భిణులకు శస్త్రచికిత్స చేయకుండా, దాని వల్ల కలిగే నష్టాలను వివరించాలి.

తల్లిపాలు లేక మరింత నష్టం : శస్త్రచికిత్స కాన్పుల వల్ల పసికందులు ముర్రుపాలుకు దూరమవుతున్నారు. ఆపరేషన్​ సమయంలో మత్తు సూది ఇస్తారు కనుక ఆ ప్రభావం తల్లిపాలపై ఉంటుందని, వెంటనే బాలింత పాలు బిడ్డకు పట్టించకూడదనే అపోహలూ వెంటాడుతున్నాయి. పుట్టే బిడ్డలకు తల్లిపాలు పట్టిస్తే రోగ నిరోధకత పెరుగుతుంది. జీర్ణకోశ సంబంధ వ్యాధులు, ఇన్ఫెక్షన్లు సోకవు. నవజాత శిశుమరణాల అడ్డుకట్టకు ఇది అత్యంత ప్రధానం. జిల్లా గణాంకాల ప్రకారం కేవలం 34 శాతం మంది నవజాత శిశువులకే తొలిగంటలో ముర్రుపాలు పడుతున్నారని తేలింది.

"ఈ రోజుల్లో ముహూర్తపు ప్రసవాలకే ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. హైరిస్క్, నొప్పులొక్కటే ఇందుకు కారణం కాదు. మూఢనమ్మకాలు, సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటోంది. పెళ్లి రోజు, పెద్ద పిల్లల పుట్టిన రోజు, ఇతర సెంటిమెంట్‌ కలిసొచ్చేలా కాన్పులు చేయించుకుంటున్న ధోరణులు ఎక్కువయ్యాయి. రాగానే ఆపరేషన్‌ చేయాలని బతిమిలాడుతున్నారు. 39 వారాలు నిండాకే కాన్పు చేయడం తల్లీ బిడ్డకు క్షేమం." - డా.శైలజ, స్త్రీ వైద్య నిపుణురాలు, నిజామాబాద్‌

2025 ఏప్రిల్​-నవంబర్​లో సర్వే ప్రకారం :

  • సాధారణ కాన్పులు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో 2,635, ప్రైవేటు హాస్పటల్​లో 429 కాన్పులు.
  • సిజేరియన్లు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో 3,001 సిజేరియన్లు, ప్రైవేటు హాస్పటల్​లో 3,491 ఆపరేషన్లు

"సిజేరియన్‌ కాన్పులే ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందని ప్రైవేటు దవాఖానాలను రిపోర్టులతో సహా అడుగుతున్నాం. ఒకవేళ కారణాలు సహేతుకంగా లేకుంటే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. ఆశా కార్యకర్తలు, ఏఎన్‌ఎంల ద్వారా సాధారణ ప్రసవం చేయించుకోవాలని, నొప్పులకు భయపడొద్దని అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. సర్కారు ఆసుపత్రుల్లో సుఖ ప్రసవాలే చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం." - రాజశ్రీ, జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి

ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో అధికంగా : మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలున్నా, అక్షరాస్యత ఎంత పెరిగినా ఈ పరిస్థితిలో ఎటువంటి మార్పు రావడం లేదు. ఇందుకు ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల ధనదాహం, గర్భిణులు బలహీనంగా ఉండటం, ముహూర్తాలపై నమ్మకం ఇంకా ఎక్కువగా పెరగడం కారణాలుగా తెలుస్తోంది. జాతీయ ఆరోగ్య సంస్థలు, వైద్య జర్నల్స్‌ నివేదికల (2024) ప్రకారం అతి తక్కువ సిజేరియన్ జరిగే రాష్ట్రాల్లో తొలి మూడు స్థానాల్లో నాగాలాండ్‌ (5.2%), మేఘాలయ (8.2%), బిహార్‌ (9.7%) నిలవడం గమనార్హం.

అవసరం లేకపోయినా సీ-సెక్షన్ డెలివరీలు చేయడం వలన తల్లికి ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయి. వైద్యుల ప్రకారం, బిడ్డ తల పెద్దగా ఉండి, తల్లి నుంచి వచ్చే సమయంలో ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు లేదా ఇద్దరు అంతకంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు పుట్టే అవకాశం ఉన్నపుడు లేదా గర్భాశయంలో మాయపొర బిడ్డకు అడ్డుగా ఉన్నపుడు సిజేరియన్​ గురించి ఆలోచించాలి.

