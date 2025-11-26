అనర్హులు, అరాచకశక్తుల చేతుల్లో తుపాకులు! - వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎడాపెడా లైసెన్స్లు !
లైసెన్స్ పొందిన వారిలో ఎక్కువ మంది ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లు, కబ్జాదారులే - ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి అనుచరులు, వైఎస్సార్సీపీ ఛోటా నేతలకూ మంజూరు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 8:24 AM IST
Most Gun License Holders in YSR Kadapa District: ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లు దగ్గర నుంచి అరాచక శక్తులు, కబ్జాదారులు, కిరాయి రౌడీలు గూండాలు దాకా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి జగన్ సొంత జిల్లా వైఎస్సార్ కడపలో ఎడాపెడా తుపాకీ లైసెన్స్లు ఇచ్చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్య నేతల సన్నిహితులు, అనుచరులతో పాటు వారి ముఠాల్లోని సభ్యులు, ఆ పార్టీ ఛోటా నాయకులకు సైతం పప్పుబెల్లాల్లా పంచేశారు. చివరకు ఒక పంచాయతీ కార్యదర్శికి, ఛోటా మైనింగ్ వ్యాపారికీ ఇచ్చేశారంటే ఏ స్థాయిలో అరాచకం రాజ్యం ఏలిందో అర్థమవుతుంది.
వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి అనుచరులకు, పార్టీ నాయకులకు విచ్చలవిడిగా ఇచ్చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తుపాకీ లైసెన్సులు పొందినవారిలో ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారే ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం. వారిలో కొందరు హోదా, దర్పం ప్రదర్శించేందుకు ఎక్కువమంది బెదిరింపులు, వసూళ్లు, ప్రత్యర్థులపై దాడులకు ఉపయోగిస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఇచ్చినవి, అంతకు ముందువి కలిపి జిల్లాలో ప్రస్తుతం 854 మందికి తుపాకీ లైసెన్సులుంటే వారిలో 25 మంది వరకు హత్యకేసుల్లో నిందితులు.
అవినాష్రెడ్డి అనుచరులకు లైసెన్స్లు: వివేకా హత్య కేసులో నిందితులైన ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి, దేవిరెడ్డి శివశంకరరెడ్డిలకు జమ్మలమడుగుకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నేత మల్కిరెడ్డి హనుమంతరెడ్డి అత్యంత సన్నిహితుడు. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రాగానే అతనికి తుపాకీ లైసెన్స్ ఇచ్చేశారు. దానితో బెదిరించి భూదందాలు, అరాచకాలు చేశారన్న ఆరోపణలున్నాయి. 2022లో అతనికి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం గన్మెన్ను కూడా ఇచ్చింది. కొండాపురం మండలం లావనూరుకు చెందిన నిరంజన్రెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ మండల కన్వీనర్.
ఎంపీ అవినాష్రెడ్డితో సంబంధాలు ఉండటంతో లైసెన్స్ ఇచ్చేశారు. జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గం కోడూరుకు చెందిన ఎల్.రామమునిరెడ్డి అవినాష్రెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితుడు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తుపాకి లైసెన్స్ ఇప్పించింది. దాంతో గ్రామంలో ప్రత్యర్థులపై కాల్పులు జరిపారు. ఫలితంగా లైసెన్స్ రద్దుచేశారు.
జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గం కొండాపురం మండలం తాళ్ల ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన ఆర్.హరినారాయణరెడ్డిపై స్థానిక పోలీసుస్టేషన్లో ప్రత్యర్థులపై దాడులు చేశారనే అభియోగాలపై మూడు కేసులు ఉన్నాయి. అయినా వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తుపాకీ లైసెన్స్ ఇచ్చారు.
పంచాయతీ కార్యదర్శికీ తుపాకీ లైసెన్స్:
- జమ్మలమడుగుకు చెందిన గురుమోహన్ గతంలో పెద్దముడియం మండలంలో పంచాయతీ కార్యదర్శిగా పని చేశారు. అతనికీ తుపాకీ కూడా లైసెన్స్ ఉంది.
- జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గం మైలవరం మండలం గొల్లపల్లెకు చెందిన వెంకట శివారెడ్డికి సైతం వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త కావడమే అర్హతగా లైసెన్స్ ఇచ్చారు. ఈయన ఎమ్మెల్యే శివారెడ్డి హత్య కేసులో నిందితుడు.
- ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాద్రెడ్డికి ప్రొద్దుటూరు ఈశ్వర్రెడ్డినగర్కు చెందిన ఎస్.శేఖర్ మాజీ ముఖ్య అనుచరుడు. ప్రస్తుతం ప్రొద్దుటూరు ఎంపీపీ. ఇటీవల ఓ స్థలం విషయంలో టీడీపీ నాయకులతో వివాదం తలెత్తడంతో తుపాకీతో బెదిరించారు.
- రాష్ట్ర ఫుడ్ కమిషన్ ఛైర్మన్ చిత్తా విజయ్ప్రతాప్రెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తుపాకీ లైసెన్స్ తీసుకున్నారు.
తుపాకీ లైసెన్స్ తీసుకుని ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్!
సీకేదిన్నె మండలం ఇందిరానగర్కి చెందిన జి.వీరనాగిరెడ్డి వైఎస్సార్సీపీనాయకులతో తిరుగుతూ, వారి అండతో తుపాకీ లైసెన్స్ సంపాదించి ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ అవతారమెత్తాడు. అదే ప్రాంతంలో ఉండే ఎస్.మురళీకృష్ణకూ తుపాకీ లైసెన్స్ ఉంది. అతనిపైనా ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ ఆరోపణలున్నాయి.
లోతైన విచారణ చేయాలి: అరాచక శక్తులకు, అనర్హులు తుపాకీ లైసెన్స్లు ఇవ్వడమే తప్పు. వారి చేతుల్లో తుపాకులు ఉన్నాయని తెలిసీ ప్రభుత్వం ఉపేక్షించడం మరింత తప్పు. కూటమి ప్రభుత్వం వెంటనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎవరెవరికి తుపాకీ లైసెన్స్లు ఉన్నాయో లోతుగా విచారించాలి. అరాచక శక్తులు, నేరచరిత్ర ఉన్నవారు, అనర్హులకు వెంటనే లైసెన్స్లు రద్దుచేసి, తుపాకులు స్వాధీనం చేసుకోవాలి.
వైఎస్సార్సీపీ నాయకులైతే చాలు: వల్లూరు మండలం తిమ్మాపురానికి చెందిన టి.రజనీకాంత్రెడ్డి జగన్కు ప్రధాన అనుచరుడు. అతనికి తుపాకీ లైసెన్స్ ఇవ్వడానికి అంతకంటే అర్హతేం కావాలనుకున్నారు అప్పటి అధికారులు. అతను ఆ తుపాకీతో బెదిరించి భూదందాలు చేస్తున్నాడన్న ఆరోపణలున్నాయి. అదే మండలంలోని ఎ.గంగాయపల్లెకి చెందిన వెంకటసుబ్బారెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త. ఆర్టీసీ మాజీ ఛైర్మన్ మల్లికార్జునరెడ్డికి అనుచరుడన్న కారణంతో అతనికీ లైసెన్స్ ఇచ్చేశారు.
- నల్లపరెడ్డిపల్లెకి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నేత పి.విశ్వనాథరెడ్డికి జగన్ ప్రభుత్వం తుపాకీ లైసెన్స్ ఇచ్చింది. తుపాకీతో బెదిరించి అరాచకాలు చేశారు. అప్పులు చేసి, ఇప్పుడు పరారీలో ఉన్నారు.
- కొండాపురం మండలంతాళ్లప్రొద్దుటూరుకు చెందిన హరినారాయణరెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే సుధీర్రెడ్డికి ముఖ్య అనుచరుడు. అతనిపై నాలుగు కేసులున్నా లైసెన్స్ ఇచ్చేశారు.
- చక్రాయపేట మండలం చిలకాంపల్లెకు చెందిన మాజీ ఎంపీపీ రుక్మాంగదరెడ్డికీ వైఎస్సార్సీపీనేత కావడమే తుపాకీ లైసెన్స్కు అర్హత.
- లింగాల మండలం కర్ణ పాపాయపల్లెకు చెందిన కర్ణ శివకంచిరెడ్డి లింగాల మండలంలో మైనింగ్ పనులు చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అండతో ఈయన కూడా లైసెన్స్ పొందారు.
వివేకా హత్యకేసులో అనుమానితుడు చిన్న గొడవకే ప్రాణాలు తీశాడు: పులివెందుల ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఎదురుగా టిఫిన్ సెంటర్ నడిపే భరత్యాదవ్ అత్యంత వివాదాస్పదుడు. వివేకా హత్యకేసులో అనుమానితుడు. అలాంటి వ్యక్తికీ ప్రాణహాని ఉందని చెప్పడంతో తుపాకీ లైసెన్స్ ఇచ్చేశారు. ఏవో ఆర్థిక లావాదేవీల్లో పులివెందులకు చెందిన దిలీప్, మహబూబ్ బాషాలతో గొడవ జరగడంతో, ఇంటికెళ్లి తుపాకీ తెచ్చి మూడు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపాడు. దిలీప్ ప్రాణాలు కోల్పోగా, బాషా తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు.
వీరపునాయునిపల్లె మండలం పాయసంపల్లెలో వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన మహేశ్వర్రెడ్డి, నిమ్మకాయల సుధాకర్రెడ్డి వర్గాల మధ్య ఘర్షణ తలెత్తడంతో 2021 జనవరిలో కర్రలు, కత్తులతో పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు. సుధాకర్రెడ్డి లైసెన్స్డ్ తుపాకీతో కాల్పులు జరపడంతో పలువురు గాయపడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతల అండతోనే అతనికి లైసెన్స్ లభించింది.
పులివెందులలో:-
- పులివెందుల నియోజకవర్గం వేంపల్లె జడ్పీటీసీ సభ్యుడు ఎం.రవికుమార్రెడ్డి కొన్నాళ్ల క్రితం తన అనుచరులతో కలసి పోలీసుస్టేషన్పై దాడిచేశారు. అతనికి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తుపాకీ లైసెన్స్ ఇచ్చి గన్మెన్నూ కేటాయించింది.
- సింహాద్రిపురం మండలం బిదినంచెర్లకు చెందిన నేత బీఎన్ బ్రహ్మానందరెడ్డి, పోరెడ్డి ప్రభాకర్రెడ్డిని చంపేందుకు జరిపిన కాల్పుల్లో ఇద్దరు చనిపోయారు. ఏడు ఏళ్ల క్రితం జరిగిన ఈ జంట హత్యలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించాయి.
- వేంపల్లె మండలం వెలమవారిపల్లెకి చెందిన రుద్ర భాస్కర్రెడ్డి, వేంపల్లెకు చెందిన కామిశెట్టి సతీష్కుమార్, సింహాద్రిపురం మండలం లోమడకు చెందిన డి.పవన్చంద్రారెడ్డిలపై అరాచక శక్తులుగా ముద్ర ఉంది. వీరికి తుపాకీ లైసెన్స్ ఇవ్వడంతో మరింత చెలరేగిపోయారు.
- దిద్దేకుంటకు చెందిన టీడీపీ నేత పరమేశ్వర్రెడ్డిని గత ప్రభుత్వ హయాంలో కత్తులతో నరికి చంపేశారు. కసనూరుకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీనేత పి.హరినాథ్రెడ్డి హస్తం ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈయనకూ తుపాకీ లైసెన్స్ ఉంది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన ఈ ఘటనపై కేసు కూడా నమోదు కాకుండా చేసేశారు.
