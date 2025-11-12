నోరూరించే కోనసీమ టిఫిన్స్ -పల్లె నుంచి పట్నం వరకూ ఇవే ఫేమస్!
అందరూ ఇష్టపడే కోనసీమ పొట్టిక్కలు, దిబ్బరొట్టెలు, ఇడ్లీలు - పల్లె నుంచి పట్నం వరకూ హోటళ్ల మెనూలో ఇవి ఉండాల్సిందే!
Famous Tiffins in Ambajipeta At Konaseema District: కోనసీమ అంటే అందం, అభిరుచి కలిగిన రుచులు మిశ్రమం. అలాంటి అందాన్ని ఆస్వాదించే ఘుమఘుమల రుచులకు గోదావరి జిల్లాలు ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ప్రసిద్ధి గాంచాయి. కోనసీమ అనగానే ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉంటాయి. అందులో ప్రధానమైనది ఇక్కడి వంటకాలు. వీటిలోనూ కొన్ని అల్పాహారాలకు ఎంతో గుర్తింపు ఉంది. అటువంటి వాటిలో నిత్యం ఇష్టంగా ఆరగించే ఇడ్లీ, పొట్టిక్కలు, దిబ్బరొట్టెలు ముందు వరుసలో ఉంటాయి. పల్లె నుంచి పట్నం వరకూ హాటళ్లలో ఇవి మెనూలో తప్పకుండా ఉంచాల్సిందే. ఇదీ వీటి ప్రత్యేకతగా చెప్పవచ్చు.
నోరూరిస్తున్న వంటకాలు: తాటాకుపాకల్లోని చిన్నచిన్న హోటళ్లలో వేడివేడి ఇడ్లీలు పొగలు కక్కుతూ కొబ్బరి, అల్లం, దబ్బకాయల పచ్చళ్లు, బొంబాయి చెట్నీతో ఆహార ప్రియులను నోరూరిస్తుంటాయి. పొట్టిక్కలు సుమారు ఇక్కడి ప్రజలు 60 ఏళ్ల నుంచి వీరి ఇష్టమైన అల్పాహారంగా ఉండిపోయింది. వివాహాది శుభకార్యక్రమాలతో పాటు మిగిలిన సందర్భాల్లోనూ దీని ప్రత్యేకతే వేరు.
దిబ్బరొట్టె అంటే లొట్టలేసుకుని ఆరగించేందుకు ఇక్కడి ప్రజలు ముందు వరుసలో ఉంటారు. పెనంపై కింద మంట పైన ఇనుప రేకుపై మండే కొబ్బరిడొక్కలతో ఉడికించడంతో ప్రత్యేక రుచిని సంతరించుకుంటుంది. 3 దశాబ్దాలకు పైబడి తాను కొబ్బరిడొక్కలపైనే దిబ్బరొట్టిని వండుతున్నట్లు అంబాజీపేటకు చెందిన కాకా హోటల్ యజమాని సుందరనీడి తాతారావు తెలిపారు.
టిఫిన్స్ ధరల వివరాలిలా: అల్పాహారాల్లో ముఖ్యంగా దిబ్బరొట్టె రూ.25, పొట్టిక్కలు (4) రూ.35, ఇడ్లీ (4) రూ.30గా వీటి ప్రస్తుత ధరలు ఉన్నాయి. అయితే 35 ఏళ్ల క్రితం రూ.2.50గా దిబ్బరొట్టెల ధర ఉండేదని స్థానికులు పేర్కొన్నారు.
తరాలు మారిని రుచి మారలేదు: ఆరోగ్యపరంగా దిబ్బరొట్టెలు, పొట్టిక్కలు, ఇడ్లీ, అల్పాహారాలు ఆరోగ్యానికి మంచివేనని అంబాజీపేటకు చెందిన హోమియోపతి వైద్యుడు యండమూరి ఫణీంద్రనాథ్ అన్నారు. తరాలు మారినా ప్రజలకు ఈ వంటకంపై ఆసక్తి మారలేదని ఆయన వెల్లడించారు. ఇక్కడి ప్రజలకు ఇవే చక్కటి అల్పాహారాలుగా గుర్తింపు పొందాయని ఫణీంద్రనాథ్ వివరించారు.
మరిన్ని రుచులు: కోనసీమ రుచులలో స్వీట్స్, మాంసాహారం, కొబ్బరి, మామిడి మొదలైనవి సైతం ఈ ప్రాంతానికి వన్నె తెచ్చిపెట్టాయి. అచ్చం కొనసీమలో ఉన్నామా అనిపించే రీతిలో వేరే రాష్ట్రాల్లో స్దిరపడిన ఆంధ్రా వాసులు రుచికరంగా చక్కని రుచులతో ఆహార ప్రియులకు తీపి గుర్తులను అందిస్తున్నారు. బెల్లంపాకంలో ఊరిన గారెలు, సున్నుండలు, మామిడి తాండ్ర, బెల్లం చెక్కిలు, సగ్గుబియ్యం పాయసం, పనస కాయ బిర్యానీ, ఇవే కాకుండా ఆహార ప్రియులకు పిత్తపరిగిల పులుసు, తలకాయ మాంసం, తమలపాకు బజ్జి, ఇలా ఎన్నో విభిన్న ఆహారాలు కోనసీమను ప్రత్యేక స్థానంలో నిలబెడుతున్నాయి.
