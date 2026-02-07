రోడ్డు ప్రమాదాల్లో రక్తమోడుతున్న రాష్ట్రంలోని 6 జిల్లాలు ఇవే - కేంద్ర అధ్యయనంలో వెల్లడి
దేశవ్యాప్తంగా అత్యధిక రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్న హైవేలు, ఎక్స్ప్రెస్వేలు - 2030 నాటికి ప్రమాదాలు తగ్గించాలిని సూచించిన కేంద్రం - జీరో ఫెటాలిటీ కారిడార్లుగా మార్చేందుకు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 8:31 PM IST
Most Dangerous District in Road Accident From AP : ఆ జిల్లాల్లో రహదారులు నిత్యం రక్తమోడుతూనే ఉన్నాయి. ఓ వైపు అక్కడ పెద్ద పెద్ద రహదారులు, మరోవైపు ప్రాణాలు తోడేసే పెనుగండూలు కూడా ఉన్నాయి. ఎంతగానంటే దేశంలో అత్యంత ఎక్కువ సంఖ్యలో ప్రమాదాలు జరుగుతున్న జిల్లాల్లో ఇవి కూడా చేరాలంటే ప్రమాదాలు ఏ స్థాయిలో జరుగుతున్నాయో మీ ఊహాకే వదిలేస్తున్నాను. ఈ ప్రమాదాలను గురించి అధ్యయనం ఏం చెబుతుందో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం రండి.
కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, హైవేల మంత్రిత్వశాఖ (మోర్త్) సేవ్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో రోడ్డు ప్రమాదాలపై అధ్యయనం చేయగా ఈ విషయాలు వెలువడ్డాయి. ఈ నివేదికల ప్రకారం దేశంలోనే అత్యంత సంక్లిష్టమైన 100 జిల్లాలను గుర్తించింది. వాటిలో రాష్ట్రంలోని ఉమ్మడి ప్రకాశం, గుంటూరు, నెల్లూరు, అనంతపురం, కడప, చిత్తూరు జిల్లాలు ఉన్నాయి. ఈ జిల్లాలను 2023, 2024లో జరిగిన ప్రమాదాలు, మరణాల ఆధారంగా ఎంపిక చేశారు. మొత్తంగా ఈ రెండు ఏళ్లలో ప్రమాదాలు, అందులోని మరణాలను విశ్లేషించగా అత్యధిక మృతులు ఉన్న జిల్లాలకు ర్యాంకింగ్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఇందులో అత్యధికంగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని 20, తమిళనాడులోని 19 జిల్లాలు ఉండగా, ఏపీలో 6 ఉన్నాయి.
మరణాల శాతం తగ్గించేలా: ఈ 6 జిల్లాల్లో 2030 నాటికి రోడ్డు ప్రమాద మరణాలు జరగకుండా వివిధ కార్యక్రమాలు చేపట్టేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మహారాష్ట్రలో జీరో ఫెటాలిటీ కారిడార్ పేరిట ముంబై-పుణే ఎక్స్ప్రెస్వేలో కార్యక్రమం అమలు చేశారు. తద్వారా సత్ఫలితాలు సాధించింది. ప్రమాదాలు గణనీయంగా తగ్గాయి. ఈ విధానాన్ని దిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్లో సైతం ఒక్కో రహదారిలో అమలు చేశారు. అక్కడా ప్రమాదాలు, మరణాల సంఖ్య తగ్గింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు.
ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు అంటే? : తొలుత నిర్ణయించిన జిల్లాల్లో ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగిన రోడ్లు, వాటిలోని కీలక ప్రాంతాలు పరిశీలించాలి. తర్వాత అధ్యయనం చేయాలి. ఏయే నెలల్లో, ఏయే సమయాల్లో ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగాయి అనేది చూడాలి. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన తీరు గమనించాలి. వాటి వల్ల ప్రమాదాలు జరిగిన తీరు పరిశీలించాలి. క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లేందుకు ఎంత సమయం పట్టింది? సకాలంలో అంబులెన్స్లు వచ్చాయా? లేదా? వంటివి అన్నీ చూడాలి.
పోలీసులు విస్తృతంగా తనిఖీలు నిర్వహించాలి. అతివేగంగా వాహనాలు నడిపే వారు, హెల్మెట్ ధరించని వారు, సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోని వారిపై కేసులు నమోదు చేయాలి. జరిమానాలు విధించాలి. మద్యం తాగి వాహనాలు నడివే వారిని కట్టడి చేసేందుకు నిరంతరం తనిఖీలు కొనసాగించాలి. లారీల సామర్థ్యానికి మించి అధిక బరువులతో రహదారులపై వెళ్లకుండా నియంత్రించాలి. సరకు రవాణా చేసే లారీలు, ప్రజా రవాణా చేసే బస్సులు, ఆటోలు తదితరాలు అన్నీ క్రమం తప్పకుండా ఫిట్నెస్ పరీక్షలు చేయించాలి. వాటికి సంబంధించిన ధ్రువపత్రం పొందాయా? లేదా? చూడాలి.
నగదు రహిత చికిత్స అందించేలా: ఆ 6 జిల్లాలోని ఆర్అండ్బీ, పంచాయతీరాజ్, నేషనల్ హైవేలు, మున్సిపల్ ఇంజినీర్లు రహదారి భద్రత ఆడిట్ నిర్వహించాలి. యుద్ధప్రాతిపదికన బ్లాక్స్పాట్లను సరిచేయాలి. ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో సూచికలు ఏర్పాటు చేయాలి. తప్పనిసరిగా క్రాష్ బ్యారియర్లు ఏర్పాటు చేయాలి. రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు నగదు రహిత చికిత్స అందించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలి. హైవేలు, రాష్ట్ర రహదారుల వెంబడి ట్రామాకేర్ సెంటర్లు, అంబులెన్సులు తప్పనిసరిగా ఉంచాలి.
రాష్ట్రం నుంచి ఎంపిక చేయనున్న కారిడార్: దేశ వ్యాప్తంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు అత్యధికంగా జరుగుతున్నాయి. హైవేలు, ఎక్స్ప్రెస్వేల్లో 12 కారిడార్లను ఎంపిక చేశారు. వాటిని జీరో ఫెటాలిటీ కారిడార్లుగా మార్చేందుకు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగా గత కొన్ని ఏళ్లుగా ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరిగి, వాటిలో అధిక సంఖ్యలో మరణాలు చోటు చేసుకున్న కారిడార్లను ఎంచుకున్నారు. ఇందుకుగానూ ఏపీ నుంచి ఓ కారిడార్ను ఎంపిక చేయనున్నారు.
