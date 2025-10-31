ఈ రెండు నెలల్లోనే అత్యధికంగా తీవ్ర తుపాన్లు - ఇప్పుడే ఎందుకంటే?

ETV Bharat / state

తెలుగు రాష్ట్రాలపై విరుచుకుపడుతున్న తుపాన్లు - అక్టోబర్​, నవంబర్​ నెలల్లోనే అధికం - ఏపీలోనే ఎక్కువగా తీరం దాటిన తుపాన్లు

Story on cyclone peak season in TG
Story on cyclone peak season in TG (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2025 at 8:20 AM IST

2 Min Read
Story on cyclone peak season in TG : తెలుగు రాష్ట్రాలపై ఇటీవల కాలంలో తుపాన్​లు విరుచుకు పడుతున్నాయి. ఫలితంగా పలుచోట్ల వరదలు సంభవించి పెద్ద ఎత్తున ఆస్తి, పంట నష్టం జరుగుతోంది. కొన్నిసార్లు ప్రజల ప్రాణాలకు కూడా ముప్పు ఏర్పడుతోంది. అయితే తుపానులు ఏ నెలల్లో ఎక్కువగా సంభవిస్తుంటాయి? ఆ నెలల్లోనే ఎందుకు వస్తున్నాయి? తదితర విషయాలపై వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు ఏం చెబుతున్నారంటే?

ఆ రెండు నెలల్లోనే ఎక్కువగా : తీవ్ర తుపాన్లు ఎక్కువగా వర్షాకాలం ముగిసి, శీతాకాలం ప్రారంభమైన తర్వాత అక్టోబరు, నవంబరు నెలల్లోనే తెలుగు రాష్ట్రాలపై విరుచుకుపడుతున్నాయి. తాజాగా ‘మొంథా’ ప్రభావం తీవ్రంగానే ఉండగానే, వచ్చే నెల 4వ తేదీన బంగాళాఖాతంలో అండమాన్‌ ప్రాంతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే సూచనలున్నట్లుగా హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది. వాతావరణ శాఖ గణాంకాల ప్రకారం 1970 నుంచి 2025 మధ్యకాలంలో ఇంతవరకు 31 తీవ్ర తుపాన్లు ఆంధ్రప్రదేశ్​లో తీరాన్ని తాకితే, వాటిలో 23 అక్టోబరు, నవంబరు నెలల్లోనే ఏర్పడటం విశేషం. వీటిలో 9 అక్టోబరు, 14 నవంబరు నెలల్లో సంభవించాయి. అంటే ఆ రెండు నెలల్లోనే ఎక్కువగా తుపాన్లు ఏర్పడుతున్నాయి.

ఆ నెలల్లోనే ఎందుకు? : జూన్‌ నుంచి సెప్టెంబరు వరకూ కురిసే భారీ వర్షాలతో వచ్చే వరదలు, నదుల నుంచి వచ్చే మంచి నీరు బంగాళాఖాతంలోని ఉప్పునీటితో అధికంగా కలవడం కారణంగా సముద్ర ఉష్ణోగ్రతల్లో తేడాలు వస్తాయి. హిమాలయాల నుంచి నిరంతరం ప్రవహించే గంగ, బ్రహ్మపుత్ర వంటి హిమానినదుల నుంచి పెద్దఎత్తున మంచినీరు బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంటుంది. సాధారణంగా ఏడాది పొడవునా అన్ని సీజన్లలో సముద్ర ఉష్ణోగ్రతల్లో ఏర్పడే వ్యత్యాసాలతో అల్పపీడనాలు ఏర్పడి అవి వాయుగుండాలు, తుపాన్లుగా మారతున్నాయి. కానీ అక్టోబరు, నవంబరు మాసాల్లో ఏర్పడే అల్పపీడనాలు తీవ్ర వాయుగుండాలు, అతి తీవ్ర తుపాన్లుగా రూపాంతరం చెందడం వల్ల పెనుగాలులు వీచి కుంభవృష్టి కురిసి, నష్టాలు అధికంగా ఉంటున్నట్లుగా ఐఎండీ శాస్త్రవేత్త శ్రావణి వివరించారు.

తీవ్ర వాయుగుండాలుగా, అతి తీవ్ర తుపాన్లుగా : బంగాళాఖాతం మహాసముద్రంలో ఏర్పడే అల్పపీడనాలకు పసిఫిక్, అట్లాంటిక్‌ మహా సముద్రాలపై గాలుల్లో ఏర్పడే అస్థిరతతో సంబంధం ఉంటుంది. ఆఫ్రికా, దక్షిణ అమెరికా ఖండాల మధ్య అట్లాంటిక్‌ మహాసముద్రంపై గాలుల్లో అస్థిరత అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రభావమనేది ఇటు హిందూ మహాసముద్రం, అరేబియా సముద్రం, బంగాళాఖాతంపైనా కనిపిస్తుంది. వర్షాకాలంలో నైరుతి రుతుపవనాల వల్ల దక్షిణ భారతదేశంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయి.

సెప్టెంబరు 3వ వారం నుంచి వీటి ఉపసంహరణ అనేది ప్రారంభమవుతుంది. అక్టోబరు రెండోవారం నుంచి ఈశాన్య రుతుపవనాలతో అటు తమిళనాడు, ఇటు దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, తెలంగాణల్లో వాన జల్లులు కురుస్తుంటాయి. ఈశాన్య రుతుపవనాల సమయంలోనే తూర్పు గాలుల్లో అస్థిరత అధికంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో బంగాళాఖాతం మహాసముద్రంలో ఏర్పడే అల్పపీడనాల తీవ్రత పెరిగి తీవ్ర వాయుగుండాలు, అతి తీవ్ర తుపాన్లుగా మారుతున్నాయి.

ఉన్నచోటు ప్రశాంతం - చుట్టూ ప్రాంతాల అల్లకల్లోలం : తుపాన్లు తరచూ విరుచుకుపడడానికి కారణాలేంటి?

వాతావరణ విపత్తులను గుర్తించే విషయంలో భారత్​ వెనుకంజ - అసలు కారణాలు ఇవే!

