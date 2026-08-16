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భాగ్యనగరంలో పెరుగుతున్న దోమల బెడద - సమన్వయంతో పనిచేస్తేనే సమస్యకు పరిష్కారం​!

జీహెచ్​ఎంసీ, ఆరోగ్యశాఖ గణాంకాల ప్రకారం జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు 270 కేసులు - సమన్వయంగా పనిచేయాల్సిన శాఖలు సమావేశాలకే పరిమితం - యాంటీ లార్వా ఆపరేషన్లు, నివాస ప్రాంతాల్లో ఫాగింగ్ ఏర్పాటు

MOSQUITOES INCREASING IN HYDERABAD
MOSQUITOES INCREASING IN HYDERABAD (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 8:44 PM IST

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Precautions From mosquitoes : వర్షాకాలంలో తేమ ఎక్కువగా ఉండటంతో దోమలు వృద్ధి చెందడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అలా మహానగరం అంతటా దోమలు ప్రస్తుతం స్వైరవిహారం చేస్తున్నాయి. ఇక మూసీ పరీవాహక ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న వారి పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. అక్కడ దోమల బెడద ఎక్కువగా ఉండటంతో సమస్య తీవ్రంగా మారింది. ప్రధానంగా డెంగీ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. గాంధీ ఉస్మానియా, ఫీవర్​ ఆసుపత్రులతో పాటు బస్తీ దవాఖానాలకు డెంగీ బాధితుల సంఖ్య ఎక్కువ అవుతోంది.

అధికారుల మధ్య కరవైన సమన్వయం : జీహెచ్​ఎంసీ, ఆరోగ్యశాఖ గణాంకాల ప్రకారం ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు 270 వరకు డెంగీ కేసులు నమోదయ్యాయి. హైదరాబాద్​, మేడ్చల్​, రంగారెడ్డి జిల్లాల పరిధిలోని వైద్య ఆరోగ్య సిబ్బందితో పాటు మున్సిపల్‌ శాఖలోని ఎంటమాలజీ విభాగం దోమల నివారణకు సమన్వయంతో పనిచేయాలి. కానీ కొందరు అధికారులు మాత్రం సమావేశాలకే పరిమితం అవుతున్నారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఎక్కువగా ఫిర్యాదులు వచ్చే ప్రాంతాల్లోనే అడపాదడపా ఫాగింగ్​ చేసి వదిలేస్తున్నారు. కానీ జీహెచ్‌ఎంసీ, ఆరోగ్యశాఖ సంయుక్తంగా యాంటీ లార్వా ఆపరేషన్లు, నివాస ప్రాంతాల్లో ఫాగింగ్, ప్రత్యేక డ్రైవ్‌లు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది. అవి చేయకపోవటంతో నగరంలో చాలా ప్రాంతాలు లార్వా వృద్ధికి కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి.

ఈ విధంగా దోమల నివారణ :

  • వానాకాలంలో జీహెచ్​ఎంసీ, వైద్య ఆరోగ్యశాఖ కలిసి సమన్వయంతో పనిచేయాలి.
  • డెంగీ, చికున్​గన్యా, మలేరియా, ఫైలేరియా వంటి వ్యాధుల కేసులను ఎప్పటికప్పుడు నమోదు చేయాలి.
  • అధిక ప్రభావం ఉన్న ప్రాంతాల్లో మున్సిపల్​ సిబ్బంది యాంటీ లార్వా ఆపరేషన్లు, రసాయనాలు స్ప్రేయింగ్​తో పాటు ఫాగింగ్​ చర్యలను తక్షణమే చేపట్టాలి.
  • ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఎప్పటికప్పుడు రక్త పరీక్షలు, మందుల కిట్లు అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి.
  • అధికంగా నీరు నిలిచే నివాస ప్రాంతాలను గుర్తించి తనిఖీలు చేయాలి. అక్కడ దోమల లార్వాపై డ్రోన్ల సాయంతో మందులను పిచికారీ చేయాలి.
  • ఆశా వర్కర్లు, ఏఎన్​ఎంలు ఇతర వైద్య సిబ్బంది కలిసి ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి పరిశుభ్రత గురించి ప్రజలను చైతన్యవంతం చెయ్యాలి.
  • వారంలో ఒక రోజు శుక్ర లేదా ఆదివారం డ్రై డే పాటించాలి. ఇళ్లల్లో నీటి తొట్లు, కూలర్లు, టైర్లల్లో నీరు నిల్వ లేకుండా ఖాళీ చేసి ఎండబెట్టే విధంగా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలి.

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TAGGED:

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MOSQUITOES INCREASING IN HYDERABAD
దోమల నివారణకు చర్యలు
PRECAUTIONS FROM MOSQUITOES

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