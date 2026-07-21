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స్కైరూట్​ ఏరోస్పేస్ శాస్త్రవేత్తల్లో రైతు బిడ్డ - విక్రమ్‌-1లో టెస్టింగ్‌ బృందానికి లీడర్‌

విక్రమ్‌1 లో మాధాపురానికి చెందిన నరేందర్‌రెడ్డి - విజయవంతమైన ప్రైవేటు అర్బిటల్‌ క్లాస్‌ రాకెట్‌ విక్రమ్​-1 మిషన్‌ ఆగమన్‌ ప్రయోగం - స్కైరూట్‌ ఏరోస్పేస్‌లో అయిదున్నరేళ్లుగా పని చేస్తున్న నరేందర్

INTEGRATION AND TESTING
SKYROOT AEROSPACE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 21, 2026 at 2:43 PM IST

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Skyroot Aerospace Successfully Launched Vikram-1 : రాకెట్‌ లాంచింగ్‌లో తన వంతు శ్రమ కూడా ఉండాలని కోరిక నిరంతర కృషి లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలనే తపనే తన కలల సాధనకు నిత్యం చోదకశక్తిలా పనిచేశాయి. హైదరాబాద్‌కు చెందిన ప్రముఖ స్పేస్‌టెక్‌ స్టార్టప్‌ స్కైరూట్‌ ఏరోస్పేస్‌ పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అభివృద్ధి చేసిన ప్రైవేటు అర్బిటల్‌ క్లాస్‌ రాకెట్‌ ‘విక్రమ్‌-1’ (మిషన్‌ ఆగమన్‌) ప్రయోగం దిగ్విజయవంతమైంది. ఈ చారిత్రక విజయంలో ఖమ్మం జిల్లా ముదిగొండ మండలం మాధాపురం గ్రామానికి చెందిన మోర్తాల నరేందర్‌రెడ్డి తన భాగస్వామ్యాన్ని అందించారు. రాకెట్‌ ప్రయోగం విజయవంతం కావడంలో కీలక బృంద సభ్యుడిగా భాగస్వామై నేటి యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

గ్రామీణ యువతకు స్ఫూర్తిగా : స్కైరూట్‌ ఏరోస్పేస్‌లో అయిదున్నరేళ్లుగా పని చేస్తున్నారు నరేందర్ రెడ్డి. 20 మంది సభ్యులున్న ఇంటిగ్రేషన్‌ అండ్‌ టెస్టింగ్‌ టీం లీడర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. లాంచ్‌ వెహికల్‌ ఇంటిగ్రేషన్, లిక్విడ్‌ ప్రొపల్షన్‌ సిస్టమ్స్, టెస్టింగ్, లాంచ్‌ అపరేషన్స్‌లో ఆయన మంచి స్కిల్ ఉంది. విక్రమ్‌-1 (మిషన్‌ ఆగమన్‌)లో కీలక బృంద సభ్యుడిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించి ప్రయోగం విజయవంతం కావడానికి తన వంతు కృషి చేశారు. భవిష్యత్తులో భారత అంతరిక్ష రంగ అభివృద్ధి(ISRO)కి మరింత సేవలు అందిస్తూ, గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలవాలనే లక్ష్యంతో తన ప్రయాణాన్ని ముందుకు సాగిస్తున్నట్లు నరేందర్‌ రెడ్డి తెలిపారు. విక్రమ్‌-1 బృందంలో నరేందర్‌ రెడ్డి ఉండటంతో మాధాపురం గ్రామస్థులు, ముదిగొండ మండల వాసులు ఆయనను అభినందించారు.

SKYROOT AEROSPACE
MORTHALA NARENDER REDDY (ETV Bharat)

నరేందర్ నేపథ్యం ఇది : మాధాపురానికి చెందిన మోర్తాల హనుమిరెడ్డి, లక్ష్మి దంపతుల సంతానమే నరేందర్‌రెడ్డి. వీరిది పూర్తిగా వ్యవసాయ ఆధారిత కుటుంబం. పదోతరగతి వరకు స్వగ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో, ఇంటర్మీడియట్‌ ఖమ్మంలోని ఓ ప్రైవేటు కాలేజీలో చదివారు. నరేందర్‌ రెడ్డి మేనమామ మల్లు వెంకటరెడ్డి డిఫెన్స్‌ రీసెర్చ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ఆర్గనైజేషన్‌ (డీఆర్‌డీవో)లో ప్రస్తుతం సీనియర్‌ సైంటిస్ట్​గా పనిచేస్తున్నారు. తన మేనమామ స్ఫూర్తితో బీటెక్‌ (మెకానికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌) ఎంచుకొని స్పేస్ రంగంపై ఎంతో ఆసక్తి పెంచుకున్నారు. బీటెక్‌ పూర్తయిన తరువాత రెండేళ్లు డీఆర్‌డీఓలో జూనియర్‌ రీసెర్చ్‌ అసోసియేట్‌గా పని చేసి స్కైరూట్​ ఏర్పోస్పేస్​లో చేరారు.

ప్రధాని మోదీతో ఫోన్ సంభాషణ : మిషన్ ఆగమన్ ప్రయోగం విజయవంతమైన తర్వాత శ్రీహరికోట నుంచి శాస్త్రవేత్తల బృందం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ఫోన్ చేసి ఈ విజయవంతమైన వివరాలను పంచుకుంది. శాస్త్రవేత్తలు ప్రధానికి కాల్ చేయగానే ఫోన్​లో వందేమాతరం హలో ట్యూన్ వినిపించడం అక్కడ ఉన్న వారందరిలో దేశభక్తిని, ఉత్సాహాన్ని రెట్టింపు చేసింది. ఫోన్‌లో ఇస్రో, స్కైరూట్ బృందాల మాటలు విన్న ప్రధాని భారత్ దేశీయ సాంకేతికతతో సాధించిన ఈ అపూర్వ ఘనతపై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు. ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టం దేశ యువతలోని సరికొత్త ఆవిష్కరణల ప్రతిభకు నిదర్శనమని తెలిపారు.

ప్రైవేట్ రంగం అడుగు : ఇప్పటివరకు అంతరిక్ష ప్రయోగాలన్నీ భారత ప్రభుత్వ సంస్థ అయిన ఇస్రో (ISRO) మాత్రమే చేస్తూ వచ్చేది. కానీ ఈ ప్రయోగంతో పూర్తి స్థాయి ఆర్బిటల్ రాకెట్‌ను కక్ష్యలోకి పంపే తొలి ప్రైవేట్ స్టార్టప్‌గా స్కైరూట్​ ఏరోస్పేస్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. 2018లో తెలంగాణ హబ్​(T-Hub)లో స్టార్టప్​గా తన ప్రయాణాన్ని మొదలు పెట్టిన అనతి కాలంలో స్కైరూట్​ సంస్థ అరుదైన విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇస్రో మాజీ సైంటిస్టులైన పవన్ కుమార్ చందన, నాగ భరత్ డాకాలు అతి తక్కువ ఖర్చుతో అంతరిక్షలోకి ఉపగ్రహలను పంపే ఉద్దేశంతో స్కైరూట్​ను స్థాపించారు.

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