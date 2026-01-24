గ్రీన్ఫీల్డ్ కారిడార్ కాదు యాక్సెస్ కంట్రోల్ హైవే - ఇక 5 గంటల్లో హైదరాబాద్ TO బెంగళూరు!
ప్రస్తుతం ఉన్న హైవే-44ను ఆరు వరుసలుగా విస్తరించి, యాక్సెస్ కంట్రోల్గా మార్చేందుకు ప్రతిపాదనలు - గ్రీన్ఫీల్డ్ హైస్పీడ్ కారిడార్ నిర్మాణ ప్రతిపాదన ఉపసంహరణ - రెండింటి మధ్య దూరం తక్కువగా ఉండటమే కారణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 8:18 AM IST
Access Controlled Highway Between Hyderabad and Bengaluru : హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీలోని కర్నూలు, అనంతపురం మీదుగా బెంగళూరు వరకు ఉన్న హైవే-44ను ఆరు వరుసలుగా విస్తరించి, యాక్సెస్ కంట్రోల్ చేయనున్నారు. ఈ మేరకు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, హైవేల మంత్రిత్వ శాఖ (మోర్త్) తాజాగా నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ హైవేపై హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకు చేరుకునేందుకు 7-8 గంటలు పడుతోంది. యాక్సెస్ కంట్రోల్ చేస్తే ప్రయాణ సమయం దాదాపు 2 గంటలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
మరో గ్రీన్ఫీల్డ్ కారిడార్ నిర్మించాలనుకున్నా : హైదరాబాద్-బెంగళూరు హైవే-44ను విస్తరించకుండా, దానికి సమాంతరంగా మరో గ్రీన్ఫీల్డ్ హైస్పీడ్ కారిడార్ నిర్మించాలని భావించారు. ఈ మేరకు మూడు ఎలైన్మెంట్లతో అధ్యయనం చేయించారు. గ్రీన్ఫీల్డ్ కారిడార్ ప్రస్తుత ఎన్హెచ్-44 నుంచి 10-15 కి.మీ. దూరంలోనే సమాంతరంగా వెళ్తోంది. హైదరాబాద్-బెంగళూరు మధ్య ఎన్హెచ్-44 ప్రస్తుతం 576 కి.మీ. ఉండగా, గ్రీన్ఫీల్డ్ కారిడార్ కూడా దాదాపు అంతే దూరం వస్తోంది. ఎన్హెచ్-44 నుంచి 30-40 కి.మీ. దూరంగా గ్రీన్ఫీల్డ్ కారిడార్ను తీసుకెళ్లాలని భావిస్తే దాని పొడవు, ఎన్హెచ్-44 కంటే మరింత ఎక్కువవుతోంది.
వీటన్నింటి నేపథ్యంలో గ్రీన్ఫీల్డ్ కారిడార్ను కొత్తగా నిర్మించే బదులు, ప్రస్తుత హైవేనే ఆరు వరుసలుగా విస్తరించి, దాన్ని యాక్సెస్ కంట్రోల్ చేయడం మేలన్న నిర్ణయానికి వచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ (డీపీఆర్)ను ఐదు నెలల్లో సిద్ధం చేయాలని గుత్తేదారు సంస్థను ఆదేశించారు. భూసేకరణ, నిర్మాణ వ్యయం తదితరాలన్నీ కలిపి ఎంతవుతుందనేది డీపీఆర్లో తేలనుంది. గ్రీన్ఫీల్డ్ కారిడార్కు రూ.13 వేల కోట్లు అవుతుందని గతంలో అంచనా వేశారు. ఇప్పుడు పాత హైవేనే విస్తరించి, యాక్సెస్ కంట్రోల్గా మార్చనున్నందున ప్రాజెక్ట్ వ్యయం తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
మూడు రాష్ట్రాల పరిధిలో ఎన్హెచ్-44 : ఎన్హెచ్-44 మూడు రాష్ట్రాల పరిధిలో ఉంది. తెలంగాణలో 210 కి.మీ., ఏపీలో కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల పరిధిలో 260 కి.మీ., కర్ణాటకలో 106 కి.మీ. కలిపి మొత్తం 576 కి.మీ. ఉంది. దీన్ని ఆరు వరుసల యాక్సెస్ కంట్రోల్గా మారిస్తే వాహనాలు ఎటువంటి అవాంతరాలు లేకుండా వెళ్తాయి. అలాగే పరిమితంగా కొన్నిచోట్ల మాత్రమే ఈ హైవేలోకి ప్రవేశించేందుకు (ఎంట్రీ), అందులో నుంచి బయటకు వచ్చేందుకు (ఎగ్జిట్) అవకాశం కల్పిస్తారు.
ఇందులో ప్రయాణించిన దూరం మేరకే టోల్ వసూలు ఉంటుంది. ఇరువైపులా రెండేసి వరుసలతో సర్వీస్ రోడ్లు నిర్మించనున్నారు. హైవేకు ఆనుకొని ఉండే గ్రామాలు, పట్టణాలకు చెందినవారు సర్వీసు రోడ్లపై రాకపోకలు సాగించొచ్చు. ద్విచక్ర వాహనాలు, ఆటోలు, ట్రాక్టర్లు వంటివి సర్వీస్ రోడ్లలో ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది.
బెంగళూరు-చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ హైవే : మరోవైపు దక్షిణ భారతదేశంలోని మూడు ప్రధాన రాష్ట్రాలైన కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడును అనుసంధానం చేస్తూ నిర్మాణం జరుగుతున్న బెంగళూరు-చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ హైవే ఇప్పుడు తుదిదశకు చేరుకుంది. ఈ హైవే అందుబాటులోకి వస్తే చిత్తూరు జిల్లావాసులు గంటన్నరలోనే బెంగళూరు లేదా చెన్నై చేరుకునే వీలుంటుంది. వి.కోట ప్రాంతం నుంచి అయితే కేవలం గంటలోనే బెంగళూరు చేరుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. గరిష్ఠ వేగం గంటకు 120 కి.మీగా నిర్ధారించిన ఈ రహదారి, రాష్ట్రాల మధ్య వాణిజ్యం, పర్యాటకం, పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి కొత్త ఊపునిచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
