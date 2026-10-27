నవంబర్ నుంచి వచ్చే జూన్ వరకు కూలీలకు 125 రోజులపాటు ఉపాధి పనులు
Employment Works In VB-G RAM G Scheme - ఎల్నినోతో వ్యవసాయం ఆధారిత పనులు తగ్గిపోయాయి. జీరాంజీ ద్వారా 125 రోజులు పని కల్పించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
Published : October 27, 2026 at 2:22 PM IST
Employment Works In VB-G RAM G Scheme : ఇది వరకు వర్షాలు బాగా పడి పంటలు సమృద్ధిగా పండుతుండేవి. రైతు కూలీలకు కూడా ఉపాధి లభించేది. కానీ ప్రస్తుతం ఎల్నినో తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. రాష్ట్రంలో తీవ్ర వర్షాభావం నెలకొంది. ఫలితంగా రైతులు కూడా తక్కువ విస్తీర్ణంలోనే పంటలు వేశారు. కొంచెం పంట కూడా చేతికొస్తుందన్న గ్యారెంటీ లేదు. దీంతో గ్రామాల్లో వ్యవసాయ ఆధారిత పనులు తగ్గిపోయాయి. పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి అధికారులు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. రానున్న ఎనిమిది నెలలపాటు పెద్ద ఎత్తు కూలి పనులు కల్పించాలని నిర్ణయించారు.
8.83 లక్షల అభివృద్ధి పనులు
వీబీ జీ రాంజీ పథకంలో భాగంగా 8.83 లక్షల అభివృద్ధి పనుల ద్వారా ఉపాధి కల్పించనున్నారు. దీంతో రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా ఏర్పడిన పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు అవకాశం ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. దీనికోసం ఈ నెల 2న ప్రత్యేక గ్రామ సభలను నిర్వహించింది. 12,760 గ్రామ పంచాయతీల్లో దీనికి సంబంధించిన ప్రణాళికలను సిద్ధం చేయాలని ఆ శాఖ అధికారులు సూచించారు. 31 జిల్లాల కలెక్టర్లు సమర్పించిన 8,83,845 పనులకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి
జీ రాంజీ పథకం కింద మొత్తం రూ.6,375.52 కోట్ల విలువైన పనులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఇందులో కేంద్రం తన వాటాగా 60 శాతం అంటే రూ.3,825.31 కోట్లు కేటాయిస్తుంది. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.2,550.21 కోట్లను సమకూర్చనుంది. దీని ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరంతరాయంగా ఉపాధి కల్పించాలని భావిస్తోంది. ఆయా గ్రామాల్లో చేయాల్సిన అభివృద్ధి పనుల గురించి పంచాయతీరాజ్ శాఖ సమీక్షించి ఆమోదం తెలిపింది.
నవంబర్ 1 నుంచి ప్రారంభం
ఈ పనుల్లో నీటి సంరక్షణకు అధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చారు. ఆమోదం పొందిన పనుల సంఖ్యాపరంగా చూస్తే నల్గొండ జిల్లా 80,496 పనులతో మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఆ తర్వాత స్థానాల్లో ఖమ్మం -79,586, ఆదిలాబాద్ - 57,001, వికారాబాద్ - 56,898 జిల్లాలు ఉన్నాయి. పెద్దపల్లి జిల్లాలో అత్యల్పంగా 8,464 పనులు మంజూరయ్యాయి. వచ్చే నెల 1వ తేదీ నుంచి ఈ పనులను ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రతి గ్రామంలో గుర్తించిన కూలీలకు, నవంబర్ 1వ తేదీ నుంచి వచ్చే ఏడాది జూన్ వరకు మొత్తం 125 రోజుల పని దినాలను కల్పించాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
నేటి నుంచి దేశవ్యాప్తంగా వీబీ జీరామ్జీ పథకం - తెలంగాణకు రూ. 3,825.31 కోట్లు మంజూరు