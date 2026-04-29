ETV Bharat / state

ఓ వ్యక్తి కిడ్నీలో అరకిలోకు పైగా రాళ్లు - విజయవంతంగా తొలగించిన వైద్యులు

42 ఏళ్ల వ్యక్తి కిడ్నీ నుంచి అర కిలోకు పైగా రాళ్ల తొలగింపు - వైజాగ్‌ 'ఐను' వైద్యుల అరుదైన ఘనత - ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్న రోగి

Big Stones Removed From 42 Year Old Patient
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 6:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Big Stones Removed From 42 Year Old Patient : విశాఖపట్నంలోని ఏషియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీ (AINU) వైద్యులు అత్యంత క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. 42 ఏళ్ల ఓ వ్యక్తి మూత్రనాళం (Urinary Bladder) నుంచి ఏకంగా 600 గ్రాముల బరువున్న భారీ రాళ్లను తొలగించి ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించారు. ఇందులో టెన్నిస్ బాల్ పరిమాణంలో ఉన్న ఒక పెద్ద రాయితో పాటు మరికొన్ని చిన్న రాళ్లు ఉండటం విశేషం.

రాత్రిళ్లు నిద్రలేని స్థితి : శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన జి. రాజు గత కొన్ని నెలలుగా తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. మూత్రవిసర్జన సమయంలో మంటతో మొదలైన సమస్య, క్రమంగా పొత్తికడుపులో భరించలేని నొప్పిగా మారింది. రాత్రుళ్లు నిద్రలేని స్థితి, మూత్రం సరిగ్గా రాకపోవడంతో ఆయన శారీరకంగా, మానసికగా కుంగిపోయారు. గతంలో (2019లో) ఆయన కిడ్నీలో రాళ్ల కోసం శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నప్పటికీ, మళ్లీ ఇలాంటి సమస్య ఎదురవుతుందని ఊహించలేదు.

AINU వైద్యుల బృందం (ETV Bharat)

నొప్పి భరించలేక ఆయన వైజాగ్‌లోని 'ఐను' ఆసుపత్రిని సంప్రదించగా, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్, ఆండ్రాలజిస్ట్, యూరో-ఆంకాలజిస్ట్, ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ మరియు రోబోటిక్ సర్జన్ డాక్టర్ జి. రవీంద్ర వర్మ నేతృత్వంలోని బృందం సీటీ స్కాన్ నిర్వహించింది. అందులో మూత్రనాళంలో స్నూకర్ బాల్ పరిమాణంలో ఉన్న ఒక భారీ రాయితో పాటు మొత్తం ఐదు రాళ్లు ఉన్నట్లు గుర్తించి వైద్యులు ఆశ్చర్యపోయారు.

లక్షణాల నుంచి పూర్తి ఉపశమనం : రాళ్ల పరిమాణం చాలా పెద్దదిగా ఉండటంతో సాధారణ పద్ధతుల్లో తొలగించడం సాధ్యం కాదని భావించిన డాక్టర్ రవీంద్ర వర్మ బృందం 'ఓపెన్ సర్జరీ' నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. అత్యంత జాగ్రత్తగా మూత్రనాళాన్ని తెరిచి, అర కిలోకు పైగా బరువున్న ఆ రాళ్లను విజయవంతంగా తొలగించారు. ప్రస్తుతం రోగి కోలుకుంటున్నారని, లక్షణాల నుంచి పూర్తి ఉపశమనం లభించిందని వైద్యులు తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ రవీంద్ర వర్మ మాట్లాడుతూ " చాలా మంది మూత్రవిసర్జనలో మంట లేదా చిన్నపాటి నొప్పిని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. కానీ ఇలాంటి ప్రాథమిక సంకేతాలను వదిలేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో తీవ్రమైన సమస్యలు ఎదురవుతాయి. మూత్రంలో ఇన్‌ఫెక్షన్లు, పొత్తికడుపు నొప్పి వంటివి ఉంటే వెంటనే నిపుణులను సంప్రదించాలి. ముందుగా గుర్తిస్తే పెద్ద సర్జరీల అవసరం లేకుండానే చికిత్స అందించవచ్చు" అని సూచించారు.

ఈ శస్త్రచికిత్సలో యూరాలజిస్ట్, ఆండ్రాలజిస్ట్, ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ సర్జన్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అమిత్ సప్లేతో పాటు యూరాలజీ విభాగం కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ పి. శ్రీధర్ పాల్గొన్నారు. సంక్లిష్టమైన కేసులను డీల్ చేయడంలో తమ బృందం మరోసారి తమ నైపుణ్యాన్ని చాటుకుందని ఆసుపత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి.

TAGGED:

VIZAG AINU DOCTORS ACHIEVEMENT
VIZAG AINU ON STONES REMOVED
వైజాగ్‌ ఐను హాస్పిటల్
TONES REMOVED FROM PATIENT IN AP
BIG STONES REMOVED FROM PATIENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.