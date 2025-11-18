ఏపీలో మావోయిస్టుల కలకలం - 5 జిల్లాల్లో 50 మందికి పైగా అరెస్టు
ఏకకాలంలో ఐదు జిల్లాల్లో మావోయిస్టుల కోసం పోలీసుల సోదాలు - ఏపీలోని అల్లూరి, కాకినాడ, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, ఏలూరు జిల్లాల్లో మావోయిస్టుల అరెస్టు - విజయవాడలో భవనం యజమానిని విచారిస్తున్న పోలీసులు
Published : November 18, 2025 at 5:32 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 6:42 PM IST
Police Arrested the Maoists in Andhra Pradesh : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ, కాకినాడ, అల్లూరి, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, ఏలూరులో మావోయిస్టుల ఉనికి కలకలం రేపింది. ఆపరేషన్ కగార్తో వరుస ఎన్కౌంటర్లు, మావోయిస్టు అగ్రనేతల మృతితో ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి కొంతమంది ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు వచ్చారన్న సమాచారంతో కొంతకాలంగా పోలీసులు గట్టి నిఘా పెట్టారు. ఈ క్రమంలో ఏకకాలంలో రాష్ట్రంలోని అల్లూరి, కాకినాడ, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, ఏలూరు జిల్లాల్లో ఇంటెలిజెన్స్, ఆక్టోపస్ బృందాలు తనిఖీలు చేపట్టాయి.
50 మందికి పైగా మావోల అరెస్టు : ఇప్పటి వరకు విజయవాడలో 28, కాకినాడలో 2, ఏలూరులో 15 మందిని మిగతా ప్రాంతాల్లో మరికొంతమందితో కలుపుకుని మొత్తంగా రాష్ట్రంలో 50 మందికి పైగా మావోయిస్టులను అరెస్టు చేశారు. అలానే ఏపీ వ్యాప్తంగా మావోయిస్టు డంప్ల కోసం గాలింపు కొనసాగుతుంది. హిడ్మా డైరీ ఆధారంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోలీసుల సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
విజయవాడ న్యూ ఆటోనగర్ను మావోయిస్టులు షెల్టర్ జోన్గా మార్చుకున్నారన్న పక్కా సమాచారంతో ఈ ఉదయం నుంచి కేంద్ర బలగాలు, ఆక్టోపస్, స్థానిక పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున అక్కడికి చేరుకున్నారు. దాదాపు రెండు, మూడు బస్సుల్లో పోలీసులు బలగాలు వచ్చిన ఈ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాయి. నాలుగు అంతస్తుల భవనాన్ని పోలీసులు చుట్టుముట్టారు.
అల్లూరి జిల్లాలోని మారేడుమల్లి అటవీ ప్రాంతంలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో మావోయిస్టు అగ్రనేత, కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు మద్ది హిడ్మా, అతని భార్య రాజే, నలుగురు అనుచరులు ఎన్కౌంటర్ అయిన కొద్ది సేపటికే విజయవాడ శివారులో భద్రతా బలగాల సోదాలు చేపట్టాయి. ఘటనాస్థలంలో లభించిన సమాచారం ఆధారంగా ఈ సోదాలు జరిగినట్లు స్పష్టమవుతుంది.
"మారేడుమిల్లి పోలీసు ఎన్కౌంటర్లో ఆరుగురు చనిపోయారు. కృష్ణా జిల్లా, విజయవాడ, కాకినాడలో మావోయిస్టులను అరెస్టు చేశాం. ఇప్పటివరకు మెుత్తం 31 మంది మావోయిస్టులను అరెస్టు చేశాం. అరెస్టైన వారిలో 9 మంది సెంట్రల్ కమిటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ రోజు ఉదయం 6.30 నుంచి 7 గంటల మధ్యలో ఈ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. రెండ్రోజులుగా ఇంటలిజెన్స్ విభాగం సమాచారంతో గాలింపు చర్యలు విస్తృతం చేశాం." -మహేష్ చంద్ర లడ్హా, ఇంటెలిజెన్స్ ఏడీజీ
రహస్య ప్రాంతాలకు తరలింపు : ముమ్మర సోదాలు జరిపిన బలగాలు సుమారు 28 మందిని అదుపులోకి తీసుకొగా వారిని ప్రశ్నించేందుకు రహస్య ప్రాంతాలకు తరలించారు. ఇంకా ప్రత్యేక వాహనంలో పేలుడు పదార్థాలు, తుపాకులను తరలించారు. మొత్తం భవనాన్ని కొత్త ఆటోనగర్ ప్రాంతాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని విస్తృతంగా తనిఖీలు జరిపారు.
భద్రతా బలగాలు అదుపులోకి తీసుకున్న మావోయిస్టుల్లో 21 మంది మహిళలు, మరో ఏడుగురు కీలక హోదాల్లోని వ్యక్తులున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. సానుభూతిపరులు, మిలీషియా సభ్యులను విజయవాడతోపాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో రెక్కి నిర్వహించేందుకు తమవెంట తీసుకొచ్చి ఉంటారని అనుమానిస్తున్నారు. నాలుగు చోట్ల డంప్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు పోలీసులకు అందిన సమాచారంతో వాటి ఆచూకీ కోసం గాలిస్తున్నారు. విజయవాడ కానూరు కొత్త ఆటోనగర్లో ఓ డంపు లభించగా దానిని అక్కడి నుంచి తరలించారు. మావోయిస్టు సెంట్రల్ కమిటీ సెక్రటరీ తిప్పిరి తిరుపతి బృందాన్ని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు ఆయన కోసం ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు.
భవనం ఎవరిది? : న్యూ ఆటోనగర్లో మావోయిస్టుల తలదాచుకున్న భవనం ఎవరిదనే విషయంపై పోలీసులు ఆరా తీశారు. ఆర్కిటెక్ట్గా పనిచేస్తోన్న ఓ వ్యక్తి గత నెలన్నర రోజులుగా విజయవాడలో ఉండడం లేదని విదేశాలకు తన వృత్తిపరమైన పనిమీద వెళ్లినట్లు తెలిసింది. భవనం తాళాలను వాచ్మెన్ వద్ద ఉంచి వెళ్లారని సమాచారం. నగర శివారులో ఎవరికీ ఏ విధమైన అనుమానం రాని ప్రదేశంగా మావోయిస్టులు ఈ భవనాన్ని భావించి వాచ్మెన్తో అద్దె కోసం మాట్లాడి ఉంటారని, లేదా బస కోసం బెదిరించి ఉండొచ్చనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఈ భవనంలో మావోయిస్టులు ప్రవేశం వెనుక వాచ్మెన్ పాత్ర పైనా ఆరా తీస్తున్నారు. నిర్మాణంలోని భవనం మొత్తాన్ని ఖాళీ చేయించారు. గంటల తరబడి ఆక్టోపస్, బాంబు స్క్వాడ్ బృందాలు తనిఖీలు జరిపాయి. కృష్ణా జిల్లా ఎస్పీ విద్యాధర నాయుడు భవనాన్ని పరిశీలించారు. ఉన్నతాధికారుల నుంచి వచ్చిన సమాచారం మేరకు ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ తనిఖీలు చేయిస్తున్నట్లు తెలిసింది.
పది రోజుల క్రితం కూలి పనుల కోసం అంటూ మావోయిస్టులు, సానుభూతిపరులు ఇక్కడి వచ్చినట్లుగా భావిస్తున్నారు. అదుపులోని వారంతా చత్తీస్ఘడ్ ప్రాంతానికి చెందిన వారే ఎక్కువ మంది ఉన్నట్లు తెలిసింది. కొత్త ఆటోనగర్లో వివిధ పనుల కోసం తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన వ్యక్తులతోపాటు ఇతర రాష్ట్రాల వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇదే అదనుగా మావోయిస్టులు రిక్కీ చేసి ఉండొచ్చనే అనుమానంతో ఆ దిశగా దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్లు తెలిసింది.
