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తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో 33 లక్షల లడ్డూ ప్రసాదాలు విక్రయం

తిరుమలలో తొమ్మిది రోజుల పాటు సాగిన శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయని టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్​ నాయుడు అన్నారు.

Huge Devotees Had Darshan of Srivaru During Brahmotsavam
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయన్న టీటీడీ ఛైర్మన్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 1:42 PM IST

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Huge Devotees Had Darshan of Srivaru During Brahmotsavam: తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అశేష భక్తజన సందోహం మధ్య అంగరంగ వైభవంగా, దిగ్విజయంగా ముగిశాయని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు అన్నారు. ఈ 8 రోజుల్లో 5.76 లక్షల మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారని వివరించారు. రూ.28.94 కోట్ల హుండీ కానుకలు వచ్చాయని తెలిపారు. 33 లక్షల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదాలను విక్రయించామన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా బుధవారం తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్‌లో ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్రతో కలిసి ఆయన మాట్లాడారు.

ఒక్క రోజులో దర్శనాలు కల్పించడం రికార్డు: బ్రహ్మోత్సవాల్లో అత్యంత కీలకమైన గరుడ సేవ రోజున భక్తుల రద్దీని టీటీడీ యంత్రాంగం సమర్థంగా నియంత్రించినట్లు ఛైర్మన్​ వివరించారు. ఆ రోజు వచ్చిన భక్తులకు ఆ రోజే శ్రీవారి దర్శనం కల్పించడం రికార్డుగా అభివర్ణించారు. బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో పాటు సామాన్య భక్తులు సైతం పూర్తి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారని ఛైర్మన్‌ తెలిపారు.

శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు అశేష భక్తజనం (ETV Bharat)

‘బ్రహ్మోత్సవాల్లో 7,871 మంది కళాకారులు తమ ప్రదర్శనలతో భక్తులను ఆకట్టుకున్నారు. తొలిసారి జర్మనీ, సింగపూర్‌ దేశాల కళాకారుల బృందాలు తిరుమల మాడ వీధుల్లో ప్రదర్శన ఇచ్చాయి. ఆర్టీసీ దాదాపు 27 వేలకు పైగా ట్రిప్పులు నడిపారు. 60 టన్నుల పూలు, 4 లక్షల కట్‌ ఫ్లవర్స్‌తో చేసిన అలంకరణలు భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేశాయి.' -బీఆర్‌ నాయుడు, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన ఛైర్మన్‌

సమావేశంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డు సభ్యులు జ్యోతుల నెహ్రూ, నరేష్‌ కుమార్, జానకి దేవి, పనబాక లక్ష్మి, నన్నపనేని సదాశివరావు, జంగా కృష్ణ మూర్తి పాల్గొన్నారు.

బ్రహ్మోత్సవాల్లో ప్రధాన గణాంకాలు ఇలా ఉన్నాయి

  • అన్నప్రసాదాల పంపిణీ: 21.84 లక్షల మందికి
  • తలనీలాలు సమర్పించినవారు: 2.04 లక్షల మంది
  • వైద్య సేవలు: 50 మంది డాక్టర్లు, 150 మంది పారామెడికల్‌ సిబ్బంది, 16 అంబులెన్సులు
  • డిజిటల్‌ కవరేజీ: మాడ వీధుల్లో 36 భారీ డిజిటల్‌ స్క్రీన్లు; ఎస్వీబీసీ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 20 కోట్ల మందికి ప్రత్యక్ష ప్రసారం.

బ్రహ్మోత్సవాలకు 5.76 లక్షల మంది - శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.28.94 కోట్లు

వైభవంగా శ్రీవారి చక్రస్నానం మహోత్సవం - భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు

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