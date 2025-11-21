వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో అదరగొడుతున్న యువత - ఒలింపిక్స్లో మెడల్స్ సాధించడమే లక్ష్యం!
రాష్ట్ర స్థాయిలో పతకాలు సాధిస్తున్న క్రీడాకారులు - అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మెడల్స్ తీసుకురావాలనే సంకల్పంతో వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో తర్ఫీదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 10:42 PM IST
More than 300 Weight Lifting Athletes At Vizianagaram District: క్రీడలంటే ప్రతి ఒక్కరికీ ఆసక్తి ఉంటుంది. తెలలివిగా ఆడే ఆటలు కొన్నైతే, కొన్నింటికి శారీరక బలం కూడా ప్రోత్సహించాలి. ఇందులో ఒక భాగమే వెయిట్ లిఫ్టింగ్. ఒకప్పుడు నగరాలకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ క్రీడ ప్రస్తుతం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ విస్తరించింది. యువత కూడా వెయిట్ లిఫ్టింగ్పై మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇటీవల విజయనగరంలో జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో దాదాపు 300లకు పైగా క్రీడాకారులలు పాల్గొని పతకాలు సాధించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రీడలకు వేదిక అవుతోందనడంలో సందేహం లేదు. జాతీయ స్థాయిలో ఎక్కడ క్రీడలు జరిగినా రాష్ట్రానికి చెందిన యువత ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఏషియన్ గేమ్స్, ఖేలో ఇండియా పోటీల్లో ప్రతిభ కనబరిచి పతకాలు సాధిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మెడల్స్ తీసుకురావాలనే సంకల్పంతో వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో తర్ఫీదు పొందుతున్నారు.
300 మందికి పైగా క్రీడాకారులు: ఒకప్పుడు వెయిట్ లిఫ్టింగ్కు పెద్దగా ఆదరణ లేకపోయినా ప్రస్తుతం యువత ఈ క్రీడను అందిపుచ్చుకుంటున్నారు. ఇటీవల విజయనగరం జిల్లా కొండవెలగడలో 12 వ రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు సుమారు 300 మందికి పైగా క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు. ఇక్కడ విజయం సాధించిన వారు 2026 జనవరిలో ఉత్తర్ప్రదేశ్లో నిర్వహించే జాతీయస్థాయి క్రీడల్లో పాల్గొననున్నారు. చిన్ననాటి నుంచే వెయిట్ లిఫ్టింగ్ క్రీడలో రాణిస్తున్నారీ అమ్మాయిలు. తల్లిదండ్రులతో పాటు శిక్షకుల ప్రోత్సాహంతో రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో ప్రతిభ చూపుతున్నామని చెబుతున్నారీ యువ వెయిట్ లిఫ్టర్స్.
ప్రముఖ వెయిట్ లిఫ్టర్స్, ఆటలో అనుభవం ఉన్న వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ముందుకెళ్తున్నామని యువ వెయిట్ లిఫ్టర్స్ చెప్తున్నారు. అమ్మా, నాన్నలు కూడా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ క్రీడాకారులు కావడంతో మరింత ప్రోత్సాహం అందుతోందని అన్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా క్రీడలపై అమితాసక్తితో ఎక్కడ పోటీలు నిర్వహించిన విజయం సాధించాలనే పట్టుదలతో ముందుకుసాగుతున్నారీ యువకులు. ఖేలో ఇండియా, కామన్వెల్త్, ఏషియాన్ గేమ్స్లో స్వర్ణం, రజతం, కాంస్యం ఇలా ఏదో ఒక పతకాన్ని సాధించుకొస్తున్నారీ యువకులు. భవిష్యత్లో అంతర్జాతీయ క్రీడల్లో పాల్గొని మెడల్స్ తీసుకురావడమే లక్ష్యమని వివరించారు.
'వెయిట్ లిఫ్టింగ్ విషయంలో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాం. ఈ ఈవెంట్ మరింత డెవలప్ చేయాలి. అకాడమీలను ఏర్పాటు చేయాలి. ఇంతకు ముందు ఉండేవి. గత 10 సంవత్సరాలు నుంచి లేకపోవడం పొరపాటు. శ్రీకాకుళం, తిరుపతిలో ఉమెన్ అకాడమీ ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశ్యంలో ఉన్నారు.'- సందీప్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ శిక్షకులు
వెయిట్ లిఫ్టింగ్ క్రీడ ప్రాముఖ్యత కలిగినదని యువత క్రీరడలవైపు రాణించాలని శిక్షకులు కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం అమ్మాయిలు కూడా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారని ఇంకా అధిక సంఖ్యలో ఆటలవైపు యువత కదిలి రావాలని వివరించారు. అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన వెయిట్ లిఫ్టింగ్ను యువత ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. భవిష్యత్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించి ఒలింపిక్స్లో విజయం సాధించాలనే లక్ష్యంతో కఠోర శిక్షణ పొందుతున్నారీ యువ వెయిట్ లిఫ్టర్స్.
కల చెదిరిపోనివ్వలేదు - బరువులు ఎత్తి సత్తా చాటుతున్న భవాని
స్కూల్కు వెళ్తూనే వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో శిక్షణ - ఒలింపిక్స్లో పతకం సాధించడమే లక్ష్యమంటున్న జుహిత