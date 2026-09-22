ఒక్కో SSC బ్యాచ్ - ఒక్కో మండపం : ఒకేచోట కొలువుదీరిన 30కి పైగా గణనాథులు
నిజమాబాద్ జిల్లా వెల్మల్ గ్రామంలో ప్రతి పదోతరగతి బ్యాచ్తో గణపతి మండపాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. గత 15 ఏళ్లగా ఒకే చోట నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
Published : September 22, 2026 at 2:38 PM IST
30 Ganesh Idols At Same Spot in Nizamabad : నిజమాబాద్ జిల్లా నందిపేట మండలం వెల్మల్ గ్రామంలో గణేశ్ ఉత్సవాలు వచ్చాయంటే ఆ ఊరంతా పండగ వాతావరణం. గణపతి చూడాలన్న, డీజే సౌండ్ వినాలన్న జిల్లాలో ఏ మూలన ఉన్నా ఇక్కడికి రావాల్సిందే. ప్రతి ఏడాది ఎస్సెస్సీ పూర్తిచేసిన బ్యాచ్ గణేశ్ మండలిని ఏర్పాటు చేసుకొని గణపతులను కొలవడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది.
30కి పైగా గణనాథుల ఏర్పాటు
భారీ ప్రతిమలను తీసుకొచ్చేటప్పుడు, తరలించేప్పుడు మార్గం మధ్యలో గ్రామాల స్వాగత తోరణాలు సైతం తొలగిస్తారు. ఇలా ప్రతి ఏటా ఒకటి, రెండు కాదు 30కి పైగా గణనాథులను తీసుకొచ్చి వరుసగా ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం ఈ ఊరి ప్రత్యేకత. కులమతాలకు అతీతంగా పూర్వవిద్యార్థులు బ్యాచ్ల వారీగా మండపాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఇక్కడ ఆనవాయితీ.
దర్శించేందుకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి రాక
శోభయాత్ర విషయంలో డీజేలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంటాయి. హైదరాబాద్, ముంబయి, పుణె లాంటి నగరాల నుంచి డీజేలు రూ. లక్ష నుంచి రూ.3 లక్షల వరకు వెచ్చించి తెస్తారంటే అతిశయోక్తి కాదు. వీటిని నిమజ్జన సమయంలో వీక్షించేందుకు ఎంతో మంది దూర ప్రాంతాల నుంచి తరలివస్తారు. ఈ సందర్భంగా గణేశ్ మండప నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ కులమతాలకు అతీతంగా గణేశ్ మండపాలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని చెప్పారు. ఎలాంటి గొడవలు లేకుండా శాంతియుతంగా పండగను జరుపుకుంటామని తెలిపారు.
"భారీ పరరిమాణంలో గణపతి ఏర్పటు చేయడం చాలా ఇబ్బందితో కూడుకున్న పని. దీంతో గణపతిని వివిధ రూపాలుగా దర్శించుకునేందుకు వీలుగా ఇక్కడ గణపతి ప్రతిమలను ఏర్పాటు చేశాం. పాఠశాల ఇక్కడి విద్యార్థులను ఏకం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాచ్ల ప్రకారం గణపతిని ప్రతిష్టించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ గ్రామంలో గత 15 సంత్సరాలుగా ఇక్కడ మండపాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఇన్ని సంవత్సరాలుగా కులమతాలకు అతీతంగా శాంతియుతంగా పండగను నిర్వహించుకుంటున్నాం" - నిర్వాహకులు
డీజే భారీ శబ్దాలతో అప్రమత్తత
గణపతి నిమజ్జనాల పేరుతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో డీజేలతో భారీ శబ్దాలు చేస్తున్నారు. సరదాల పేరుతో ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అనేక మంది హృద్రోగులు ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు. అయితే గణేశుని నిమజ్జనాల సమయాల్లో ఉపయోగించే డీజే భారీ శబ్దాలతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వీటివల్ల కొన్నిసార్లు ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చెవి, గుండె ఆరోగ్యానికి ముప్పు ఉంటుందని హృద్రోగ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
శాశ్వతంగా వినికిడి శక్తి కోల్పోయే ప్రమాదం
మనుషులు 60-70 డెసిబెల్స్ వరకు శబ్దాలను సురక్షితంగా వినగలరు. అయిత్ డీజేలు సుమారు 100 నుంచి 120 డెసిబెల్స్ శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. వీటి కారణంగా చెవి లోపలి భాగంలోని సున్నితమైన నరాలు, కణాలు దెబ్బతినే ప్రమాదముంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తాత్కాలికంగా లేదా శాశ్వతంగా వినికిడి శక్తి కోల్పోయే ప్రమాదముందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మరికొంత మంది ఎక్కువగా స్పీకర్ల పక్కనే నిల్చొంటారు. ఇలా ఉండటం వల్ల శబ్ద తరంగాల ఒత్తిడి నేరుగా మన చెవిలోని కర్ణభేరిని తాకుతుంది. దీంతో కర్ణభేరి పగిలిపోయే ప్రమాదముంది.
ఇలా చేస్తే డీజేల ప్రభావం మీపై ఉండదు
పెద్ద స్పీకర్లకు, డీజేలకు కనీసం 15 నుంచి 20 అడుగుల దూరంలో ఉండాలి. గుండె సంబంధిత వ్యాధులున్న వారు భారీ శబ్దాలు చెవులకు చేరకుండా ఉండేందుకు ఇయర్ బడ్స్, దూది లాంటివి చెవిలో పెట్టుకోవాలి. వీటి వల్ల శబ్ద తీవ్రత గణనీయంగా తగ్గుతుంది. వృద్ధులు, గర్భిణులు, చిన్నారులు, హృద్రోగులు ఇలాంటి శబ్దాలకు వీలైనంత దూరంగా ఉండటమే ఉత్తమం.
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