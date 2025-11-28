ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో గంజాయి కలకలం - రూ. 3.80 కోట్ల సరకు సీజ్

అల్లూరి మన్యంలో భారీ పట్టివేత - కోనసీమలో మహిళపై ‘గంజాయి బ్యాచ్’ దాడి - ప్రకాశంలో విక్రయిస్తూ దొరికిన యువకులు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆందోళన కలిగిస్తున్న వరుస ఘటనలు

AP GANJA SEIZE
AP DRUG SMUGGLING (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 5:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Andhra Pradesh Anti Ganja Crackdown: రాష్ట్రంలో గంజాయి మహమ్మారి విలయతాండవం చేస్తోంది. ఏజెన్సీ నుంచి మైదాన ప్రాంతాల వరకు మత్తు మందు యథేచ్ఛగా రవాణా అవుతోంది. ఒకచోట భారీ ఎత్తున గంజాయి డంప్‌లు బయటపడుతుంటే, మరోచోట మత్తులో యువకులు వీరంగం సృష్టిస్తున్నారు. సామాన్యుల ప్రాణాలకు, మహిళల మానప్రాణాలకు రక్షణ లేకుండా పోతోంది. తాజాగా అల్లూరి, ప్రకాశం, కోనసీమ జిల్లాల్లో చోటు చేసుకున్న మూడు వేర్వేరు ఘటనలు గంజాయి తీవ్రతకు అద్దం పడుతున్నాయి.

అల్లూరి మన్యంలో భారీ వేట: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో పోలీసులు భారీ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. గంజాయి రవాణాపై ఉక్కుపాదం మోపారు. చింతపల్లి మండలం అన్నవరం పంచాయతీ పరిధిలోని వర్తనపల్లి గ్రామంపై పోలీసులు నిఘా పెట్టారు. అక్కడ భారీగా గంజాయిని రవాణాకు సిద్ధం చేశారన్న పక్కా సమాచారం అందింది. వెంటనే అన్నవరం సీఐ వినోద్ బాబు, ఎస్సై వీరబాబు తమ బృందంతో కలిసి గ్రామంలో మెరుపు దాడులు చేశారు.

తరలించడానికి సిద్ధంగా ఉంచిన 25 బస్తాల గంజాయిని గుర్తించారు. పోలీసులను చూడగానే ఏడుగురు నిందితులు పారిపోవడానికి ప్రయత్నించారు. పోలీసులు చాకచక్యంగా వ్యవహరించి వారిలో ఐదుగురిని పట్టుకున్నారు. ఇద్దరు పరారయ్యారు. పట్టుబడిన గంజాయి బరువు ఏకంగా 760 కిలోలు ఉంటుంది. దీని విలువ బహిరంగ మార్కెట్లో సుమారు రూ. 3 కోట్ల 80 లక్షలు ఉంటుందని అంచనా. నిందితుల నుంచి ఒక బొలెరో వాహనం, రెండు మొబైల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు చింతపల్లి ఏఎస్పీ నవజ్యోతి మిశ్రా వెల్లడించారు.

ప్రకాశం జిల్లాలో 'అరకు' సరుకు, యువకుల అరెస్ట్: అటు ఏజెన్సీలో పట్టుబడుతుంటే, ఇటు ప్రకాశం జిల్లాలో విక్రయాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. చెడు వ్యసనాలకు బానిసలై, ఈజీ మనీ కోసం యువకులు పెడదారి పడుతున్నారు. దోర్నాల మండలం శ్రీశైలం రహదారిలోని బోడో నాయక్ తండా అడ్డరోడ్డు వద్ద పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టారు. అక్కడ గంజాయి అమ్ముతున్న ముగ్గురు యువకులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

నిందితులు పుచ్చకాయల శీను (పెద్దారవీడు), అడపాల శీను (దోర్నాల), సీహెచ్ సురేష్ (గంటవారిపల్లి)గా గుర్తించారు. వీరు అరకు వెళ్లి గంజాయిని కొనుగోలు చేసి దోర్నాలకు తెచ్చారు. సున్నిపెంట రహదారిలో వెళ్లేవారికి అమ్మేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా పోలీసులకు చిక్కారు. వారి వద్ద నుంచి కిలోన్నర గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సీఐ అజయ్ కుమార్ తెలిపారు.

కోనసీమలో 'గంజాయి బ్యాచ్' ఆగడాలు, మహిళపై దాడి: డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో గంజాయి మత్తులో యువకులు రెచ్చిపోయారు. రాయవరం మండలం పసలపూడి బైపాస్ రోడ్డులో నడిరోడ్డుపై హల్​చల్ చేశారు. మద్యం, గంజాయి మత్తులో ఉన్న ఇద్దరు యువకులు, అటుగా వెళ్తున్న ఓ ఒంటరి మహిళ పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించారు. ఆమె భయంతో తన ఇంటికి వెళ్లగా, ఆ మృగాళ్లు అక్కడితో ఆగలేదు. ఏకంగా మహిళ ఇంట్లోకి దూసుకెళ్లారు. ఆమెను కిందకు నెట్టేసి దాడికి తెగబడ్డారు. ఈ దృశ్యాలన్నీ సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ ఫుటేజ్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు రాయవరం పోలీసులు ఇద్దరు యువకులపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ఈ ఘటనలు రాష్ట్రంలో యువత గంజాయికి బానిసలై ఎలా నేరాల బాట పడుతున్నారో చెప్పకనే చెబుతున్నాయి. పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నా, మూలాల్లోకి వెళ్లి ఈ నెట్‌వర్క్‌ను ఛేదించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

పల్సర్, కేటీఎం బైక్​లే అతడి లక్ష్యం - క్షణాల్లో మాయం చేసి ఏజెన్సీలో అమ్మి - గంజాయి తెచ్చేస్తాడు!

విచ్చలవిడిగా గంజాయి విక్రయాలు - మత్తులో జోగుతున్న మైనర్లు

TAGGED:

ALLURI SITARAMA RAJU GANJA SEIZURE
KONASEEMA GANJA BATCH ATTACK WOMAN
PRAKASAM GANJA SELLING ARREST
AP GANJA SEIZE
AP DRUG SMUGGLING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.