ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో భారీగా అల్ప్రాజోలం పట్టివేత - విలువ రూ.47 కోట్లు!

కొండపల్లి ఐడీఏలో నార్కోటిక్స్ ఇంటెలిజెన్స్ తనిఖీలు - ఇందులో ఒక కంపెనీలో భారీగా అల్ప్రాజోలం గుర్తింపు - దాదాపు 200 కేజీల ఆల్ఫ్రాజోలం స్వాధీనం చేసుకుని కంపెనీని సీజ్ చేసిన అధికారులు

Massive Drug Bust in NTR District
Massive Drug Bust in NTR District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 3:20 PM IST

1 Min Read
200 kg of Alprazolam Seized in NTR District: ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం నియోజకవర్గం కొండపల్లి ఐడీఏలో నార్కోటిక్ ఇంటెలిజెన్స్ శాఖ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు. తనిఖీల్లో భాగంగా ఐడీఏలోని ఒక కంపెనీలో అధికారులు భారీగా అల్ప్రాజోలంని గుర్తించారు. సుమారు 200 కేజీల ఆల్ఫ్రాజోలంని నార్కోటిక్ ఇంటెలిజెన్స్ స్వాధీనం చేసుకుని కంపెనీని సీజ్ చేశారు.

రూ.47 కోట్లు: కొండపల్లి ఐడీఏలో కంపెనీలో లభ్యమైన అల్ప్రాజోలం విలువ దాదాపు రూ. 47 కోట్లు ఉంటుందని నార్కోటిక్ ఇంటెలిజెన్స్ అంచనా వేస్తున్నారు. సుమారు 200 కేజీలకు పైగా అల్ప్రాజోలం స్వాధీనం చేసుకున్న అనంతరం కంపెనీని అధికారులు సీజ్ చేశారు. అంతేకాకుండా అదనంగా 800 కిలోల ముడి పదార్థాలు, 2,860 లీటర్ల రసాయనాలు స్వాధీనం చేసుకోవడం గమనార్హం.

అదే విధంగా ఫ్యాక్టరీలో రియాక్టర్, డ్రైయర్, సెంట్రిఫ్యూజ్ వంటి ఇండస్ట్రియల్ మెషిన్లను సైతం గుర్తించారు. దీనికితోడు ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేశారు. డ్రగ్స్‌ రాకెట్‌కు మాస్టర్‌మైండ్‌గా 20 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న కంపెనీగా అధికారులు దీన్ని గుర్తించారు. డ్రగ్ తయారీకి కెమికల్ ఫ్యాక్టరీని అద్దెకు తీసుకుని నడుపుతున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది.

