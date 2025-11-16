ETV Bharat / state

ఏపీలో 20కి పైగా జపాన్‌ సంస్థల పెట్టుబడులు - వెల్లడించిన ఆ దేశ రాయబారి

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 20కి పైగా జపాన్‌ సంస్థల పెట్టుబడులు - సాంకేతిక, సుస్థిర పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి సహకరిస్తామన్న జపాన్‌ రాయబారి ఒనో కేయిచి

Japan Companies Investments in AP
ఏపీలో జపాన్‌ కంపెనీల పెట్టుబడులు (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Japan Companies Investments in AP: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెట్టుబడులకు 20కి పైగా జపాన్‌ సంస్థలు ఆసక్తి చూపి ముందుకొచ్చాయని జపాన్‌ రాయబారి ఒనో కేయిచి పేర్కొన్నారు. భారత్‌ అభివృద్ధిలో జపాన్‌ కీలక భాగస్వామిగా ఉందని ఆయన అన్నారు. సాంకేతిక, సుస్థిర పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి సహకరిస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. ఏపీ అభివృద్ధికీ అన్ని విధాలుగా తోడ్పాటునందిస్తామని వివరించారు.

పెట్టుబడుల భాగస్వామ్య సదస్సులో భాగంగా శుక్రవారం నిర్వహించిన ‘కంట్రీ సెషన్‌’లో జపాన్‌ రాయబారి ఒనో కేయిచి ఏపీలో పెట్టనున్న పెట్టుబడులను ఉద్దేశించి వివరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అవసరమైన మౌలిక వసతులన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. దార్శనికతతో ఆలోచించే సీఎం చంద్రబాబు ఇక్కడ ఉన్నారని గుర్తు చేశారు.

అందుకే ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పారిశ్రామికవేత్తలు మొగ్గు చూపిస్తున్నారు’ అని రుసాల్‌ సంస్థ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌ ఆంటోన్‌ బెంజులేవా పేర్కొన్నారు. ‘అనకాపల్లిలోని అమ్మోనియా పరిశ్రమలో మా సంస్థకు 18 శాతం వాటా ఉంది. దాన్ని 50 శాతం వరకు పెంచుతాం. స్థానిక యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తాం’ అని వెల్లడించారు. పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు విశాఖపట్నం అనుకూల ప్రాంతమని చెప్పారు.

గేట్​వే ఆఫ్ ఇండియాగా ఆంధ్రప్రదేశ్: ఏపీ గేట్‌వే ఆఫ్‌ ఇండియాగా ఉంది. పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అనుకూలంగా ఉంది. వ్యవసాయ రంగం, ఉత్పత్తి కేంద్రాలు, ఏఐ వంటి రంగాలు గణనీయంగా వృద్ధి చెందేందుకు అవకాశం ఉంది. 3 దశాబ్దాలుగా భారత్‌కు అల్యూమినియం సరఫరా చేస్తున్నామని ఆ దేశ ప్రతినిధులు అన్నారు. పర్యావరణానికి ఏ విధమైన హాని లేకుండా పరిశ్రమల స్థాపనకు సహకరిస్తామని రష్యన్‌ సమాఖ్య పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖ డిప్యూటీ మినిస్టర్‌ అలెక్సీ గ్రూజ్‌దేవ్‌ హామీ ఇచ్చారు.

భారత్, రష్యా దేశాలు తమ భాగస్వామ్యాన్ని మరింత విస్తరిస్తున్నాయని, ప్రపంచ పారిశ్రామికీకరణలో కలిసి పనిచేస్తున్నాయని చెప్పారు. 'వ్యూహాత్మక పారిశ్రామిక, సాంకేతిక భాగస్వామ్యం’ అనే కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఎస్‌బెర్‌ బ్యాంక్‌ మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ ఆండ్రీ అనిసిమోవ్‌ మాట్లాడుతూ ప్రపంచ పారిశ్రామిక యుగంలో ఇరుదేశాలు తమ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింతగా పెంచుకుంటున్నాయనే ఆశాభావాన్ని వారు వ్యక్తం చేశారు.

కేంద్ర, రాష్ట్ర సమన్వయంతో పరిశ్రమలు: ఏపీ అభివృద్ధిలో సూపర్ స్పీడులో దూసుకుపోతుందని పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్ అన్నారు. ప్రపంచ దేశాలకు పెట్టుబడులను పెట్టేందుకు విశాఖపట్నం అత్యంత అనుకూలమైన ప్రాంతమని ఈ సందర్భంగా మంత్రి గుర్తు చేశారు. ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులతో వస్తే అన్ని సౌకర్యాలను కల్పించి ప్రోత్సహిస్తామని టీజీ భరత్‌ పేర్కొన్నారు.రెండు రోజుల పాటు భాగస్వామ్య సదస్సు ఎంతో అద్భుతమగా జరిగిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

