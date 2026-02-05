'పుర'పోరులో అతివలే అధికం - పోటీలో 6,508 మంది మహిళలు, 6,436 పురుషులు

ETV Bharat / state

పురపోరులో అధికశాతం మంది మహిళా అభ్యర్థులు - కరీంనగర్​లో అత్యధికంగా 66 డివిజన్ల నుంచి 398 మంది - అత్యల్పంగా కొడంగల్ పురపాలక సంఘం నుంచి 32 మంది పోటీ - వెల్లడించిన ఎస్​ఈసీ

Telangana Municipal Elections 2026
Telangana Municipal Elections 2026 (EENADU)
Published : February 5, 2026 at 9:48 AM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : తెలంగాణలో మరోసారి ఎన్నికల సందడి మొదలైంది. రాష్ట్రంలో 11వ తేదీన జరగనున్న ఏడు నగర పాలక సంస్థలు, 116 పురపాలక సంఘాల ఎన్నికల్లో మొత్తం 12,944(ఏకగ్రీవాలతో కలిపి) మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. పురపాలక ఎన్నికల్లో పురుష అభ్యర్థుల కంటే మహిళలే అధికంగా ఉన్నారు. మొత్తం పోటీదారుల్లో 6,508 మంది (50.27శాతం) మహిళా అభ్యర్థులు ఉన్నారు. పురుషు అభ్యర్థులు 6,436 (49.73 శాతం) మంది.

  • నగరపాలికల్లో అత్యధికంగా కరీంనగర్‌లో 66 డివిజన్లకు 398 మంది అభ్యర్థులు ఎన్నికల బరిలో ఉన్నారు.
  • పురపాలికల్లో ఆదిలాబాద్‌లో అత్యధికంగా 49 వార్డులకు 314 మంది అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్నారు. అత్యల్పంగా కొడంగల్‌ మున్సిపాలిటీలో 12 వార్డులకు 34 మంది మాత్రమే ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు.
  • నగరపాలికల పరంగా పరిశీలిస్తే మహబూబ్‌నగర్‌లో అత్యధికంగా 127 మంది ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు ఎన్నికల బరిలో ఉన్నారు. పురపాలికల్లో ఆదిలాబాద్‌లో 93 మంది పోటీలో నిలిచారు. ఈ మేరకు అభ్యర్థుల జాబితాను బుధవారం తెలంగాణ ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసింది.

పార్టీల వారీగా పోటీ చేసే స్థానాలు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏ పార్టీ ఎన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేస్తోందనే వివరాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ విడుదల చేసింది. 2,948 (98.3 శాతం) స్థానాల్లో అధికార కాంగ్రెస్​ పార్టీ పోటీచేస్తోంది. భారత రాష్ట్రసమితి​ 2,878 స్థానాల్లో (96 శాతం), బీజేపీ 2,634 (87.3 శాతం), ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు 2,786 (94 శాతం), జనసేన పార్టీ 332 స్థానాల్లో (11.1 శాతం), మజ్లిస్‌ 282 (9.4శాతం), ఆలిండియా ఫార్వర్డ్‌ బ్లాక్‌ 288 (11.1శాతం), బీఎస్సీ 213 (7.1శాతం), సీపీఐ 168 (5.6 శాతం), సీపీఎం 108 ( 4.2శాతం), ఆప్‌ 38 (1.2 శాతం), ఐయూఎంఎల్‌ 9 (0.3శాతం) స్థానాలకు పోటీ చేస్తున్నాయి.

కార్పొరేషన్లు, పురపాలికలవారీగా : ఏడు కార్పొరేషన్ల పరిధిలో 414 డివిజన్లు ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో 2,225 మంది ఎన్నికల బరిలో ఉన్నారు. పురపాలికల వారీగా చూస్తే 116లో 10,719 మంది పోటీ చేస్తున్నారు.

అభ్యర్థుల విద్యార్హతలు : నగర, పురపాలక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే వారిలో కొంతమంది నిరక్షరాస్యులున్నారు. ఆ వివరాలు ఇవే

విద్యార్హత సంఖ్య
పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్లు 775
గ్రాడ్యుయేట్లు 2,903
అండర్ గ్రాడ్యుయేట్లు 7,917
నిరక్షరాస్యులు 1,291

14 చోట్ల ఏకగ్రీవం : నగరపాలక సంస్థలు, మున్సిపాలిటీల ఎన్నికల్లో 14 మంది ఏకగ్రీవమైనట్లుగా ఎస్​ఈసీ( రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం) ప్రకటించింది. ఇందులో ఇద్దరు నగరపాలికల పరిధిలోని వారు కాగా 12 మంది పురపాలికల్లోని అభ్యర్థులు. మొత్తం 14లో 12 మంది అధికార కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు కాగా ఇద్దరు బీఆర్ఎస్​ పార్టీకి చెందిన వారని ఎస్​ఈసీ పేర్కొంది.

కార్పొరేషన్‌లలో : హస్తం పార్టీకి రెండు డివిజన్లు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మహబూబ్‌నగర్‌ కార్పొరేషన్‌లోని 58వ డివిజన్‌లో రమాదేవి, రామగుండం కార్పొరేషన్‌లోని ఒకటో డివిజన్‌లో మాడిపల్లి విజయలు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.

పురపాలికల్లో : పలుచోట్ల పురపాలికల్లో అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఆ వివరాలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం(ఎస్​ఈసీ) ప్రకటించింది. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తరఫున చౌటుప్పల్‌లో చింత ఉమామహేశ్వరి అనే అభ్యర్థి (17వవార్డు) ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. హాలియాలో పిల్లి చంద్రకళ(10), ఎదులాపురంలో తమ్మినేని మంగతాయి(15), హుజూర్‌నగర్‌లో నాగలక్ష్మి(3), కోదాడలో దేవరపల్లి మల్లేశ్వరి(11), వై.కుసుమకుమారి(31), కట్టెబోయిన జ్యోతి(21), మెదక్‌లో గొడల మానస(32), వికారాబాద్‌లో అనంతరెడ్డి(1), యాదగిరిగుట్టలో గుండిపల్లి వాణి (10)లు ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైంది. బీఆర్ఎస్​ తరఫున అలంపూర్‌లో విక్రం(10), వికారాబాద్‌లో విజయలక్ష్మి (15వ వార్డు) ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయినట్లు ఎస్​ఈసీ వెల్లడించింది.

TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026
MUNICIPAL ELECTIONS IN TELANGANA
WOMEN CANDIDATES IN MUNICIPAL POLLS
తెలంగాణ పురపాలక ఎన్నికలు 2026
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026

