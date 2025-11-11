భక్తులకు మరిన్ని డిజిటల్ సేవలు - ఆలయాల్లో సులభంగా అన్ని రకాల టికెట్లు
ఆలయాల్లో డిజిటల్ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేలా దేవాదాయశాఖ చర్యలు - ఈ పోస్ యంత్రాల ద్వారా టికెట్లు జారీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 1:48 PM IST
Digital Services Available in Major and Important Temples: భక్తులకు దేవాదాయశాఖ గుడ్న్యూస్ తెలిపింది. ఇకపై దర్శన టికెట్ల కోసం వేచి చూడకుండా ఉండేదుకు ఓ నూతన విధానం అమల్లోకి తెచ్చింది. దీనివల్ల భక్తులు సులభంగా దర్శనాలు, సేవలు, పార్కింగ్ టికెట్లు పొందొచ్చు. ఈ విధానం ప్రధాన, ముఖ్య ఆలయాల్లో డిజిటల్ సేవలు మరింతగా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేలా దేవాదాయశాఖ చర్యలు చేపట్టింది. ఇప్పటికే భక్తులే నేరుగా స్వయంగా టికెట్లు పొందేలా వివిధ ఆలయాల్లో 100 కియోస్క్ల ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇచ్చారు. తాజాగా దర్శనాలు, సేవలు, పార్కింగ్ టికెట్ల జారీకి ఈ పోస్ యంత్రాలు ఉపయోగించేలా కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
మార్గశిర మాసంలో విశాఖపట్నంలోని కనకమహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ భారీగా ఉండనుంది. ఈ సందర్భంగా టికెట్ల జారీకి రోడ్డుపై కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి బదులుగా ఈ పోస్ యంత్రాలు అందించేందుకు ఎస్బీఐ ముందుకు వచ్చింది. ఇందులో జెనీ యాప్ ఉంటుంది. ఈ యంత్రాలను దేవాదాయశాఖకు చెందిన టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్కు అనుసంధానించి ఎక్కడికక్కడ భక్తులకు ఆయా టికెట్లు జారీ చేయనున్నారు. రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రధాన, ముఖ్య ఆలయాలు అన్నింటా ఎస్బీఐ అందజేసే ఈ పోస్ యంత్రాలు వినియోగించుకోవాలని కమిషనర్ ఆదేశించారు.
వాట్సప్ కౌంటర్లు ఏర్పాటు: ప్రభుత్వం మనమిత్ర యాప్తో అనేక సేవలు అందిస్తుండగా, అందులో వివిధ ఆలయాల దర్శనాలు, సేవలు, వసతుల బుకింగ్ వంటి సదుపాయం కూడా ఉంది. దీనిపై మరింతగా భక్తులకు అవగాహన కల్పించేలా అన్ని ప్రధాన, ముఖ్య ఆలయాల్లో ప్రత్యేక వాట్సప్ కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేయాలని కమిషనర్ ఆదేశించారు. అందులో మనమిత్ర యాప్ద్వారా దర్శనం, సేవలు తదితర టికెట్లు ఎలా బుక్ చేసుకోవాలో భక్తులకు తెలియజేయాలని పేర్కొన్నారు.
రియల్ టైమ్ సమాచారంతో డ్యాష్బోర్డ్: ఆలయాలకు చెందిన రియల్టైమ్ సమాచారంతో దేవాదాయశాఖ డ్యాష్బోర్డ్ సిద్ధం చేసింది. ఆలయాల జాబితా, వాటి భూములు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, ట్రస్ట్ బోర్డులు, ప్రధాన, ముఖ్య ఆలయాలకు ఏ రోజు ఎంత మంది భక్తులు వచ్చారు తదితర సమాచారం అంతా ఇందులో, రియల్టైమ్లో అందుబాటులో ఉంచారు. ఈ డ్యాష్ బోర్డును సీఎం కార్యాలయం సహా ఇతర ఉన్నత అధికారులు, కమిషనరేట్ అధికారులు ఎప్పుడైనా చూసేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
100 కియోస్క్లు ఏర్పాటు: రాష్ట్రంలోని ప్రధాన, ముఖ్య ఆలయాల్లో 100 కియోస్క్లు ఏర్పాటు ఇప్పటికే చేస్తున్నారు. టచ్ స్క్రీన్ ఉండే వీటి ద్వారా భక్తులు దర్శనం, వివిధ సేవల టికెట్లు నేరుగా పొందవచ్చు. వీటిలో ఎన్ని టికెట్లు కావాలో నమోదు చేసి, డిజిటల్ చెల్లింపు చేస్తే వెంటనే టికెట్లు జారీ చేస్తుంది. ఉద్యోగుల అవసరం లేకుండానే నేరుగా టికెట్లు పొందేలా వీలు కల్పిస్తున్నారు. కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కింద కరూర్ వైశ్యా బ్యాంకు 100 కియోస్క్లను ఉచితంగా సమకూర్చేందుకు ముందుకు వచ్చింది. వాటి ఇన్స్టలేషన్, నిర్వహణ అన్నీ కూడా ఆ బ్యాంకే చూసుకోనుంది.
డిసెంబర్ 30 నుంచి తిరుమల శ్రీవారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనం: టీటీడీ ఈవో
దుర్గగుడిలో పాలకమండలి కీలక నిర్ణయాలు - భక్తులు సంతృప్తి పొందేలా పక్కాగా ఏర్పాట్లు