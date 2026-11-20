ఓవైపు భారీ శబ్దాలు, మరోవైపు దుర్గంధం - ఎస్టీపీతో నిత్య నరకం
Public Facing Problem Due to STP Noise : మూసాపేట పరిధిలోని రెయిన్బో విస్టాస్ వాసులు ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న ఎస్టీపీవల్ల ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని వారు వాపోతున్నారు.
Published : November 20, 2026 at 2:39 PM IST
ఎటుచూసినా భారీ భవనాలు, ఆధునిక వసతులు, ఆహ్లాదకర పరిసరాలు ఇదంతా నాణానికి ఒకవైపు మాత్రమే. మరోవైపు పరిశీలిస్తే పూర్తిగా భిన్నం. మనసుకు వికారాన్ని కలిగించేలా నిరంతర దుర్వాసన, కర్ణభేరి చిల్లుపడేలా భారీ శబ్దాలు వారిని నిత్యం ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. ఆ ప్రాంతంలో నివాసముండే వారికి ప్రశాంతత దాదాపు కరవైంది. ఇదీ మూసాపేట పరిధిలోని రెయిన్బో విస్టాస్ వాసుల దయానీయ గాథ.
భారీశబ్దాలు, రసాయన వాయువులతో సతమతం
మూసాపేట-కైత్లాపూర్ మధ్య ఉన్న రెయిన్బో విస్టాస్ రాక్గార్డెన్స్ కాలనీలో 13 బ్లాకుల్లో 2500లకు పైగా కుటుంబాలు నివాసముంటున్నారు. ఈ నివాస సముదాయం పక్కనున్న రహదారిని ఆనుకుని జలమండలి ఆధ్వర్యంలో ఓ సంస్థ సీఎస్ఆర్(కార్పొరేట్ సొషల్ రెస్పాన్షిబిలిటీ) కింద రూ.60 కోట్ల వ్యయంతో మురుగు శుద్ధి కేంద్రం(ఎస్టీపీ) నిర్మించింది. ఆగస్టు నుంచి రోజుకు 43.5 ఎంఎల్డీ(మిలియన్ లీటర్స్ ఫర్ డే) మురుగు నీటిని ఈ కేంద్రం శుద్ధి చేస్తోంది. త్వరలో ఇక్కడ గ్రీన్ ట్యాంకర్’ విధానాన్ని తీసుకొచ్చేందుకు జలమండలి సన్నాహాలు చేస్తోంది. మురుగు నీటిని శుద్ధి చేసేందుకు కేంద్రంలో నాలుగు భారీ యంత్రాలను వినియోగిస్తున్నారు. నిరంతరం(24 గంటలు) అవి వినియోగంలో ఉంటాయి. అవి పనిచేసే సమయంలో భారీ శబ్దాలు వెలువడుతున్నాయి. నీటిశుద్ధి ప్రక్రియలో భాగంగా రసాయన వాయువులను తలపించేలా వాసనలు విడుదల చేస్తున్నాయి.
స్థానికులకు నిత్య నరకం
సాధారణంగా ఏదైనా సమస్య వచ్చినట్లయితే గంటో లేక రోజో భరించవచ్చు. కానీ రాక్గార్డెన్స్ కాలనీ వాసులు నిరంతరం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మధ్యాహ్న వేళల్లో 55 డిసిబుల్, రాత్రి వేళల్లో 45 ధ్వనితీవ్రత మించరాదనే నిబంధనలున్నాయి. ధ్వని కొలమాన పరికరంతో కొలిస్తే ఇక్కడ 80నుంచి 90 డెసిబుల్స్ శబ్ద తీవ్రత ఉంటుందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో రాత్రిళ్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఘాటు వాసనలతో రోగాల బారిన పడుతున్నామని వాపోతున్నారు.
"రూ.లక్షలు వెచ్చించి ఇంటిని కొనుక్కుని ఈ నరకానికి ఎందుకు వచ్చామా? మాకెందుకీ కర్మ అనేంతగా బాధను అనుభవిస్తున్నాం. ఎస్టీపీ కారణంగా మా ఇళ్లల్లో అద్దెలకు కూడా ఎవరూ రావట్లేదు. పరిష్కారానికి మేమంతా సంఘటితంగా ఉద్యమించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం" - డి.వి.రాంబాబు, స్థానికుడు
"ఎంతో ఇష్టపడి ఇంటిని కొనుగోలుచేశాం. ప్రశాంత జీవితాన్ని గడపాలనుకున్నాం. కానీ మా ఆశలన్నీ అడియాసలయ్యాయి. యంత్రాల శబ్దాలు, ఘాటైన వాసనలతో అనారోగ్యానికి గురవుతున్నాం" -జి.నీరజ, గృహిణి
పరిష్కారం చూపనట్లయితే సంఘటితంగా ఉద్యమిస్తాం
తమ ప్రాంతంలో గాలుల తీవ్రత పెరిగినప్పుడు వాంతులు, కళ్లల్లో మంటలు, కడుపులో వికారం పుడుతోందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సమస్య ముఖ్యంగా ప్లాంటుకు ఎదురుగా ఉన్న పీ, జే, క్యూ బ్లాకుల్లోని సుమారు 570 కుటుంబాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఎస్టీపీ యంత్రాల నుంచి వచ్చే శబ్దాల తీవ్రతను తగ్గించి, ఘాటు వాయువులు రాకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ప్రభుత్వానికి, ప్రజాప్రతినిధులకు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ పట్టించుకునే నాథుడే లేడని కాలనీసంక్షేమ సంఘం ప్రధానకార్యదర్శి రాంతిలక్ తెలిపారు. అధికారులు వెంటనే స్పందించి సమస్యకు పరిష్కారం చూపనట్లయితే సంఘటితంగా ఉద్యమిస్తామని డి.వి.రాంబాబు అనే స్థానికుడు తెలిపారు.
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