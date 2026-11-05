మెట్రో, ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్ - కామన్ పాస్ ఇక రూ.4500లకే!
Hyderabad Metro RTC Common Pass : మెట్రో, ఆర్టీసీ కామన్ పాస్ను ప్రభుత్వం చౌకగా అందుబాటులోకి తేనుంది. రోజుకు రూ.325, నెలవారీ రూ.4500గా ధరలు ఉండనున్నాయని తెలుస్తోంది.
Published : November 5, 2026 at 10:11 AM IST
హైదరాబాద్ క్యూర్ (కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమి) ప్రాంతంలో మెట్రో రైలు, ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణికులకు ఊరట కలగనుంది. రెండు రవాణా వ్యవస్థల్లోనూ ప్రయాణించేందుకు ప్రవేశపెట్టిన ఉమ్మడి పాస్ ధరలను సగానికి పైగా తగ్గించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా రోజువారీ పాస్ను రూ.325కు, నెలవారీ పాస్ను రూ.4,000 నుంచి రూ.4,500 మధ్యన అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు మెట్రో రైలు, ఆర్టీసీ యాజమాన్యాలు అవగాహనకు వచ్చాయి.
ఈ అంశంపై నేడో రేపో సీఎస్ సంజయ్జాజుతో ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి, మెట్రో రైలు సలహాదారు ఎన్వీఎస్ రెడ్డి సమావేశం కానున్నట్లు సమాచారం. ఈ భేటీతో కామన్ పాస్ ధరలపై పూర్తి స్పష్టత, అధికారిక ప్రకటన రానున్నట్లు ఆర్టీసీ వర్గాలు చర్చించుకుంటున్నాయి. ఉమ్మడి పాస్ కొత్త ధరల్ని దీపావళి పండుగ నుంచి అమల్లోకి తీసుకురానున్నట్లు సమాచారం.
నెలవారీ పాస్ ధర సగానికి తగ్గింపు
ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు పరిధిలో మెట్రో రైళ్లతోపాటు ఆర్టీసీ బస్సుల్లోనూ ప్రయాణం కోసం ఈ కామన్ పాస్ను ప్రవేశపెట్టారు. అయితే ముందుగా నిర్ణయించిన ధరలు అధికంగా ఉండటంతో ప్రయాణికుల నుంచి విమర్శలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా నెలవారీ పాస్ ధర రూ.8,500గా నిర్ణయించడం ప్రయాణికుల్లో ప్రతికూల ప్రభావం పడింది. ఈ నేపథ్యంలో ధరలు తగ్గించాలంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాలతో ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి మెట్రోరైలు సలహాదారు ఎన్వీఎస్రెడ్డితో చర్చలు జరిపారు. ఆ ధరను రూ.4,000 లేదా రూ.4,500కు పరిమితం చేయాలని ప్రతిపాదించినట్లు తెలిసింది. ఇందులో ఆర్టీసీకి రూ.1,000, మిగిలిన రూ.3,000 లేదా రూ.3,500 మెట్రోకు కేటాయించేలా చర్చించారు. రోజువారీ పాస్ ప్రస్తుతం రూ.400 ఉండగా దాన్ని రూ.325కు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు తెలిసింది. ఈ పాస్లో ఆర్టీసీకి రూ.75, మెట్రోకు రూ.250 చొప్పున షేర్ను కేటాయించనున్నట్లు తెలిసింది.
మొదటగా నిర్ణయించిన ధరలు ఇవే
మొదటగా నిర్ణయించిన రోజువారీ పాస్ను రూ.400లుగా నిర్ణయించారు. ఇందులో మెట్రో ఛార్జీ రూ.300లు, ఆర్టీసీ ఛార్జీకి రూ.100 చొప్పున కేటాయించారు. నెలవారీ పాస్ను రూ.8,500లుగా నిర్ణయించగా దీంట్లో మెట్రో ఛార్జీ రూ.7 వేలు, ఆర్టీసీ ఛార్జీ రూ.1,500లు ఉంది. మొదటిసారి కార్డు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ప్రయాణికుల నుంచి రూ.100 అదనంగా వసూలు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. కార్డు తిరిగి ఇచ్చినప్పుడు ఆ రూ.100 తిరిగి ప్రయాణికులకే వాపస్ చేస్తారు.
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