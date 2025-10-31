తుపాను వల్ల నష్టం జరిగిందా - మీరే ప్రభుత్వానికి ఇలా వివరాలు పంపొచ్చు!
తుపానుతో జరిగిన నష్టాన్ని బాధితులే స్వయంగా ప్రభుత్వం దృష్టికి - మనమిత్ర వాట్సప్ గవర్నెన్స్లో వివరాల నమోదుకు అవకాశం
Montha Cyclone Damage Details from Your Side: మరికొన్ని రోజుల్లో పంట చేతికొస్తుందనే సమయంలో మొంథా తుపాను రైతులను కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది. తీవ్ర నష్టాలను మిగిల్చింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేల ఎకరాల్లో పంటలను ముంచెత్తింది. పైరును నేలకూల్చింది. ప్రధానంగా పలు జిల్లాల్లో పంట నష్టమే కాకుండా ఇతర నష్టాలు కూడా ఎక్కవగా జరిగాయి. కోతకు వచ్చిన వరితో పాటు పొట్ట, గింజ గట్టిపడే దశలో ఉన్న వరి నేలవాలింది. పత్తి, మొక్కజొన్న, మినుము, పెసర, మిరప, పసుపుతో పాటు కూరగాయల పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది.
బాధితులే స్వయంగా ప్రభుత్వం దృష్టికి: ఈ క్రమంలో తుపానుతో జరిగిన నష్టాన్ని బాధితులే స్వయంగా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లే అవకాశాన్ని కూటమి సర్కారు మనమిత్ర వాట్సప్ గవర్నెన్స్తో కల్పించింది. ఇప్పటికే మనమిత్ర వాట్సప్ నంబరు సెల్ఫోన్లలో సేవ్ చేసుకున్న వారికి ‘తుపాను ప్రభావంతో మీకు ఎలాంటి సమస్య ఎదురైనా తెలియజేయగలరు’ అనే సంక్లిప్త సందేశాలు వచ్చాయి. దాన్ని తెరవగానే పేరు, జిల్లా, మండలం, సచివాలయం, నష్టం వివరణ, నష్టానికి సంబంధించి ఫొటోను 25 ఎంబీలోపు సైజ్తో అప్లోడ్ చేయాలని సూచిస్తోంది. డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేస్తే అది నేరుగా సంబంధిత ప్రభుత్వ శాఖల పరిశీలనకు వెళ్తుందని అధికారులు తెలిపారు.
87 వేలహెక్టార్లలో పంటకు నష్టం: రాష్ట్రంలోని 304 మండలాల్లోని 1,825 గ్రామాల్లో 87 వేలహెక్టార్లలో పంటకు నష్టం వాటిల్లిందని అధికారులు సీఎం చంద్రబాబుకు నివేదించారు. 59 వేలకుపైగా హెక్టార్లలో వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న, మినుము పంటలకు నష్టం కలిగిందని ఇంకా భారీ వర్షాలతో 78,796 మంది రైతులు నష్టపోగా, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 42 పశువులు మృతి చెందాయని తెలిపారు. పంచాయతీరాజ్ రోడ్లు, 14 బ్రిడ్జిలు, కల్వర్టులు దెబ్బతిన్నాయని వివరించారు. దెబ్బతిన్న 2294 కి.మీ పొడవున ఆర్అండ్బీ రహదారుల వల్ల ఆర్అండ్బీ శాఖకు రూ.1,424 కోట్లు నష్టం కలిగిందని తెలిపారు. రూరల్ వాటర్ సప్లయ్కు సంబంధించి రూ.36 కోట్లు వరకు, ఇరిగేషన్ పనుల్లో రూ.16.45 కోట్ల మేర నష్టం వచ్చిందని అధికారులు వివరించారు.
శాఖల వారీగా నష్టం వివరాలు:
- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రూ.5,265 కోట్లు నష్టం (ప్రాథమిక అంచనా)
- వ్యవసాయరంగానికి రూ.829 కోట్లు
- హార్టికల్చర్కు రూ.39 కోట్లు
- మత్స్యరంగానికి రూ.1,270 కోట్ల
- ఆర్అండ్బీకి రూ.2,079 కోట్లు
- నీటిపారుదలశాఖకు రూ.207 కోట్లు
