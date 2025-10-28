ETV Bharat / state

తీవ్ర తుపానుగా 'మొంథా' - తీర ప్రాంత జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు

పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో మొంథా తీవ్ర తుపాను - రాత్రికి కాకినాడ సమీపంలో తీవ్రతుపాను తీరం దాటే అవకాశం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 4:40 PM IST

Updated : October 28, 2025 at 5:25 PM IST

Montha Becomes Severe Cyclonic Storm in Bay of Bengal: పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో 'మొంథా' తీవ్ర తుపానుగా మారిందని అమరావతి వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అదే విధంగా తుపాను ఈ రోజు (మంగళవారం) రాత్రికి కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటనుందని వెల్లడించింది. ఈ తుపాను మచిలీపట్నానికి 110 కిలోమీటర్లు, కాకినాడకు 200 కిలోమీటర్లు, విశాఖపట్నంకి 280 కిలోమీటర్లు, ఒడిశాలోని గోపాల్పూర్​కు 500 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైందని వాతావరణ కేంద్రం సంచాలకులు స్టెల్లా తెలిపారు.

ఈ తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకి 90 నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వేస్తాయని తెలిపారు. తుపాను ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరు వరకు అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అలానే మరి కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో ప్రజలంతా బయటికి రాకుండా ఇళ్లలోనే ఉండాలని సూచించారు. తీరాన్ని తాకిన తర్వాత క్రమంగా బలహీనపడి బుధవారానికి తుపానుగా మారుతుందని స్టెల్లా వివరించారు.

ఎగిసిపడుతున్న రాకాసి అలలు: తుపాను ప్రభావంతో కాకినాడ తీరంలో సముద్ర కెరటాలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. యానాంలోని కనకలపేట, గెస్ట్‌హౌస్, పాతకోర్టు భవనం, ఎస్‌ఆర్‌కే కళాశాల వద్ద చెట్లు కూలాయి. అయితే సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు నేలకూలిన చెట్లను తొలగిస్తున్నారు. సహాయ కార్యక్రమాల్లో అగ్నిమాపక, విద్యుత్, ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

మరోవైపు ఉభయగోదావరి జిల్లాల్లో గాలుల తీవ్రత కొనసాగుతోంది. తుపాను తీరానికి చేరువయ్యేకొద్దీ ఈ గాలుల ఉద్ధృతి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. తీవ్ర గాలులకు పలుచోట్ల విద్యుత్ స్తంభాలు, చెట్లు నేలకూలాయి. పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కృష్ణా జిల్లాలోనూ గాలుల తీవ్రత కొనసాగుతోంది. కృష్ణా జిల్లా దివిసీమలో భారీ వృక్షాలు నేలకూలాయి. తీవ్ర గాలులకు వరి, అరటి, బొప్పాయి పంటలు నెలకొరిగాయి. విశాఖలో కొన్నిచోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడే అవకాశం ఉందని కలెక్టర్​ కలెక్టర్ హరేందిర ప్రసాద్ హెచ్చరించారు.

6 మీటర్ల మేర ముందుకు: బాపట్ల జిల్లాలోని వాడరేవులో సముద్రం ఉద్ధృతంగా మారింది. రాకాసి అలలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. అలల తాకిడికి కొంత భాగం కోతకు గురై సముద్రం ముందుకొచ్చింది. ఈ క్రమంలో అధికారులు బీచ్​లను మూసివేశారు. పర్యటకులను నిన్నటి నుంచే పోలీసులు అనుమతించడం లేదు. ఎప్పుడూ పర్యటకులతో కళకళలాడే వాడరేవు, రామాపురం, కటారివారిపాలెం,మోటుపల్లి, చినగంజాం సముద్రతీరాల్లో నిశ్శబ్దవాతావరణం నెలకొంది. అలానే కృష్ణా జిల్లాలో మంగినపూడిలో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది. సముద్రం సుమారు 6 మీటర్ల మేర ముందుకు వచ్చింది. తూపాను ప్రభావంతో నెల్లూరు జిల్లాలోని తీర ప్రాతంలో అలజడి రేగింది. అలలు 10 మీటర్ల పైగా ఎగసి పడుతున్నాయి. సముద్రం దాదాపు 40 మీటర్లు ముందుకొచ్చింది. తోటపల్లి, గూడూరు, మైపాడు, రామతీర్థం, తుమ్మలపెంట తీరంలో చల్లగాలులు విపరీతంగా ఉన్నాయి.

సమస్యలు పరిష్కారం కావాలి - కొత్త ఇబ్బందులు రావద్దు - జిల్లాల పునర్‌వ్యవస్థీకరణపై చంద్రబాబు

'మొంథా' బీభత్సం - యారాడలో విరిగిపడిన కొండచరియలు

