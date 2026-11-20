వన్యప్రాణులపై ఏఐ నిఘా నేత్రాలు - అడవిలో ఈ కెమెరాలు ఎలా పని చేస్తాయో తెలుసా!
Wildlife Detected with AI Surveillance : ఏఐ ఆధారిత కెమెరాల ద్వారా జంతువుల ప్రవర్తన, వలసలపై అవసరమైన సమాచారాన్ని అటవీ సిబ్బందికి చేరవేస్తున్నాయి. ప్రమాదాలను ముందుగానే పసిగట్టి అప్రమత్తం చేసే స్థాయికి చేరింది.
Published : November 20, 2026 at 1:56 PM IST
ఒకప్పుడు అడవిలో పెద్దపులి సంచరించిందా? అది ఏ దిశలో వెళ్తోంది? జనావాసాల వైపు వస్తోందా? అని తెలుసుకోవడానికి అటవీ సిబ్బంది కాలినడకన అడవిలో మొత్తం తిరగాల్సి వచ్చేది. అలా పాదముద్రలు, మలవిసర్జన, ఇతర ఆనవాళ్ల ఆధారంగా అది వెళ్లిన దిశను అంచనా వేసేవారు. కొన్ని సార్లు వర్షం, నేల స్వభావంతో పాదముద్రలు చెరిగిపోవడం, స్పష్టంగా కనిపించకపోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురైయ్యావి. రిజిస్టర్లో నమోదు చేసుకున్న సమాచారమంతా ఉన్నతాధికారులకు చేరవేయడానికి కొన్నిరోజులు పట్టేది. కానీ ఆ సమస్య లేకుండా ఆధునిక సాంకేతికత సహాయంతో వాటి గుట్టును ఇట్టే పట్టేయొచ్చు. జీపీఎస్, కెమెరా ట్రాప్స్, ఏఐ అటవీ సంరక్షణలో కీలకంగా మారాయి. ఇప్పుడు పులుల కదలికలను గుర్తించడమే కాకుండా ప్రమాదాలను ముందుగానే పసిగట్టి అటవీ సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసే స్థాయికి సాంకేతికత చేరింది.
30 సెకన్లలోనే సిబ్బందికి సమాచారం
ఇదివరకు అడుగుజాడల ద్వారా పులి కదలికలను గుర్తించేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఏఐ ఆధారిత కెమెరాల ద్వారా అది సంచరిస్తున్నప్పుడే సమాచారం తెలుసుకుని ముందస్తు చర్యలు తీసుకునే స్థాయికి అటవీ సంరక్షణ చేరుతోంది. ఈ కెమెరాలు అన్నింటిని గుర్తించి అవసరమైన సమాచారాన్ని అటవీ సిబ్బందికి చేరవేస్తున్నాయి. ప్రయోగాత్మక పరీక్షల్లో భాగంగా పులి సంచారాన్ని గుర్తించిన 30 సెకన్లలోనే సిబ్బంది స్మార్ట్ఫోన్లకు హెచ్చరికలు వచ్చాయి. దీని ద్వారా అడవి నుంచి పులులు గ్రామాల సమీపంలోకి వచ్చినప్పుడు ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడం, అవసరమైనచోట గస్తీ పెంచడం, క్విక్ రెస్పాన్స్ బృందాలను రంగంలోకి దించడంలో ఈ కెమెరాలు కీలకపాత్ర పోషించనున్నారు.
గస్తీలో కీలక మార్పులు
- ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ వచ్చాక గస్తీలో మార్పులొచ్చాయి. పులుల సంరక్షణ, పర్యవేక్షణ కోసం ఎం-స్ట్రైప్స్ యాప్ను వినియోగిస్తున్నారు. జీపీఎస్తో తమ గస్తీ మార్గాలను నమోదు చేస్తున్నారు. వన్యప్రాణుల సంచారం, నేరాల ఆనవాళ్లు, ఇతర సమాచారాన్ని యాప్తో భౌగోళిక వివరాలతో సహా పొందుపరుస్తున్నారు.
- వన్యప్రాణుల కదలికలను గుర్తించడంలో కెమెరా ట్రాప్స్ కీలకంగా మారాయి. 2018లో నిర్వహించిన భారత పులుల అంచనా కార్యక్రమంలో 26,838 కెమెరా ట్రాప్ ప్రాంతాలను వినియోగించారు. వీటిద్వారా 3.4 కోట్లకు పైగా వన్యప్రాణుల చిత్రాలను సేకరించారు.
- టైగర్ రిజర్వుల్లో అనుమతి లేనిచోట మనుషులు తిరిగినా వారి చిత్రాల్ని సైతం ఈ కెమెరాలు రికార్డు చేస్తాయి.
పర్యవేక్షణతో ప్రజలకు అలర్ట్ మెసేజ్లు
- మధ్యప్రదేశ్లోని పెంచ్ టైగర్ రిజర్వులో జంతువుల శబ్దాలను విశ్లేషించే బయోఅకౌస్టిక్స్ ఆధారిత ఏఐ వ్యవస్థను పరీక్షిస్తున్నారు. ప్రమాదాన్ని గుర్తించినప్పుడు జింకలు వంటి జంతువులు చేసే హెచ్చరిక అరుపులను ఈ వ్యవస్థ విశ్లేషిస్తుంది. వాటి ఆధారంగా పెద్దపులి సంచారాన్ని అంచనా వేసి అటవీ అధికారులు, సమీప గ్రామాల ప్రజలకు అలర్ట్ మెసేజ్లు చేరవేస్తుంది.
- కర్ణాటకలోని నాగరహోళె ప్రాంతంలోనూ గరుడ వ్యవస్థ ద్వారా ఏఐ కెమెరాలు, జీఎస్ఎం ఆధారిత కెమెరా ట్రాప్స్, తక్షణ పర్యవేక్షణను అనుసంధానిస్తున్నారు.
- ఇక తెలంగాణలో పులుల రక్షణ, పర్యవేక్షణ కోసం హైదరాబాద్లోని అరణ్య భవన్లో ప్రత్యేకంగా టైగర్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ మానిటరింగ్ సెల్ను ఏర్పాటు చేశారు. అమ్రాబాద్, కవ్వాల్ పులుల అభయారణ్యాలు, ఇతర అటవీ ప్రాంతాల్లో ప్రాంతీయ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి హైదరాబాద్లోని ప్రధాన కేంద్రానికి అనుసంధానించారు. ఈ కేంద్రం ద్వారా పులుల సంచారంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తున్నారు.
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