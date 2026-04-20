ట్రాఫిక్​లో చిక్కుకోకుండా ‘ఈ-పాత్‌’ - ఇక సాఫీగా గ్రీన్‌ ఛానల్‌ వాహనాలు

గ్రీన్‌ ఛానల్‌ వాహనాలకు ప్రత్యేక ఏఐ ఆధారిత యాప్‌ ద్వారా పర్యవేక్షణ - ప్రస్తుతం హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల వాహనాలకు వర్తింపు - త్వరలో విజయవాడలో తిరిగే అంబులెన్సులకూ

Monitoring of Green Channel Vehicles with E-Path AI Based APP
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 7:48 AM IST

Monitoring of Green Channel Vehicles with E-Path AI Based APP : పద్మవ్యూహాన్ని తలపించే విజయవాడ నగర ట్రాఫిక్‌లో వీఐపీల వాహనాలు, అంబులెన్సులు చిక్కుకోకుండా పర్యవేక్షణ కోసం పోలీసులు ఏఐ ఆధారిత యాప్‌ను వినియోగిస్తున్నారు. దీని ద్వారా గ్రీన్‌ ఛానల్‌ వాహనాలు ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకోకుండా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఇటీవల వినియోగంలోకి వచ్చిన ఈ సౌకర్యాన్ని ప్రస్తుతం న్యాయమూర్తుల వాహనాలకూ వర్తింపజేశారు. దీంతో ఎప్పటికప్పుడు లైవ్‌ ట్రాకింగ్‌ ద్వారా ఈ వాహనాలు సాఫీగా సాగేలా చూస్తారు. ఒక్కో ప్రయాణానికి సగటున 12 నిమిషాల సమయం ఆదా అవుతోంది. త్వరలో అంబులెన్సులకూ ఈ వెసులుబాటు ఇవ్వనున్నారు.

విజయవాడ నగర పోలీసులు ఈ అవసరాల కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ-పాత్‌ యాప్‌ను రూపొందించారు. దీనిని వినియోగించుకోదలచిన వారు పోలీసులకు విజ్ఞప్తి పంపితే వారి మొబైల్‌కు లింక్‌ పంపిస్తారు. లింక్‌ ద్వారా యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకునే వీలుంది. ప్రజలకు నేరుగా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకునే వెసులుబాటు ఇవ్వలేదు. గ్రీన్‌ ఛానల్‌ ద్వారా ప్రయాణించే ప్రముఖులు వారు వెళ్లాల్సిన మార్గాన్ని ఇందులో నమోదు చేసుకుంటే పోలీసులకు చేరుతుంది. వారి నుంచి ఆమోదం లభించిన వెంటనే ఆ సమయానికి వాహన రాకపోకలను కేంద్రీకృత కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌లో ‘అస్త్రం’ ద్వారా పోలీసులు ట్రాక్‌ చేస్తారు.

న్యాయమూర్తుల వాహనాలకు క్లియరెన్స్‌ : ఆ మార్గాన్ని ట్రాఫిక్‌ అడ్డంకులు లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటారు. ఈ సదుపాయాన్ని ప్రస్తుతం హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల వాహనాలకు ఇచ్చారు. ఇటీవల జడ్జిల వ్యక్తిగత భద్రతా సిబ్బందికి పోలీసులు ఈ యాప్‌ వినియోగంపై శిక్షణ ఇచ్చారు. ఇప్పటి వరకు మొత్తం 1,271 జడ్జిల ప్రయాణాలను ఈ యాప్‌ ద్వారా పర్యవేక్షించి, వాహనాలకు క్లియరెన్స్‌ ఇచ్చారు.

30 సెకన్లు మించి ఆగిపోతే : ఈ-పాత్‌ యాప్‌లో నమోదు చేసుకున్న అనంతరం సంబంధిత మార్గంలో వీఐపీ వాహనం బయలుదేరగానే ఆయా కూడళ్లలో ఉన్న ట్రాఫిక్‌ పోలీసులకు ముందస్తుగా అలర్టులు వస్తుంటాయి. వారు సిగ్నల్‌ కంట్రోల్‌తో పాటు ఆ మార్గంలో వాహనం వెళ్లేందుకు వీలుగా ట్రాఫిక్‌ లేకుండా చూస్తారు. ఎక్కడైనా 30 సెకన్లు మించి ఆగిపోతే సత్వరమే ట్రాఫిక్‌ పోలీసులకు అలర్ట్‌ సందేశాలు వెళ్తాయి. దీనివల్ల అక్కడ అడ్డంకులు ఏమైనా ఉంటే తొలగిస్తారు. ఇలా అత్యవసర వాహనాలకూ గ్రీన్‌ ఛానల్‌ను ఇవ్వనున్నారు. అన్ని ఆసుపత్రులకూ లింకులను పంపించనున్నారు.

