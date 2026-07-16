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సైబర్ బాధితులకు డబ్బు రీఫండ్ మరింత సులభతరం - సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో చెబుతున్న మార్గమిదే

సైబర్ మోసాల్లో కోల్పోయిన డబ్బును తిరిగి చెల్లించే ప్రక్రియ వేగవంతం - ఫిర్యాదు పోర్టల్​లో అందుబాటులోకి వచ్చిన మనీ రిస్టోరేషన్ మాడ్యూల్ - ఇందులోనే బాధితులు వివరాలు పొందుపరచాలన్న సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో సంచాలకులు

సైబర్ బాధితులకు రీఫండ్ పోర్టల్
Money Refund Process In Cybercrime (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 11:29 AM IST

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Money Refund Process In Cybercrime : సైబర్ నేరగాళ్ల ఉచ్చులో పడి డబ్బు పోగొట్టుకున్న బాధితులకు ఉపశమనం కలిగించేలా తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బుధవారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ తరహా సైబర్ మోసాలకు గురైన బాధితులు వారి సొమ్మును తిరిగి పొందేందుకు ఏర్పాటు చేసిన నేషనల్ సైబర్​క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ (ఎన్​సీఆర్​పీ)ను మరింత సులభతరం చేసినట్లు వివరించింది. ఇకపై సైబర్ నేరాలకు గురైన బాధితులు వారి అభ్యర్థనలను మనీ రిస్టోరేషన్‌ మాడ్యూల్‌ (ఎంఆర్ఎం)లోనే నమోదు చేసుకోవాలని సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో సంచాలకులు శిఖా గోయల్ వెల్లడించారు. దీని ద్వారా బాధితులకు వేగంగా రీఫండ్ చేయొచ్చని తెలిపారు.

బాధితులకు వెంటనే చెల్లించేలా : ప్రస్తుతం చాలా మంది సైబర్​ బాధితులు సకాలంలో ఎన్​సీఆర్​పీలో ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఆ కాజేసిన సొమ్ము నేరగాళ్ల ఖాతాలో జమ కాకుండా ఇన్వెస్టిగేటివ్ అధికారులు దాదాపుగా అడ్డుకోగలుగుతున్నారు. అయితే, గతంలో ఇలా జప్తు చేసిన డబ్బును తిరిగి బాధితులకు చెల్లించే ప్రక్రియ న్యాయస్థానం ద్వారా జరిగేది. దీనికి చాలా సమయం పట్టేది. ఇందుకు పరిష్కారంగా ఎన్​సీఆర్​పీని తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ పోర్టల్​ను మరింత సులభతరం చేసేలా మనీ రిస్టోరేషన్‌ మాడ్యూల్‌ (ఎంఆర్‌ఎం)ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.

ఇందులోనే పొందుపరచాలి : సైబర్ బాధితులు పోర్టల్​లో ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత చేయాల్సిన ప్రక్రియ గురించి శిఖా గోయల్ వివరించారు. బాధితుల సొమ్ము నేరగాళ్ల ఖాతాల్లోకి చేరేకుండా, ఆ లావాదేవీని నిలిపివేసిన (ఫ్రీజ్) సందర్భంలో సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో అధికారుల నుంచి నోటిఫికేషన్ లేదా షార్ట్​ మెసేజ్​ వస్తుందని ఆమె తెలిపారు. ఇలా వచ్చిన బాధితులు ఎంఆర్ఎంలో మాత్రమే వారి వివరాలు పొందుపరచాలని ఆమె సూచించారు. దీనిపై మరిన్ని సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవానుకుంటే పరిధి పోలీస్​ స్టేషన్​నుగానీ లేదా కేసు దర్యాప్తు అధికారినిగానీ సంప్రదించాలన్నారు.​

అవరసరమైన వివరాలు అందించాలి : సైబర్ క్రైమ్ సెక్యూరిటీలో హెల్ప్ డెస్క్​ కోసం ఏర్పాటు చేసిన 8712665600 నంబర్‌ను ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల మధ్య సంప్రదించవచ్చని శిఖా గోయల్ వివరించారు. సైబర్ నేరానికి సంబంధించి బాధితులు ఫిర్యాదు చేసిన అనంతరం వారికి వచ్చే మెసేజ్​లోని లింక్​ను అనుసరించాలన్నారు. దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత సంబంధిత మొబైల్ నంబర్​తో లాగిన్ కావాలన్నారు. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా ఓటీపీతో పాటు మిగతా వివరాలు పొందుపరచాలన్నారు. బ్యాంక్ అకౌంట్​ వివరాలతో పాటు అవసరం మేరకు పాన్​కార్డు నంబర్​ను కూడా సమర్పించవలసి ఉంటుదని శిఖా గోయల్ స్పష్టం చేశారు.​

త్వరగా డబ్బు ఇప్పిస్తామంటే నమ్మొద్దు : ఈ ప్రక్రియ ద్వారా పోగొట్టుకున్న డబ్బును బాధితుల ఖాతాల్లోకి వేగంగా తిరిగి జమ చేయడం (రీఫండ్) సాధ్యమవుతుందని శిఖా గోయల్ పేర్కొన్నారు. అయితే, కొందరు కేటుగాళ్లు ఇదే అదనుగా తీసుకొని డబ్బును త్వరగా రికవరీ చేయడంలో సహాయపడతామని చెప్పే అవకాశముందని ఆమె సూచించారు. ఇలా అపరిచితులు చెప్తే నమ్మొద్దని అనధికార వెబ్​సైట్లు, యాప్​ల ద్వారా పంపించే ఎవరితోనూ ఓటీపీలను పంచుకోవద్దన్నారు. అలాగే పాస్‌వర్డ్‌లు లేదా బ్యాంకింగ్ వివరాలను ఇతరులకు వెల్లడించవద్దని ఆమె హెచ్చరించారు.

సైబర్ మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి : సైబర్ నేరగాళ్లు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ తరహా మోసాల పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండటం ఎంతో అవసరం. ఏదైనా కొత్తగా పాల్పడుతున్న సైబర్ మోసం గురించి కాస్త తెలుసుకున్నప్పుడు, దానిపై పూర్తిగా అవగాహన పెంచుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి. దీని గురించి కుటుంబ సభ్యులకూ వివరించాలి. ఒకవేళ సైబర్​ మోసానికి గురైనట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్​లైన్ నెంబర్ 1930ను సంప్రదించాలి. లేదా నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్​లోనైనా ఫిర్యాదు చేయాలి.

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సైబర్ బాధితులకు రీఫండ్ పోర్టల్
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