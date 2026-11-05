అమాయకుల నుంచి అధిక వడ్డీ వసూలు - ముఠా అరెస్టు
Moneylending Business in Hyderabad: అధిక వడ్డీల పేరుతో రుణాలిస్తూ అప్పు తీసుకున్న వారిని బెదిరింపులకు గురి చేస్తున్న ముఠాను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బెదిరింపులకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరించారు.
Published : November 5, 2026 at 3:42 PM IST
అమాయకపు ప్రజల అవసరాలే వడ్డీ వ్యాపారుల ఆదాయాలుగా మారుతున్నాయి. పేదలకు అధిక వడ్డీలకు అప్పులిచ్చి సాధారణం కంటే రెట్టింపు వడ్డీ వసూలు చేస్తూ వారి శ్రమను దోచేస్తున్నారు. అప్పు చెల్లించలేని పక్షంలో కొందరైతే ఏకంగా బెదిరింపులకు దిగుతున్నారు.
హైదరాబాద్లో అధిక వడ్డీల పేరుతో రుణాలిస్తూ అప్పు తీసుకున్న వారిని బెదిరింపులకు గురిచేస్తున్న అక్రమ ఫైనాన్స్ ముఠాపై పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపారు. ఎస్వోటీ ఎల్బీనగర్ జోన్, ఎల్బీనగర్ పోలీసులు సంయుక్తంగా మరో నలుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. ఇప్పటికే ముగ్గురు అరెస్ట్ కాగా తాజా అరెస్టులతో ఈ కేసులో పట్టుబడిన వారి సంఖ్య ఏడుకు చేరింది. మరో నలుగురు పరారీలో ఉన్నారు.
ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని అధిక వడ్డీలకు రుణాలిస్తూ ప్రామిసరీ నోట్లు, ఖాళీ చెక్కులపై సంతకాలు తీసుకుని వేధింపులకు పాల్పడుతున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. ఓ వృద్ధ మహిళా డాక్టర్ను సైతం మోసగించి, ఆమెకు చెందిన రెండు కార్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి. నిందితుల నుంచి రెండు కార్లు, 9 మొబైల్ ఫోన్లు, 25 ప్రామిసరీ నోట్లు, 22 ఖాళీ చెక్కులు, భూమికి సంబంధించిన పత్రాలు, నగదును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇప్పటివరకు ఏడుగురు బాధితులను గుర్తించగా మరో 20 మంది బాధితుల వివరాలను పోలీసులు సేకరిస్తున్నారు. మల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి పర్యవేక్షణలో ఈ ఆపరేషన్ జరిగింది. అక్రమ ఫైనాన్స్ దందాలు, అధిక వడ్డీ వసూళ్లు, బెదిరింపులకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరించారు.