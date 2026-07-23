మొండా మార్కెట్ ఏంటి? - ఇలా అయిపోయింది!
పార్కింగ్ స్థలం లేకపోవటంతో ట్రాఫిక్ చిక్కులు - పేరుకుపోయిన చెత్తాచెదారంతో దుర్వాసన - డ్రైనేజీ పనులు మధ్యలోనే నిలిచిపోవడంతో ఇబ్బందులు - సమస్యలు పరిష్కరించాలని స్థానికుల డిమాండ్
Published : July 23, 2026 at 3:41 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 3:48 PM IST
Monda Market Secunderabad : మొండా మార్కెట్. నిజాం కాలం నుంచి వర్తక వ్యాపారాలకు కేంద్రబిందువుగా ఉన్న ప్రాంతమిది. కూరగాయలకు, బంగారం, వెండి, ముత్యాల అమ్మకానికి కేరాఫ్ అడ్రస్, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం సమస్యల సుడిగుండంలో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. కనీస మౌలిక వసతులు లేక సమస్యల వలయంలో చిక్కుకుపోయింది.
కనీస మౌలిక వసతులు కరవు : జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఉన్నప్పటి నుంచి మొండా మార్కెట్ అనేక సమస్యలకు నిలయంగా ఉండేది. ప్రస్తుతం కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో చేరింది. కార్పొరేషన్ ఏదైనా సమస్యల పరిష్కారంలో అదే నిర్లక్ష్యం. ప్రధానంగా మోడా మార్కెట్లో కనీస మౌలిక వసతులు లేక వ్యాపారులు, వినియోగదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పార్కింగ్ వసతి లేక మార్కెట్లోకే వాహనాలు తేవడం మరో సమస్యగా మారింది. ఇక రాత్రైతే సరైన లైటింగ్ సదుపాయం, తాగడానికి నీటివసతి లేక అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నామని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
"ఇక్కడ 30,40 సంవత్సరాల నుంచి కూరగాయలు అమ్ముతున్నాను. డ్రైనేజీకి పైప్లైన్లు వేస్తామని తవ్వారు. అవి అలాగే వదిలేశారు. మాకు అమ్ముకునే వాళ్లకు కష్టం అవుతోంది. ఇక్కడ మొత్తం బురద, నీళ్లతో పేరుకుపోయింది. నెలరోజుల నుంచి చేస్తాం చేస్తామని చెయ్యట్లేదు. మరి మేము ఎలా బతకాలి. మొండా మార్కెట్ కట్టిస్తాం అన్నారు. కానీ కట్టించట్లేదు. మా బాధలు మేమే పడుతున్నాం. ఇక్కడ మంచిగా చేసేవాళ్లు ఎవరూ లేరు. ఓట్లు మాత్రం వేపించుకుంటారు. తర్వాత పట్టించుకోరు" - స్థానికురాలు
దుర్వాసనతో స్థానికుల ఇబ్బందులు : ఇక మోండా మార్కెట్ డివిజన్ ప్రాతంలోని పలుచోట్ల డ్రైనేజీ పనులు మధ్యలోనే నిలిచిపోవడంతో స్థానికులు మరో ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్నారు. చిన్నపాటి వర్షానికే మార్కెట్ సహా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు బురద మయమై దుర్వాసన వెదజల్లుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మార్కెట్ వ్యర్థాలు, చెత్తాచెదారం మూలంగా పరిస్థితి మరింత అధ్వానంగా మారింది.
సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ సైతం సమీపంలోనే ఉండడం ఈ ప్రాంత ప్రజల సమస్యలను మరింత తీవ్రం చేస్తోంది. రైల్వేస్టేషన్కు వచ్చేవారితో ట్రాఫిక్ సమస్య పెరిగి ఇబ్బంది పడుతున్నామని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలని కోరుతున్నారు. మార్కెట్ సహా పరిసరాలను ఆధునికరిస్తామన్న పాలకుల హామీలు ఎప్పటికి నెరవేరుతాయో అని స్థానికులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇకనైనా అధికారులు దృష్టి సారించి సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతున్నారు.
"మార్కెట్లో లైట్లు కూడా లేవు. దొంగల భయం ఉంది. ఇంత పెద్ద మార్కెట్లో నీళ్ల కోసం ఒక్క బోరు కూడా లేదు. చెత్త తీయడానికి ఒక మనిషి ఉండరు. బురదలో అమ్ముకోవాలి. నీళ్లలో కూర్చోవాలి. మార్కెట్ కూడా చాలా డల్గా ఉంది. బండ్లకు పార్కింగ్ లేదు. ఎండలో వానలో తడుస్తూ కూర్చోవాలి. మాకు చాలా కష్టం ఉంది" - కూరగాయల వ్యాపారి
పెబ్బేరు సంత : రూ.కోట్లలో ఆదాయం వస్తున్నా - 'పైసా' ఉపయోగం లేదు!