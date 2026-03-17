మహేశ్, నమిత్లకు ఇది వరకే 'డ్రగ్స్' చరిత్ర! - మాదక ద్రవ్యాలు వాడటం ఇదే మొదటిసారి కాదా?
మాదక ద్రవ్యాలను వాడటం ఇదే మొదటిసారి కాదా? - పుట్టా మహేశ్, నమిత్శర్మల నమూనాల్లో ఇతర డ్రగ్స్ అవశేషాలు - డ్రగ్స్ పరీక్షలో 11 మందిలో ఆరుగురికి పాజిటివ్
Published : March 17, 2026 at 9:16 AM IST
Moinabad Farmhouse Drug Case : బీఆర్ఎస్ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే రోహిత్ రెడ్డి ఫాంహౌస్లో దొరికిన ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్తో పాటు అతని స్నేహితుడు నమిత్శర్మల మత్తు చరిత్రకు సంబంధించి మరికొన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. గతంలోనూ వీరికి మత్తు మందులు వాడే అలవాటు ఉన్నట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం దిల్లీ వాసి నమిత్శర్మ, ఏలూరు ఎంపీ మహేశ్ల నుంచి సేకరించిన నమూనాల్లో ఇతర మాదక ద్రవ్యాల ఆనవాళ్లూ దొరికడమే. వాస్తవానికి తాగా కేసు దర్యాప్తులో దీనికి సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ మత్తు మందుల సరఫరా మూలాలను గుర్తించేందుకు అవకాశం ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతోనే పోలీసులు పాత విషయాలనూ తవ్వితీయనున్నారు. పార్టీలో తాము డ్రగ్స్ వాడలేదని నిందితులు మొదట బుకాయించినప్పటికీ పోలీసుల పరీక్షల్లో మొత్తం 11 మందిలో ఆరుగురికి పాజిటివ్ వచ్చింది.
వారి నమూనాల్లో వేరే మత్తు ఆనవాళ్లు : ఇందులో నమిత్శర్మ నుంచి సేకరించిన సాంపుల్స్లో యాంఫిటమిన్, మెథా యాంఫిటమిన్, కొకైన్ ఆనవాళ్లు దొరికాయి. అలాగే పుట్టా మహేశ్ నుంచి సేకరించిన నమూనాల్లో యాంఫిటమిన్, మెథా యాంఫిటమిన్ అవశేషాలు లభించాయి. మిగతా నలుగురూ కొకైన్ వాడినట్లు రిపోర్ట్లో తేలింది. ఈ మేరకు పోలీసులు ప్రశ్నించినప్పుడు తాను సిమ్లా నుంచి కొకైన్ తీసుకొచ్చానని బెంగళూరుకు చెందిన కౌషిక్ రవి పేర్కొన్నారు. వారి సోదాల్లోనూ కొకైన్ మినహా ఇతరత్రా మత్తు మందులేవీ అక్కడ దొరకలేదు. కానీ పుట్టా మహేశ్, నమిత్శర్మ నమూనాల్లో మాత్రం ఇతర మాదకద్రవ్యాల ఆనవాళ్లు లభించాయి.
వీరిద్దరూ ఈ కొకైన్ను శనివారం జరిగిన పార్టీలో తీసుకున్నారా? లేదా అంతకు ముందే దాన్ని వాడారా? అనే వివరాలన్నీ తదుపరి దర్యాప్తులో తెలియజేస్తామని పోలీసులు చెబుతున్నారు. వీటిన్నింటినీ పరిశీలిస్తే రోహిత్రెడ్డి ఫాంహౌస్లో చిక్కిన వారందరికీ కొంతకాలంగా మత్తు మందులు వాడే అలవాటుందని పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు.
రవి తెచ్చిన కొకైన్ బరువెంత? : కౌశిక్ రవి తన వ్యాపారానికి సంబంధించి సిమ్లా వెళ్లినప్పుడు రూ.15 వేలు పెట్టి కొకైన్ కొనుగోలు చేసినట్లు పోలీసులకు తెలిపారు. ఘటనా స్థలంలో 0.26 గ్రాములు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పరీక్షలు చేసినప్పుడు ఆరుగురు డ్రగ్స్ వాడగా, అందులో ఐదుగురు కొకైన్ తీసుకున్నట్లు తేలింది. అయితే సాధారణంగా దేశీయ మార్కెట్లో గ్రాము కొకైన్ విలువ రూ.10 వేల వరకు ఉంటుంది. కౌశిక్ చెప్పిన లెక్క ప్రకారం గ్రామున్నర కొకైన్ తెచ్చి ఉండాలి. కానీ ఐదుగురు అప్పటికే వాడారు. మిగతా వాడని కొకైన్ కొంత దొరికింది. ఐదుగురు వాడాక కూడా ఇంకొంచెం మిగిలిందంటే కౌశిక్ చెప్పిన దానికంటే ఇంకాస్త ఎక్కువ తెచ్చి ఉంటారని అనుమానిస్తున్నారు. ఒకవేళ కొకైన్ 20 గ్రాముల కంటే ఎక్కువ దొరికినా, దానిని వాడినట్లు నిర్ధారణ అయినా నిందితులను చట్టప్రకారం అరెస్టు చేయవచ్చు. దీన్ని తప్పించుకునే ఉద్దేశంతోనే తక్కువ మోతాదు తెచ్చామని చెప్పినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
రెండుసార్లు చేసిన పరీక్షలో పాజిటివ్ : ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్కు నిర్వహించిన రక్త పరీక్షలు రెండుసార్లు చేస్తే పాజిటివ్ వచ్చింది. ఈ విషయాన్ని పోలీసులు రిమాండ్ నివేదికలో నమోదు చేశారు. వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన ఈ వ్యక్తులందరి మధ్య మాదక ద్రవ్యాలకు సంబంధం ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆ పార్టీలో పాల్గొన్న వారందరూ రియల్ ఎస్టేట్, వ్యాపారాల్లో ఉన్నారు. రియల్ ఎస్టేట్ లావాదేవీలకు సంబంధించి చర్చించుకోవడానికి వీరు తరచుగా కలుస్తుంటారని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. వీరు హైదరాబాద్కు వచ్చినప్పుడల్లా రోహిత్ రెడ్డికి చెందిన ఫాంహౌస్లో పార్టీలు ఏర్పాటు చేసేవారని తెలుస్తోంది. ప్రాథమిక అంచనాల మేరకు బెంగళూరు, దిల్లీ సహా ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా ఇటువంటి మాదకద్రవ్యాల సంబంధించి పార్టీలు జరుగుతాయని పోలీసులు నిర్ధారించారు.
