డ్రగ్స్ నెట్వర్క్లో రోహిత్ రెడ్డి సోదరుడే కీలకం - సిట్ దర్యాప్తులో ఎన్నో కొత్త విషయాలు
రోహిత్ రెడ్డి అక్రమ లావాదేవీలకు సొంత సోదరుడు రితేష్ రెడ్డి బినామీగా గుర్తింపు - పార్టీ వ్యవహారంలో రితేష్ రెడ్డి పాత్ర కేవలం అతిథిగా మాత్రమే లేదని నిర్ధరణ
Published : April 5, 2026 at 7:11 AM IST
Moinabad Drug Party New Update : మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ పార్టీ, కాల్పుల కేసులో రోజుకో కొత్త విషయం వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. రోహిత్ రెడ్డి అక్రమ లావాదేవీలకు ఆయన సొంత సోదరుడు రితేష్ రెడ్డి బినామీగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు సిట్ బృందం దర్యాప్తులో తేలింది. ఆరోజు డ్రగ్స్ పార్టీ వ్యవహారంలో రితేష్ రెడ్డి పాత్ర కేవలం అతిథిగా మాత్రమే లేదని మాజీ ఎమ్మెల్యేకు సంబంధించిన అనేక ఆర్థిక వ్యవహారాలను, ఆస్తులను రితేష్ తన పేరు మీద నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆధారాలు లభించాయి. డ్రగ్స్ నెట్వర్క్తో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులతో జరిపిన లావాదేవీల వెనుక రితేష్ రెడ్డి కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
మరో కస్టడీ పిటిషన్ : రితేశ్ రెడ్డి బినామీ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు జరిపిన అధికారులు కొన్ని ప్రాథమిక ఆధారాలను సైతం అధికారులు సేకరించారు. రోహిత్రెడ్డి తరఫున రితేశ్ కొన్ని లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో బయటపడ్డాయి. వీరిద్దరి బ్యాంకు ఖాతాలు, ఇతర వివరాలు పరిశీలించినప్పుడు అనుమానాస్పద నగదు, ఆన్లైన్ లావాదేవీలు గుర్తించారు. పోలీస్ కస్టడీలో వీటి గురించి ప్రశ్నించినప్పుడు నిందితులు సంతృప్తికరంగా సమాధానాలు ఇవ్వలేదని వీటి వెనుక నిజాలు నిగ్గుతేల్చేందుకు మరో 3 రోజులు కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోరుతూ పోలీసులు ఉప్పర్పల్లిలోని న్యాయస్థానంలో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
పొంతనలేని సమాధానాలతో సరి : రోహిత్రెడ్డి, ఆయన సోదరుడు రితేశ్రెడ్డి.. దిల్లీ వ్యాపారి నమిత్ శర్మను పోలీసులు ఈ నెల 15న అరెస్టు చేసి రెండు విడతల్లో 6 రోజుల పాటు కస్టడీకి తీసుకుని విచారణ జరిపారు. మరో మూడు రోజులు కస్టడీకి ఇవ్వాలంటూ శనివారం పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. సోమవారం వాదనలు వింటామని న్యాయమూర్తి వాయిదా వేశారు. ఈ సందర్భంగా నిందితులు విచారణకు సహకరించడం లేదంటూ పోలీసులు పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 1 నుంచి మూడు రోజులు కస్టడీకి తీసుకుని విచారించినా ముగ్గురు నిందితులు ఏమాత్రం సహకరించడం లేదని కస్టడీ పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. డ్రగ్స్ ఎలా వచ్చాయి? ఎవరు అందించారు? లావాదేవీలు ఎలా జరిగాయి? ఇతరుల ప్రమేయం గురించి ప్రశ్నిస్తే సమాధానాలివ్వకుండా తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని పిటిషన్లో వెల్లడించారు. కొన్ని ప్రశ్నలకు పొడిపొడి సమాధానాలిస్తున్నారు. డ్రగ్స్ పార్టీల కోసం ఎక్కడికి వెళ్లారు? హోటల్ బుకింగ్ల గురించి లోతుగా ఆరా తీసినా పూర్తి వివరాలు ఇవ్వడం లేదని కస్టడీ పిటిషన్లో తెలిపారు.
డ్రగ్స్ సరఫరాకు మూలాలెక్కడ? : డ్రగ్స్ పార్టీలు జరిగినప్పుడు వీరితో పాటు పాల్గొన్న వినియోగదారుల గురించి సమాధానాలివ్వడం లేదని తెలిసింది. ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఎంతో మంది అనుమానితుల పేర్లు వెలుగులోకి వస్తున్నా వీరి గురించి పూర్తి సమాచారం రావాలని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు సేకరించిన సమాచారంతో పాటు మత్తు పదార్థాలు, డిజిటల్ ఆధారాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన రికార్డులు మరిన్ని సేకరించాల్సి ఉందని పోలీసులు అభిప్రాయపడ్డారు. వాస్తవాలు సేకరించాలన్నా, పరారీలో ఉన్న మరికొందరు నిందితుల్ని గుర్తించి అరెస్టు చేయాలన్నా వీరిని కస్టడీకి తీసుకోవడం తప్పనిసరి. వారిచ్చిన వాంగ్మూలాలను పరిశీలించి డ్రగ్స్ సరఫరా గొలుసును ఛేదించాలి. నిందితుల డ్రగ్స్ పార్టీల వెనుక భారీ నెట్వర్క్తో పాటు ఎంతో మంది పెడ్లర్లు, నిర్వాహకులు ఉన్నారు. గతంలో డ్రగ్స్ పార్టీలు చేసుకున్న ప్రాంతాలకు వెళ్లి, కొన్ని ఆధారాలు సేకరించాల్సి ఉంది. రోహిత్రెడ్డి, రితేశ్రెడ్డి మధ్య ఆన్లైన్ లావాదేవీల వెనుక ఇతరుల పాత్ర గురించి ప్రశ్నించాల్సి ఉంది. దిల్లీకి చెందిన వ్యాపారి నమిత్శర్మ అతడి చిరునామా, నేపథ్యం, నేర చరిత్ర గురించి సమర్పించిన ఆధారాలను తనిఖీ చేయాల్సి ఉందని కస్టడీకి ఇవ్వాలని పోలీసులు కోరారు.
