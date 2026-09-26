కాలేజీలో కంప్యూటరంటే ఏంటో తెలియని అబ్బాయి - నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు
ఎథికల్ హ్యాకింగ్లో తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన మోహన్ శ్రీరామకృష్ణ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందాడు. ప్రభుత్వ బడిలో, తెలుగు మీడియంలో పాఠాలు చదివి, నేడు ప్రఖ్యాత ఓపెన్ ఏఐలో బగ్ను గుర్తించే స్థాయికి చేరాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 3:51 PM IST
Mohan Sriramakrishna Gained Global Recognition : ఓ మామూలు కుర్రాడు. నాన్న ఆటో నడుపుతూ కౌలుకు పొలం చేస్తూ కష్టపడి చదివిస్తే ప్రభుత్వ బడిలో, తెలుగు మీడియంలో పాఠాలు చదివాడు. కాలేజీలో చేరే సమయానికి కంప్యూటర్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియని ఆ అబ్బాయి నేడు ప్రఖ్యాత ఓపెన్ ఏఐలో బగ్ను గుర్తించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందాడు. అతడే మోహన్ శ్రీరామకృష్ణ పెదపాటి. అదెలాగో తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
"మాది తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజానగరం మండలం కొండ గుంటూరు. నాన్న వెంకటరెడ్డి ఆటో నడిపేవారు. కౌలుకు పొలం తీసుకుని పండించేవారు. అమ్మ అమ్మాజీ గృహిణి. వారిద్దరూ నా చదువు కోసం చాలా శ్రద్ధ చూపించారు. వారి నమ్మకాన్ని వమ్ము కానీయకుండా మొదటి నుంచి బాగా చదివాను. ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో పదో తరగతి చదివి, 9.7 జీపీఏ సాధించా. గ్రాడ్యుయేషన్ నూజివీడు ఆర్జీటీయూకేలో పూర్తిచేశాను. అప్పుడే సైబర్ మోసాలను కనిపెట్టే సెక్యూరిటీలపై నాకు ఆసక్తి పెరిగింది.
ఆన్లైన్లో చూస్తూ అవగాహన : గ్రాడ్యుయేషన్ సమయంలోనే ఎథికల్ హ్యాకింగ్ గురించి పూర్తిగా ఆన్లైన్లో అధ్యయనం చేయడం ప్రారంభించా. అయిదుగురు మిత్రులతో కలిసి ఆన్లైన్ వేదికగా నిర్వహించే బగ్ బౌంటీ (హ్యాకింగ్ పోటీ)ల్లో పాల్గొంటూ 2019లో తొలి బగ్ గూగుల్లో కనుక్కోవడంతో రూ.20 లక్షల వరకు ప్రైజ్ మనీ వచ్చింది. కళాశాలలో చదువుతూనే గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఫేస్బుక్ తదితర సంస్థల్లో బగ్లు గుర్తించడం ద్వారా మా బృందం దాదాపు రూ.70 లక్షలు గెలుచుకుంది. రోజూ కాలేజీకి వెళ్తూ వీకెండ్స్లో ఈ తరహా పోటీల్లో పాల్గొనేవాళ్లం. హ్యాకింగ్ గురించి ప్రత్యేక కోర్సులేమీ చేయలేదు. ఆన్లైన్లో చూస్తూ, ఆర్టికల్స్ చదువుతూ అవగాహన పెంచుకున్నా.
ఏడాదికి రూ.2 కోట్ల జీతం : ఇంజినీరింగ్ పూర్తవ్వగానే జర్మనీలోని బెర్లిన్లో ఓ హ్యాకింగ్ కన్సల్టెంగ్ సంస్థ ముఖాముఖి లేకుండా నేరుగా తీసుకుంది. ఏడాదికి రూ.1.5 నుంచి రూ.2 కోట్ల వరకు వచ్చేది. 2022 వరకు అక్కడ పనిచేసిన తర్వాత 2023లో 15 మంది టాప్ హ్యాకర్స్ను హైర్ చేసుకుని ఇండియా, దుబాయ్ కేంద్రంగా ఎలక్ట్రోవోల్ట్ సంస్థను ప్రారంభించాం. 2025 వరకు దాన్ని నిర్వహించాం. ఆ తర్వాత ఏఐ మోడల్స్లో లోపాలు గుర్తించే పని మొదలుపెట్టాం.
రూ.30 కోట్ల వరకు ఫండ్ రైజ్ : 2025లో ఆగస్టులో సిలికాన్ వ్యాలీలో ‘హ్యాక్ట్రాన్ ఏఐ’ సంస్థను హర్ష్ జైశ్వాల్ (ఇందౌర్), జైన్ జాంగ్ (సింగపూర్)తో కలిసి స్థాపించాను. రూ.30 కోట్ల వరకు ఫండ్ రైజ్ అయింది. ఓపెన్ ఏఐలో బగ్ను కనుగొని ఆ సంస్థను అప్రమత్తం చేస్తే 6500 డాలర్స్ను బహుమతిగా ఇచ్చారు. హ్యాకింగ్లో నన్ను నిపుణుడిగా గుర్తించి అమెరికా ప్రభుత్వం ఓ వన్ వీసా ఇచ్చింది. వచ్చే ఏడాదికి అక్కడికి వెళ్తున్నా. ఎథికల్ హ్యాకింగ్లో మరింత కృషి చేస్తూ మానవాళికి ఉపయోగపడేలా పని చేయడమే నా లక్ష్యం" అని మోహన్ శ్రీరామకృష్ణ పెదపాటి తెలిపారు.
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