మంత్రిగా అజారుద్దీన్ ప్రమాణ స్వీకారం - సీఎం సహా మంత్రుల హాజరు

తెలంగాణ రాజ్​భవన్​లో అజారుద్దీన్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం - అజారుద్దీన్‌తో ప్రమాణం చేయించిన గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ

MOHAMMAD AZHARUDDIN OATH CEREMONY
MOHAMMAD AZHARUDDIN OATH CEREMONY
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2025 at 12:41 PM IST

Updated : October 31, 2025 at 12:49 PM IST

  • రాజ్‌భవన్‌: మంత్రిగా అజారుద్దీన్ ప్రమాణస్వీకారం
  • అజారుద్దీన్‌తో ప్రమాణం చేయించిన గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ
  • అజారుద్దీన్‌ ప్రమాణస్వీకారానికి హాజరైన సీఎం, మంత్రులు
  • క్రికెటర్‌గా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అజారుద్దీన్‌
  • భారత క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్‌గా పని చేసిన అజారుద్దీన్‌
  • రిటైర్మెంట్ తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన అజారుద్దీన్‌
  • 1963 ఫిబ్రవరి 8న హైదరాబాద్‌లో అజారుద్దీన్‌ జననం
  • అబిడ్స్‌లోని ఆల్‌సెయింట్స్ హైస్కూల్‌లో అజారుద్దీన్‌ పాఠశాల విద్య
  • నిజాం కాలేజీలో బీకాం చదివిన అజారుద్దీన్‌
  • మేనమామ జైనులాబుద్దీన్ స్ఫూర్తితో క్రికెట్‌ వైపు అజారుద్దీన్‌ అడుగులు
  • 1984లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో రంగ ప్రవేశం చేసిన అజారుద్దీన్‌
  • తొలి మూడు టెస్టుల్లోనూ సెంచరీలతో అజారుద్దీన్‌ సంచలనం
  • పదహారేళ్ల క్రికెట్ కెరీర్‌లో 99 టెస్టులు, 334 వన్డేలు ఆడిన అజారుద్దీన్‌
  • 1989లో టీం ఇండియా కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన అజారుద్దీన్‌
  • 2009 ఫిబ్రవరి 19న కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో చేరిన అజారుద్దీన్‌
  • 2009లో యూపీలోని మొరాదాబాద్‌ స్థానం నుంచి ఎంపీగా గెలుపు
  • 2018లో టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌గా అజారుద్దీన్‌ నియామకం
Last Updated : October 31, 2025 at 12:49 PM IST

CABINET EXPANSION IN TELANGANA
అజారుద్దీన్ ప్రమాణ స్వీకారం
AZHARUDDIN AS A TELANGANA MINISTER
