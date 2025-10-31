మంత్రిగా అజారుద్దీన్ ప్రమాణ స్వీకారం - సీఎం సహా మంత్రుల హాజరు
తెలంగాణ రాజ్భవన్లో అజారుద్దీన్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం - అజారుద్దీన్తో ప్రమాణం చేయించిన గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ
MOHAMMAD AZHARUDDIN OATH CEREMONY (EENADU)
- రాజ్భవన్: మంత్రిగా అజారుద్దీన్ ప్రమాణస్వీకారం
- అజారుద్దీన్తో ప్రమాణం చేయించిన గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ
- అజారుద్దీన్ ప్రమాణస్వీకారానికి హాజరైన సీఎం, మంత్రులు
- క్రికెటర్గా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అజారుద్దీన్
- భారత క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్గా పని చేసిన అజారుద్దీన్
- రిటైర్మెంట్ తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన అజారుద్దీన్
- 1963 ఫిబ్రవరి 8న హైదరాబాద్లో అజారుద్దీన్ జననం
- అబిడ్స్లోని ఆల్సెయింట్స్ హైస్కూల్లో అజారుద్దీన్ పాఠశాల విద్య
- నిజాం కాలేజీలో బీకాం చదివిన అజారుద్దీన్
- మేనమామ జైనులాబుద్దీన్ స్ఫూర్తితో క్రికెట్ వైపు అజారుద్దీన్ అడుగులు
- 1984లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో రంగ ప్రవేశం చేసిన అజారుద్దీన్
- తొలి మూడు టెస్టుల్లోనూ సెంచరీలతో అజారుద్దీన్ సంచలనం
- పదహారేళ్ల క్రికెట్ కెరీర్లో 99 టెస్టులు, 334 వన్డేలు ఆడిన అజారుద్దీన్
- 1989లో టీం ఇండియా కెప్టెన్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన అజారుద్దీన్
- 2009 ఫిబ్రవరి 19న కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన అజారుద్దీన్
- 2009లో యూపీలోని మొరాదాబాద్ స్థానం నుంచి ఎంపీగా గెలుపు
- 2018లో టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా అజారుద్దీన్ నియామకం
