'మొగలి' అత్తరుకు అమెరికాన్లు ఫిదా - ఏకంగా లీటర్ రూ.4 లక్షలు
Mogali Flowers Cultivation: తీర ప్రాంతాల్లోని రైతులు కొబ్బరి తోటలకు కంచెలా ఉంటుందని మొగలి పుష్పాల మొక్కలను పెంచేవారు. క్రమేణా ఈ మొక్కల విస్తీర్ణం పెరిగి ఆదాయం తీసుకొచ్చే సాగుగా మారిపోయింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 7:48 PM IST
Mogali Flowers Cultivation in Srikakulam District : విత్తనం వేయక్కర్లేదు, సాగు చేయాల్సిన పనేలేదు. ఆదాయం మాత్రం అద్భుతం. అది కూడా చిన్నమొత్తమేమీ కాదు. లీటర్ నూనె ధర సుమారుగా రూ.4 లక్షలు. ఇంతగా లాభాలు పండిస్తున్న ఆ పంట ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఉంది కదా? ఈ నూనె మనందరికీ తెలిసిన మొగలి పూల నుంచే తయారవుతోంది. పాత రోజుల్లో ఈ పూలను కేవలం జడలో అలంకరణగా, సువాసన కోసం మాత్రమే వాడేవారు. ప్రస్తుతం సుగంధాల్లో రారాణిగా పిలుచుకునే ఈ మొగలి పూలు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ప్రజలకు ఆదాయవనరుగా ఎలా మారాయో తెలుసుకుంటారా?
సముద్ర తీర ప్రాంతాలకు రక్షణగా ఉండే చెట్లు అంటే సాధారణంగా మనకేం గుర్తుకొస్తాయి మడ అడవులే కదా! కానీ, శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని తీరప్రాంతంలో మాత్రం మొగలిడొంకలే గుర్తుకొస్తాయి. ఇవి కూడా మడ అడవుల మాదిరిగానే పైకి కనిపించే ప్రత్యేకమైన వేర్లతో ఎత్తుగా, దట్టంగా పెరుగుతూ కట్టని ప్రాకారంలా మారి, వేల ఏళ్లుగా తీరప్రాంతాన్ని తుపాన్ల నుంచి కాపాడుతున్నాయి. అల్లంత దూరాల నుంచే సువాసనలు వెదజల్లే ఈ మొగలిపూల ఆకులకు పదునైన రంపాల్లాంటి ముళ్లు ఉండటంతో ఇక్కడి రైతులు తమ కొబ్బరి, జీడిమామిడి తోటలకి వీటిని సహజ కంచెలుగా వాడుతున్నారు.
ఒక్క కొమ్మ వేస్తే చాలు, ఏడాదిలోపే వేగంగా పిలకలు వేస్తూ దట్టమైన కంచెగా మారిపోతుంది. ఈ ముళ్ల డొంకలని దాటుకుని పశువులు పొలాల్లోకి రాలేవు. అలాగే ఈ చెట్లకు తెగుళ్లు రావు కాబట్టి మందులు కొట్టాల్సిన పని కానీ, ఎరువులు వేయాల్సిన అవసరం కానీ ఉండదు, పైగా చుక్కనీరూ అక్కర్లేదు. అంటే పూర్తిగా పెట్టుబడిలేని పూల పంట అన్నమాట. ఇలా తీర ప్రాంతాలకు రక్షణగా, పొలాలకు కంచెగా ఉన్న మొగలి డొంకలే ఇప్పుడు లక్షలు అందిస్తూ శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని రైతులకూ, స్థానికులకూ ఆదాయ వనరుగా కూడా మారాయి.
మొగలి పువ్వులనే ప్రధాన పంటగా : మొదట తీర ప్రాంతాల్లో కొబ్బరి తోటలకు కంచెలా ఉంటున్న మొగలి పుష్పాలు, క్రమేణా మొక్కల విస్తీర్ణం పెరిగి ఆదాయం తీసుకొచ్చే సాగుగా మారిపోయింది. జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబరు, అక్టోబరు నెలల్లో పూసే వీటికి డిమాండ్ ఎక్కువ. పలు రకాల తెగుళ్లు సోకి కొబ్బరి పంటలో నష్టాలు రావడంతో కొబ్బరిని తొలగించి మొగలి పువ్వులనే ప్రధాన పంటగా చేసుకుని అధిక లాభాలు ఆర్జిస్తున్నారు.
- ఇచ్ఛాపురం, కవిటి, కంచిలి, సోంపేట, మందస, పలాస, వజ్రపుకొత్తూరు, సంతబొమ్మాళి వంటి తీర ప్రాంత మండలాల్లో సుమారు 6 వేల హెక్టార్లలో మొగలి పుష్పాల సాగు జరుగుతోంది. ఇళ్ల వద్ద, పొలాలు, కాలువల గట్లపైనా పెంచుతున్నారు.
- ఒక్కో మొగలి మొక్క ఏడాదిలో నాలుగు నెలల పాటు వెయ్యి పూల వరకు కాపు ఇస్తుంది. రైతులు, నేరుగా విక్రయించేవారి వద్ద సుమారు రూ.14 నుంచి 16 వరకు ధర పలుకుతుంది. సీజన్లో అయితే దీని ధర మరింత అధికంగా ఉంటుంది.
ఒక లీటరుకు 20 వేల పుష్పాలు : శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మొగలి పువ్వుల నుంచి అత్తరు తీసే పరిశ్రమలు సుమారు 20 వరకు ఉన్నాయి. వీటిని మొగలి పూల బట్టీలు అంటారు. ప్రత్యేక ఇత్తడి పాత్రలో పువ్వులను వేసి కర్రల పొయ్యిపై వేడి చేస్తారు. అందులో నుంచి వచ్చే ఆవిరిని వేరొక పొడవైన మూతతో ఉన్న మరో పాత్రలోకి పంపిస్తారు. అక్కడ చల్లబడిన ద్రావణాన్ని మరో పాత్రలో నిల్వ చేసి విక్రయానికి సిద్ధం చేస్తారు. చైనా, రష్యా, అమెరికా ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తారు. ఈ ద్రావణం లీటరు ధర సాధారణ సమయాల్లో రూ.2.50 లక్షల పైగా ఉండగా సీజన్లో రూ.4 లక్షల వరకు పలుకుతుంది. ఒక లీటరు సేకరణకు సుమారు 20 వేలు వరకు పుష్పాలు అవసరమవుతాయి.
సీజన్లో ఆకర్షిస్తున్న పుష్పాలు : ప్రస్తుతం మొగలి పువ్వులు పూసే సీజన్ కావడంతో మొక్కలు నిండుగా కనిపిస్తున్నాయి. రైతులు వేకువజామునే లేచి కోసేందుకు వెళ్తున్నారు. సంపంగి, గులాబీ, సన్నజాజి, మల్లె, గంధపు చెక్కల నుంచి అత్తరు తయారు చేస్తారు. వీటికి మించిన సువాసన మొగలిలో ఉంటుంది. కీళ్ల సంబంధిత వాత నొప్పులు తగ్గిస్తుందని చెబుతారు. ఒడిశాలోని అగర్బత్తీల తయారీకి ఈ ద్రావణాన్ని ఉపయోగిస్తుంటారు.
‘వ్యవసాయ రంగాలకు అనుబంధంగా ఉన్న మొగలి పువ్వుల పరిశ్రమలకు ప్రభుత్వం రాయితీలను కల్పించాలి. విద్యుత్తు రాయితీ, మార్కెటింగ్ సదుపాయం కల్పిస్తే మరింతగా పురోగతిని సాధిస్తాం’ అని పెద్ద లక్ష్మీపురానికి చెందిన నిర్వాహకుడు ధర్మారావు తెలిపారు.
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