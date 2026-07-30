శ్రీరంగపట్నంలో తెలంగాణ తరహా బోనాల జాతర - మోదుకొండమ్మ సేవలో 3 వేల మంది ఆడపడుచులు
కోరుకొండ మండలంలో అంగరంగ వైభవంగా జాతర - ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా మోదుకొండమ్మ తల్లికి బోనాల సమర్పణ - సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో తరలివచ్చిన 3 వేల మందికి పైగా మహిళలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 12:10 PM IST
Modukondamma Jatara in Srirangapatnam : తెలంగాణలో అత్యంత వైభవంగా జరిగే బోనాల ఉత్సవాలు అందరికీ సుపరిచితమే. అచ్చం అలాంటి వేడుకే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఓ పల్లెలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ మండలం శ్రీరంగపట్నం గ్రామంలో కొలువైన మోదుకొండమ్మ తల్లి జాతర భక్తిశ్రద్ధల మధ్య ఘనంగా సాగింది. ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ వేడుకలను కన్నుల పండువగా నిర్వహించారు. వందల ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఈ ఆధ్యాత్మిక ఘట్టంలో ఊరంతా భక్తి పారవశ్యంతో మునిగిపోయింది.
తెలంగాణను తలపించేలా బోనాల కోలాహలం : శ్రీరంగపట్నంలో జరిగిన మోదుకొండమ్మ జాతర పూర్తిగా తెలంగాణ బోనాల వేడుకలను తలపించింది. గ్రామానికి చెందిన మూడు వేల మందికి పైగా ఆడపడుచులు ఈ జాతరలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. మహిళలు, యువతులు, చిన్నపిల్లలు అంతా సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో ముస్తాబయ్యారు. తలపై బోనాలు ఎత్తుకుని ఊరేగింపుగా బయలుదేరారు. డప్పు వాయిద్యాలు, నృత్యాల నడుమ అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకున్నారు. అనంతరం భక్తిశ్రద్ధలతో మోదుకొండమ్మకు ఆ బోనాలను సమర్పించారు.
అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం : ఆషాఢ మాసంలో అమ్మవారికి ఇలా బోనాలు సమర్పించడం శ్రీరంగపట్నం గ్రామంలో ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇది ఈనాటి ఆచారం కాదు. అనాదిగా తమ పూర్వీకుల నుంచి వస్తున్న సంప్రదాయమని గ్రామ పెద్దలు చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాది ఈ జాతర మహోత్సవం 101వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టింది. 101వ జాతర కావడంతో నిర్వాహకులు, గ్రామస్థులు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. దీంతో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా బోనాలు సమర్పించేందుకు మహిళలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు.
స్వగ్రామాలకు క్యూ కట్టిన ఆడపడుచులు : ఈ మోదుకొండమ్మ జాతరకు మరో ప్రత్యేకత కూడా ఉంది. శ్రీరంగపట్నం గ్రామానికి చెందిన ఎంతోమంది ఉపాధి నిమిత్తం వివిధ ప్రాంతాల్లో స్థిరపడ్డారు. కొందరు ఉద్యోగాల కోసం వెళ్లగా, మరికొందరు వ్యాపారాల కోసం పట్టణాలకు వలస వెళ్లారు. అలాగే వివాహాలు చేసుకుని ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిన ఆడపడుచులు సైతం ఈ జాతర కోసం స్వగ్రామానికి చేరుకున్నారు. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ప్రత్యేకంగా విచ్చేసి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. బోనాలు సమర్పించి తమ మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.
పాడిపంటలు సమృద్ధిగా పండాలని : గ్రామంలో పాడిపంటలు సమృద్ధిగా పండాలని ఈ సందర్భంగా భక్తులు అమ్మవారిని వేడుకున్నారు. ప్రజలందరూ ఎలాంటి రోగాల బారిన పడకుండా, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని ప్రార్థించారు. ఊరి ప్రజలంతా సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని, కష్టాలను కడతేర్చాలని మోదుకొండమ్మ తల్లిని భక్తితో కొలిచారు. పిల్లాపాపల చల్లగా చూడాలని వేడుకున్నారు.
ఆధ్యాత్మిక శోభతో మార్మోగిన పల్లె : జాతర సందర్భంగా శ్రీరంగపట్నం గ్రామమంతా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఎటు చూసినా పసుపు, కుంకుమలు, తలపై బోనాలతో మహిళలు సందడి చేశారు. మోదుకొండమ్మ ఆలయ పరిసరాలు భక్తజన సందోహంతో ఉదయం నుంచే కళకళలాడాయి. సంప్రదాయ వాయిద్యాల హోరు, డప్పుల మోతతో పల్లె వీధులు మార్మోగాయి. భక్తి గీతాల ఆలాపనల మధ్య వేడుకలు వైభవంగా సాగాయి.
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