అందరినీ ఆకట్టుకునేలా - మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్ ఆధునికీకరణ
రాజధాని అమరావతికి ముఖ ద్వారంగా ఉన్న మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్ - తుది దశకు చేరుకున్న ఆధునికీకరణ పనులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 5:22 PM IST
New Features of Mangalagiri Railway Station: ఏపీ రాజధాని అమరావతికి ముఖ ద్వారంగా ఉన్న మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్ నూతన హంగులను సంతరించుకుంటోంది. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి రాజధానికి వచ్చే ప్రయాణికులందరికీ ఇక్కడి సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు కళ్లకు కట్టినట్టుగా చూపించేందుకు చిత్రాలు, బొమ్మలతో ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దడం విశేషం. స్వాగత ద్వారం నుంచి లోపలి వెళ్లే మార్గంతోపాటు ఆవరణ పచ్చదనంతో కళకళలాడుతోంది. విశాలమైన పార్కింగ్ సౌకర్యం కల్పించారు.
తుది దశకు చేరుకున్న పనులు: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ‘అమృత్ భారత్’ పథకంలో భాగంగా రూ.12.06 కోట్ల వ్యయంతో చేస్తున్నటువంటి పనులన్నీ తుది దశకు చేరుకున్నాయి. వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు లిఫ్ట్ సౌకర్యం, ఇతర అధునాతన సౌకర్యాలను సైతం కల్పించారు. అన్ని విభాగాలను పూర్తిస్థాయిలో ఆధునికీకరించారు. స్టేషన్లో రెండు ఫ్లాట్ఫాంలు అందుబాటులో ఉండగా దాన్ని క్రమంగా నాలుగుకి పెంచారు. ప్రయాణికుల కోసం ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జి నిర్మించారు. ప్రస్తుతం 36 రైళ్లకు హాల్ట్ ఉంది.
భవిష్యత్తులో మరిన్ని రైళ్లు నిలిపేలా అధికారులు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. రాజధాని అమరావతిలో ఉద్యోగుల కోసం సికింద్రాబాద్ నుంచి ఓ రైలు ప్రత్యేకంగా నడుపుతున్నారు. రాజధానిలో అతి పెద్ద రైల్వే స్టేషన్గా మంగళగిరి స్టేషన్ను తీర్చిదిద్దుతున్నారు. జనవరి నాటికి పూర్తి చేసి ప్రారంభించాలని రైల్వే అధికారుల బృందం వారు సంకల్పించారు.
విశాలంగా పార్కింగ్ సౌకర్యం: రైల్వేస్టేషన్లో పార్కింగ్కు గతంలో ఇబ్బందులు ఉన్నా, ప్రస్తుతం విశాలంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ద్విచక్రవాహనాలు, కార్లు, ఇతర వాహనాలు సైతం షెడ్డు కింద నిలిపేలా నిర్మాణం జరుగుతోంది. వేర్వేరుగా స్థలాలను కేటాయించి నిర్మాణ పనులు చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం వెయిటింగ్ హాల్తో సహా ఉద్యానాలు కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ముఖద్వారం ఆర్చి, పార్కింగ్, కొత్త భవనం, రూఫింగ్, ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్, వెయిటింగ్ హాల్, దివ్యాంగుల కోసం ప్రత్యేక మార్గం, వీల్ ఛైర్స్, అదనపు గదులు, ప్లాట్ఫాం విస్తరణ, ప్రాంగణం చుట్టూ ప్రహరీ, మరుగుదొడ్లు, ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించనున్నారు.
2024 జనవరిలో అమృత్ భారత్ వెర్షన్ 1.0ను ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ప్రారంభించారు. సంవత్సరంలో వచ్చినటువంటి స్పందన ఆధారంగా వెర్షన్ 2.0ను తీర్చిదిద్దినట్లు అధికారులు చెప్పారు. కొత్తగా 12 రకాల ఫీచర్లను జోడించారు. సెమీ ఆటోమేటిక్ కప్లెట్స్, మాడ్యులర్ టాయిలెట్స్, ఎమర్జెన్సీ టాక్ బ్యాక్ ఫీచర్, ఎమర్జెన్సీ బ్రేక్ సిస్టమ్, వందే భారత్ రైళ్ల తరహాలో నిరంతరం వెలిగే లైట్లు, ఛార్జింగ్ పోర్టులతో పాటు బెర్తుల డిజైన్ను సైతం మార్చారు. ప్యాంట్రీ కారును సమూలంగా మార్చినట్లు కేంద్ర రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు.
'రాబోయే కొన్నేళ్లలో 1000 అమృత్ భారత్ రైళ్లు- ప్రతివారం పట్టాలపైకి ఒక ట్రైన్'