పోస్టాఫీస్ లుక్కు మారింది - ఆధునిక సేవా కౌంటర్లు, అత్యాధునిక హంగులు
కాలానుగుణంగా మారుతున్న పోస్టాఫీసులు - జన్ సేవా కనెక్ట్ కార్యక్రమంతో ప్రజలకు చేరువ - గుంటూరులో రెండు పోస్టాఫీసుల ఆధునికీకరణ - ఆధునిక సేవా కౌంటర్లు, ప్రత్యేక ఆధార్ నమోదు ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 1:17 PM IST
Modernization of Chandramouli Nagar Post Office in Guntur: పోస్ట్కార్డులు, ఇన్లాండ్ లెటర్లు, మనియార్డర్లు ఒకప్పుడు పోస్టల్ శాఖ పేరు చెప్పగానే గుర్తుకొచ్చే మాటలు కానీ ఇంటర్నెట్, ఈమెయిల్, ఆన్ లైన్ బ్యాంకింగ్, యాప్లు వచ్చాక పోస్టోఫీసుల ప్రాబవం తగ్గుతూ వచ్చింది. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా శాఖాపరమైన మార్పులు చేసుకున్న పోస్టాఫీసులు మళ్లీ పట్టాలెక్కుతున్నాయి. కేంద్రం తెచ్చిన జన్ సేవా కనెక్ట్ కార్యక్రమంతో ప్రజలకు చేరువవుతున్నాయి.
లక్షా 65 వేల పోస్టాఫీసులతో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద తపాలా నెట్వర్క్గా భారత పోస్టల్ శాఖకు పేరుంది. ప్రతి పల్లెనూ, కొండకోనల్లోని గిరిజన తాండాల్ని కూడా కలిపేలా పోస్టల్ నెట్వర్క్ విస్తరించింది. ఐతే పట్టణాల్లోని పోస్టాఫీసులకు మాత్రమే ఆదాయం లభిస్తోంది. గ్రామాల్లో 90 శాతం పోస్టాఫీసులు నష్టాల్లోనే ఉన్నాయి. దశాబ్ద కాలంలో పోస్టల్ సేవలను ప్రజలకు చేరువ చేసేందుకు తపాలా శాఖ కొత్త ఆలోచన చేసింది.
సేవలను మరింత వేగంగా, సరికొత్తగా, సౌకర్యంగా అందించేలా సాంకేతికతనూ అందిపుచ్చుకుంది. తద్వారా 2025-26లో 15 వేల 296 కోట్ల ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుంది. 170 ఏళ్ల చరిత్రలో అత్యధిక వృద్ధిరేటును నమోదు చేసింది. 2026-27లో ఏపీకి ఆదాయలక్ష్యం రూ.229.93 కోట్లు కాగా రూ.233.56 కోట్లతో 102 శాతం లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది.
పోస్టాఫీసుల రూపు మార్చే క్రమంలో జన్ సేవా కనెక్ట్ పేరుతో ఆధునికీకరణ ప్రక్రియను తపాలా శాఖ చేపట్టింది. దేశంలోని 17 రాష్ట్రాల్లో 40 పోస్టాఫీసుల్ని పైలెట్గా ఎంపిక చేసి వాటిని అత్యాధునికంగా తీర్చిదిద్దారు. జన్ సేవా కనెక్ట్ కింద గుంటూరులోని చంద్రమౌళి నగర్ పోస్టాఫీసు రూ. 64.13 లక్షలు, కొత్తపేట సబ్ పోస్టాఫీసును రూ. 51.81 లక్షల వ్యయంతో ఆధునికీకరించారు. ఈ పోస్టాఫీసుల్లో ఆధునిక సేవా కౌంటర్లు, ప్రత్యేక ఆధార్ నమోదు, నవీకరణ కేంద్రం వంటివి ఏర్పాటు చేశారు. కేంద్ర కమ్యూనికేషన్లు శాఖ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ నేడు ఈ పోస్టాఫీసుల్ని ప్రారంభించనున్నారు.
'ప్రజలకు పోస్టాఫీస్ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే విధంగా ఆధునిక సౌకర్యాలు జోడించి జన్ సేవా కనెక్ట్ పేరుతో ఆధునికీకరణ జరిగింది. భవిష్యత్ తరాలకు చేరేలా రూపుదిద్దాం. వినియోగదారులు సౌకర్యార్థం అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం. ప్రజలు చేరువ్వడంతో పాటు పోస్టల్శాఖ రూపు మార్చడమే లక్ష్యంగా అభివృద్ధి జరుగుతుంది.' -ఎలమందయ్య, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్, గుంటూరు జిల్లా
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