YUVA :'పుస్తక' పేరిట మోడ్రన్ లైబ్రరీ - ప్రతి పుస్తకంపై చర్చించే వెసులుబాటు
పుస్తకాలను చదవాలనే భావనను సరికొత్తగా అందించాలనే ప్రయత్నంతో - చిన్నారులను ఆకట్టుకునేలా కిడ్స్ బుక్స్, పెయింటింగ్, ఆర్ట్స్ వర్క్షాప్స్ యాక్టివిటీస్ - అందుబాటులో గోవా నుంచి తెప్పించిన వింటేజ్ పుస్తకాలు
Published : November 4, 2025 at 7:41 PM IST
Pustaka Library In Hyderabad : సోషల్ మీడియా వచ్చాక లైబ్రరీకి వెళ్లి పుస్తకాలు చదవడం మావేశారు చాలా మంది. తిరిగి అదే అలవాటును అందరి జీవితాల్లోకి తీసుకురావడమే ఈ ఇద్దరి అక్కచెల్లెళ్లు లక్ష్యం. అందుకు అనుగుణంగా పాత ఇంటిని రేనోవేషన్ చేయించారు. కబోర్డ్స్ డిజైన్స్ చేసి 3వేల పుస్తకాల్ని అమర్చారు. అందరు అన్ని బుక్స్ కొనడం కన్నా ఒక బుక్ అందరూ చదివితే బాగుంటోందని భావించి ఈ ఆలోచన చేశామంటున్నారు.
స్క్రీన్ టైమింగ్ తగ్గించి : దివ్య, మల్లిక వీరిద్దరూ అక్కచెల్లెళ్లు. వీరు హైదరాబాద్వాసీలు. వృత్తి రీత్యా దివ్య క్రియేటివ్ డిజైనర్, మల్లిక సర్టిఫైడ్ పబ్లిక్ అకౌంటెంట్. దివ్యకు ఐదేళ్ల బాబు ఉన్నాడు. అతను ఎప్పుడు చూసిన ఫోన్లో ఉండేవాడు. అది గమనించిన తల్లి స్క్రీన్ టైమింగ్ తగ్గించి పుస్తక పఠనం నేర్పించాలని భావించింది. ఆన్లైన్ లేదా బయటకు వెళ్లినప్పుడు బుక్స్ కొని తెచ్చింది. అలా తన దగ్గర వందలాది పుస్తకాలు ఉండిపోయాయి. ఇవి అందరికీ ఉపయోగపడేలా దివ్య తన ఇంట్లోనే 'పుస్తక' పేరిట మోడ్రన్ లైబ్రరీని ప్రారంభించింది.
చర్చిస్తూ చదువుకొవచ్చు : మోడ్రన్ లైబ్రరీ అంటే డిజిటల్ కాదు. పుస్తకాలను చదవాలనే భావనను సరికొత్తగా అందించాలన్నదే తమ ప్రయత్న మని దివ్య అంటోంది. సాధారణ గ్రంథాలయాల్లో చదివినట్లు మౌనంగా కాకుండా ఇక్కడ చర్చిస్తూ చదువుకొవచ్చు. చదివేసిన పుస్తకం గురించి మాట్లాడొచ్చు. ఇంకా బాగా నచ్చితే అదే బుక్ను కొనుక్కోవచ్చు. చిన్నపిల్లలను ఆకర్షించేందుకు పెయింటింగ్, ఆర్ట్స్, వర్క్షాప్స్ లాంటి యాక్టివిటీస్ అందుబాటులో ఉంచారు. రిలాక్స్ అయ్యేలా బీన్ బ్యాగ్ కుర్చీలను ఏర్పాటు చేశామని దివ్య అంటోంది.
"లైబ్రరీ అంటే పుస్తకాలు ఉంటాయి. నిశ్శబ్ధంగా కూర్చుని చదవాలి అనుకుంటాం. అయితే ఈ లైబ్రరీలో దీనికి విరుద్ధంగా శబ్ధం చేయొచ్చు, పుస్తకంపై చర్చలు జరపవచ్చు. సాధారణ లైబ్రరీలా కాకుండా రీడింగ్ స్పేస్ కూడా ఇచ్చాము. పుస్తకాలపై బృంద చర్చలు కూడా జరపవచ్చు. పుస్తకం ఒక సినిమాలా ఉంటే దానిపై చర్చ, సినిమా చూస్తూ చర్చించే వెసులుబాటు ఉంటుంది. పిల్లలను ఆకర్షించే విధంగా కార్టూన్, పెయింటింగ్, స్టోరీ టెల్లింగ్ వంటివి అందిస్తున్నాము." - దివ్య, మోడ్రన్ లైబ్రరీ ఫౌండర్
అందుబాటులో వింటేజ్ పుస్తకాలు : చిన్నపిల్లలకు కార్టూన్ పుస్తకాలు, పెద్దవారి కోసం భక్తి బుక్స్, యువతను ఆకర్శించేలా లేటెస్ట్ పుస్తకాల్ని అందుబాటులో ఉంచామంటోంది మల్లిక. 1940, 1960కి సంబంధించి 300లకు పైగా వింటేజ్ పుస్తకాల్ని గోవా నుంచి తెప్పించామన్నారు. భవిష్యత్లో మోడ్రన్ లైబ్రరీని విస్తరిస్తామని మల్లిక చెబుతోంది.
చిన్ననాటి రోజులు గుర్తు వస్తున్నాయి : 'పుస్తక' పేరుతో లైబ్రరీ పెడతామని చెప్పినప్పుడే చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అయ్యామని చెబుతున్నారు స్థానికులు. ఇక్కడి వచ్చి చదువుకోవడం వల్ల చిన్ననాటి రోజులు గుర్తు వస్తున్నాయని అంటున్నారు. అదే విధంగా తమ పిల్లలకు కూడా ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చిన్న ఆలోచనతో ప్రారంభమైన ఈ ఆధునిక లైబ్రరీ పాత అలవాటుకి నూతన శక్తిని ఇస్తోంది. భవిష్యత్లో ఈ లైబ్రరీని మరిన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించి ప్రజల్లో పుస్తక పఠనం పట్ల ఆసక్తిని రేకేత్తించాలని మనము కొరుకుందాం.
