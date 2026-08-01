అల్పపీడనంగా మారుతున్న వాయుగుండం - తెలంగాణలో మరో 5 రోజుల పాటు వర్షాలు
రాష్ట్రంలో మరో ఐదు రోజులపాటు ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం - పలు ప్రాంతాల్లో గంటకు 30-40కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం - వాతావరణశాఖ వెల్లడి
Published : August 1, 2026 at 8:08 AM IST
Heavy Rainfall in Telangana : వాయుగుండం బలహీనపడి అల్ప పీడనంగా మారి మహారాష్ట్ర మీదుగా మధ్యప్రదేశ్ దిశగా వెళ్తోందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. రాజస్థాన్ నుంచి మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఒడిశాల మీదుగా రుతుపపనాల ద్రోణి బంగాళాఖాతం వరకూ వ్యాపించినట్లు తెలిపింది. వీటి ప్రభావంతో తెలంగాణలో శనివారం నుంచి ఐదు రోజుల వరకు తేలిక పాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నట్లు వివరించింది. పలు ప్రాంతాల్లో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని తెలిపింది.
గురువారం ఉదయం 8.30 నుంచి శుక్రవారం ఉదయం 8.30 గంటల వరకూ రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిశాయి. అత్యధికంగా మంచిర్యాల జిల్లా తపాల్పూర్లో 16.3, ఆదిలాబాద్ జిల్లా బరంపూర్లో 15.3, వెల్గటూరు, జగిత్యాల జిల్లా కోల్వాయిలో 15, కుమురం భీం జిల్లా జైనూర్లో 12, పెద్దపల్లి జిల్లా అక్కెనపల్లిలో 11.9 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. శుక్రవారం ఉదయం 8.30 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకూ అక్కడక్కడ తేలిక పాటి వర్షాలు కురిశాయి.
మారిన సగటు వర్షపాతం లెక్కలు :
- రాష్ట్ర సగటు వర్షపాతం లెక్కలన్నీ గత పది రోజులుగా కురిసిన వర్షాలతో మారిపోయాయి. జూన్ 1 నుంచి జులై 31 వరకూ 2 నెలల సగటు వర్షపాతం 349.9 మిల్లీమీటర్లు కాగా, 332.3 మి.మీ కురిసింది. సాధారణం కన్నా 5 శాతమే తగ్గినట్లు వాతావరణ శాఖ తాజా నివేదికలో ప్రకటించింది. సాధారణం కన్నా 19 శాతానికి మించి లోటు ఉంటేనే అధిక లోటు ఉన్న జిల్లాగా ఈ శాఖ గుర్తిస్తుంది. అయితే 12 జిల్లాల్లో సాధారణం కన్నా ఇంకా చాలా లోటు ఉంది.
- జగిత్యాలలో అత్యధికంగా సాధారణం కన్నా 52 శాతం, కామారెడ్డిలో 35 శాతం, ములుగులో 32 శాతం ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. యాదాద్రి జిల్లాలో సాధారణం కన్నా 47 శాతం తగ్గి చిట్టచివరి స్థానంలో ఉంది. ఇంకా జనగామ 41 శాతం, నల్గొండ -38 శాతం, వరంగల్-36 శాతం, నిర్మల్, హనుమకొండ, గద్వాల జిల్లాలు - 34 శాతం లోటుతో చివరి స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
వర్షాలు, వరదలతో పలు చోట్ల నిలిచిన రాకపోకలు, నీటమునిగిన పంట పొలాలు