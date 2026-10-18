ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు - రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు వర్షసూచన
Moderate Rains in Telangana : తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో నేడు, రేపు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
Published : October 18, 2026 at 8:51 AM IST
Moderate Rains in Telangana : తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో ఆదివారం, సోమవారం ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఉమ్మడి వరంగల్, రంగారెడ్డి, నల్గొండ, ఖమ్మం, మహబూబ్నగర్, హైదరాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది.
మంగళవారం, బుధవారాల్లో కూడా పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నట్లు తెలిపింది. ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ కోస్తాంధ్ర మీదుగా ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం దక్షిణ కోస్తాంధ్ర నుంచి వాయువ్య బంగాళాఖాతం వరకు ఏర్పడిన ద్రోణి కారణంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఇంకోవైపు శనివారం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి తదితర జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి.
వర్షంతో స్థానికుల హర్షం
ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు లేక అల్లాడుతున్న వేళ నారాయణపేట జిల్లా మాగనూరు మండలంలో శనివారం అకస్మాత్తుగా భారీ వర్షం కురిసింది. సుమారు అర్ధ గంటకు పైగా తీవ్రమైన ఉరుములతో వాన దంచికొట్టింది. చాలా రోజుల తర్వాత కురిసిన వర్షంతో ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లగా మారగా స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. నీటి ఎద్దడితో సతమతమవుతున్న పంటలకు సైతం ఈ వర్షం ఓ తడిని అందించడంతో వారం పాటు ఇబ్బంది లేదని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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