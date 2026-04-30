వేడిగాలుల వేళ 'వడగళ్లు' - రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో జోరు వానలు
రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన జోరు వర్షాలు - అమరావతిలోని సచివాలయం పరిసరాల్లో కురిసిన వాన - ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరంలో ఉరుములు, మెరుపులతో వడగళ్ల వర్షం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 8:15 PM IST
Sudden Rains and Hailstorm in Andhra Pradesh : ఎండలు, వడగాలులతో అల్లాడుతున్న వేళ రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్లుండి జోరువానలు కురిశాయి. గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురవడంతో, కాసేపు వేడి దూరమైంది. అమరావతిలోని సచివాలయం పరిసరాల్లో సాయంత్రం భారీ వర్షం కురిసింది. అప్పటి దాకా తీవ్ర ఎండ, వడగాలులు వేధించగా వర్షం కురవడంతో ఆ ప్రాంతం కాస్తంత చల్లబడింది. రోజంతా ఉక్కపొతతో అల్లాడిన ప్రజలు వాతావరణం చల్లబడి వర్షం పడటంతో ఉపశమనం పొందారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరంలో ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వడగళ్ల వాన కురిసింది. జోరు వాన కురవడంతో మైలవరంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. ఎండ నుంచి కాస్త ఉపశమనం లభించినట్లయింది. మార్కాపురం జిల్లా పుల్లలచెరువు మండలం నాయుడుపాలెం, పిడికిరివారిపల్లి, చాపలమడుగు, కవలకుంట్ల సహా పలు గ్రామాల్లో వడగళ్ల వాన కురిసింది. దాదాపు అరగంటకు పైగా ఈదురుగాలులతో కూడిన ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది. ఈదురుగాలుల ధాటికి చాపలమడుగులో చెట్టు విరిగి పడింది.
మార్కాపురం జిల్లా పొదిలి మండలంలో ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. పగలంతా తీవ్ర వేడికి ఉక్కిరిబిక్కిరైనా ప్రజలు సాయంత్రానికి ఒక్కసారిగా వాతావరణ చల్లబడడంతో సేదతీరారు. పలు గ్రామాల్లో వడగండ్లతో కూడిన వర్షం కురిసింది. వర్షం దాటికి పొలాల్లో నీరు చేరాయి. రహదారులన్నీ జలమయమయ్యాయి. ఈదురు గాలుల దాటికి పలుచోట్ల చెట్లు, కొమ్మలు విరిగి రహదారిపై అడ్డంగా పడ్డాయి.
తిరుమలలో 20 నిమిషాల పాటు వర్షం కురిసింది. మధ్యాహ్నం ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వడగళ్ల వర్షం పడటంతో శ్రీవారి భక్తులు వేసవి తాపం నుంచి సేద తీరారు. ఇంకా తిరుమల కొండ పై చల్లదనం నెలకొంది. శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భక్తులు ఆలయ పరిసరాల ప్రాంతాల్లో తడుస్తూ ఆనందిస్తూ కనిపించారు.
సాధారణం కంటే తక్కువగా వర్షాలు : దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది నైరుతి రుతుపవనాల వర్షపాతం జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు సాధారణం కంటే తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే అంచనా వేసింది. దీర్ఘకాలిక వర్షపాత అంచనాల ప్రకారం ఈ సీజన్లో వర్షపాతం సాధారణ సగటులో 92 శాతంగా ఉండవచ్చని పేర్కొంది. దీనికి అదనంగా లోటుగా 5 శాతం మార్పు ఉండవచ్చని తెలిపింది. ఐఎండీ అంచనాల ప్రకారం వర్షపాత అంచనా 1971-2020 మధ్య కాలంలో దేశ సగటు వర్షపాతం 87 సెం.మీ.గా ఉంది. ఈ ఏడాది వర్షపాతం ఇందులో 90 నుంచి 95 శాతం మధ్య (సాధారణం కంటే తక్కువ) నమోదయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని IMD అంచనా వేసింది.
వేసవి కార్యాచరణ సిద్ధం : ప్రస్తుతానికి వడగాడ్పులు లేకపోయినా ముందు ముందు తీవ్రంగా వీచే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల వడదెబ్బలు తగిలే ప్రమాదం లేకపోలేదు. రాష్ట్రంలో 2023లో 833, 2024లో 4,444, 2025లో 5,154 చొప్పున వడదెబ్బ కేసులు నమోదయ్యాయి. 2025లో అత్యధికంగా ఏలూరు జిల్లాలో 1,284, కృష్ణా జిల్లాలో 1,214, విశాఖలో 1,089, కడప-325, పల్నాడు జిల్లాలో 268 చొప్పున వడదెబ్బ కేసుల నమోదయ్యాయి. ఈ ఏడాది వేసవి తీవ్రత అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన సమయం వచ్చిందని పర్యావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. వేసవిని దృష్టిలో ఉంచుకుని మరోవైపు ప్రభుత్వం వేసవి కార్యాచరణను సిద్ధం చేసింది. ఇప్పటికే వైద్యారోగ్య శాఖ అప్రమత్తమైంది. ఆస్పత్రుల వారీగా ఓఆర్ఎస్ప్యాకెట్లు, మందులను సిద్ధంగా ఉంచింది.
