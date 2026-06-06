రుతుపవనాల ముందస్తు సందడి - హైదరాబాద్లో పలుచోట్ల వర్షాలు
భానుడి భగభగలతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న భాగ్యనగరం - వరుణుడి రాకతో ఒక్కసారిగా చల్లబడిన వాతావరణం - నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వానలు - హైదర్గూడ, ఉప్పరపల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం
Published : June 6, 2026 at 5:58 PM IST
Modarate Rains in Several Parts of Hyderabad : భానుడి భగభగలతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న భాగ్యనగరాన్ని వరుణుడు కరుణించాడు. నైరుతి రుతుపవనాల రాకతో హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా పలుచోట్ల వర్షం కురిసింది. ఫలితంగా ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడింది. జూబ్లీహిల్స్, ఫిలింనగర్, బోరబండ, యూసఫ్గూడ, ఎస్ఆర్నగర్, సనత్నగర్, రాయదుర్గం, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, ఎల్బీనగర్, వనస్థలిపురం, హయత్ నగర్ ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుసింది. హైదర్గూడ, ఉప్పరపల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం పడింది. ఈ వాన జల్లులతో నగరవాసులకు ఉపశమనం లభించినట్టైంది. ఇంకోవైపు రంగారెడ్డి జిల్లా కోహెడ, పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది.
నగరవాసుల ట్రాఫిక్ కష్టాలు : నగరంలోని మెహదీపట్నం, విజయనగర్ కాలనీ, మాసబ్ ట్యాంక్తో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం నమోదైంది. వర్షం ప్రారంభం కావడంతో రోడ్లపై ప్రయాణిస్తున్న వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. సాయంత్రం కావడంతో కార్యాలయాలు, వ్యాపార సంస్థల నుంచి ఇంటికి బయలుదేరిన ఉద్యోగులు వాన కారణంగా ట్రాఫిక్ సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు. వర్షం కురవడంతో నగరంలోని పలు ప్రధాన రహదారులపై ట్రాఫిక్ నెమ్మదించింది.
లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు : ముఖ్యంగా మెహదీపట్నం జంక్షన్, మాసబ్ ట్యాంక్, విజయనగర్ కాలనీ ప్రాంతాల్లో వాహనాలు భారీగా నిలిచిపోవడంతో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. నగరంలోని కొన్ని లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు రోడ్లపై నిలిచింది. దీంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అయితే ఎండ తీవ్రత నుంచి ఉపశమనం లభించడంతో ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.