ప్రవర్తనా నియమావళిని రూపొందించిన ఎన్నికల సంఘం - కచ్చితంగా పాటించాల్సిందే
ఎన్నికలు సజావుగా, ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగేందుకు ఎన్నికల సంఘం ప్రవర్తనా నియమావళిని రూపొందించింది. అభ్యర్థులు, అతని అనుచరులు, రాజకీయ పార్టీల నాయకులు ఈ ప్రవర్తనా నియమావళిని కచ్చితంగా పాటించాల్సిందే.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 9:01 PM IST
Model Code of Conduct for Elections : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోరు మొదలైంది. నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికలకు అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేసి ప్రచారానికి సిద్ధమయ్యారు. అయితే ఎన్నికలు సజావుగా, ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగేందుకు ఎన్నికల సంఘం ప్రవర్తనా నియమావళిని రూపొందించింది. అభ్యర్థులు, అతని అనుచరులు, రాజకీయ పార్టీల నాయకులు ఈ ప్రవర్తనా నియమావళిని కచ్చితంగా పాటించాల్సిందేనని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు ఇది అమలులో ఉంటుంది.
అభ్యర్థులు కులాలు, మతాలు లేదా భాషల మధ్య విభేదాలు సృష్టించకూడదు. అలాంటి కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనకూడదు. జాతి, మతం, కులం, ప్రాంతం ప్రాతిపదికగా ఓటు వేయమని అడగరాదు. ఆలయాలు, మసీదు, చర్చిలను ఎన్నికల ప్రచారానికి వేదికలుగా వాడరాదు. అభ్యర్థి ప్రజా జీవితానికి సంబంధం లేని వ్యక్తిగత విషయాలను ప్రస్తావించకూడదు. వాస్తవాలను నిర్ధారించుకోకుండా వ్యక్తిగత ఆరోపణలు చేయకూడదు. అభ్యర్థులకు వ్యతిరేకంగా వారి ఇంటి వద్ద ప్రదర్శనలు, పికెటింగ్లు చేయరాదు. ప్రైవేట్ ఆస్తులపై అనుమతి లేకుండా జెండా పెట్టడం, పోస్టర్లు అంటించడం, నినాదాలు రాయరాదు. అనుమతి తీసుకుంటే అందుకు సంబంధించిన కాపీని ఎన్నికల అధికారికి పంపించాలి. ఒక అభ్యర్థి లేదా రాజకీయ పార్టీ కార్యకర్తలు ఎగరేసిన జెండా లేదా అంటించిన పోస్టర్లను ఇతర అభ్యర్థులు, అతని అనుచరులు తొలగించకూడదు. పాడు చేయకూడదు. అవినీతి పద్ధతులు, నేరాలకు రాజకీయ పార్టీలు, అభ్యర్థులు దూరంగా ఉండాలి.
ap Local Body Elections : ప్రచురణకర్త పేరు, చిరునామా లేకుండా పోస్టర్లు, కరపత్రాలు, సర్కులర్లు, ఇతర పత్రాలు ముద్రించకూడదు. ఇతర పార్టీల, అభ్యర్థుల సమావేశాన్ని అడ్డుకోరాదు. పోలింగ్ కేంద్రానికి 100 మీటర్ల లోపు ప్రచారం చేయటం నిషిద్ధం. పోలింగ్ స్టేషన్కు ఓటర్లను చేరవేసేందుకు వాహనాలు ఉపయోగించకూడదు. అనుమతులు లేకుండా సభలు, సమావేశాలు, ఊరేగింపులు చేయరాదు. ఊరేగింపులకు పోలీసుల నుంచి ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలి. ఉదయం 6 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు మాత్రమే అనుమతి తీసుకున్న లౌడ్స్పీకర్లను ఉపయోగించాలి. ఒకే ప్రాంతంలో ఒకే సమయంలో సభలు, సమావేశాలకు వేర్వేరు పార్టీలు అనుమతి కోరితే ముందు కోరిన వారికే ఇస్తారు.