సర్పంచి ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారా? - అయితే ఈ నిబంధనలు పాటించాల్సిందే!

పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు - ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం

Telangana Panchayat Elections 2025
Telangana Panchayat Elections 2025 (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 2, 2025 at 11:01 PM IST

2 Min Read
Telangana Panchayat Elections 2025 : ఎన్నికల్లో తాము గెలిచేందుకు ఎంతగా ప్రయత్నం చేస్తారో ఇతర అభ్యర్థుల లోటుపాట్లను ఎత్తిచూపి తమకు అనుకూలంగా మలచుకునేందుకు అంతకన్నా ఎక్కువగానే ప్రయత్నాలు చేస్తారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పోలిస్తే ప్రతి ఓటూ కీలకమైన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఒకరినొకరి లోపాలు ఎత్తిచూపే ప్రయత్నాలు ఎక్కువగా చోటు చేసుకుంటాయి. ఇదే తరుణంలో సీసీ కెమెరాలు, స్మార్ట్‌ఫోన్లు, అంతర్జాలం వంటి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం గ్రామాలకు విస్తరించడం, ఎన్నికల పరిశీలకులు క్షేత్ర స్థాయిలో దృష్టి పెట్టడంతో అభ్యర్థులు అన్ని అంశాలపై జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది.

పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు :

  • పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మతాలు, కులాలు, ప్రాంతాల ప్రాతిపదికన ఓట్లు అడగకూడదు. ఫలానా వర్గానికి ఓటు వేయవద్దని చెప్పే హక్కు లేదు. ప్రచారానికి ప్రార్థనా మందిరాలను వేదికగా ఉపయోగించకూడదు. ఓటర్లకు డబ్బు, మద్యం, బహుమతులు, ఇతరత్రా లోబరచుకునే చర్యలు చేపట్టద్దు.
  • ఒక అభ్యర్థి ప్రజా జీవితానికి సంబంధంలేని వ్యక్తిగత విషయాలపై ఆధారాలు లేకుండా ఆరోపణలు చేయకూడదు. ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి ప్రకారం ఏదేని రాజకీయ పార్టీ అభ్యర్థిగానీ, ఇతర ప్రధాన నేతలుగానీ గ్రామాల్లో విభేదాలు తీవ్రం చేయవద్దు. కులమతాలు, వర్గాల మధ్య విద్వేషాలు సృష్టించే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనకూడదు.
  • గ్రామాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్​ భవనాలు, గోడలపై యజమానుల రాతపూర్వక అనుమతి లేనిదే ఎన్నికల రాతలు రాయకూడదు. ఫ్లెక్సీలవంటివి కూడా కట్టకూడదు. ఒకరి పోస్టర్లను మరొకరు తొలగించకూడదు. ఫిర్యాదులు ఉన్నచోట అధికారుల సమక్షంలో రాతలను చెరిపివేయడం, ఫ్లెక్సీల తొలగింపు, జరిమానాలు వేయడం వంటివి చేపడతారు.
  • అభ్యర్థులు ముద్రించే పోస్టర్లు, నమూనా బ్యాలెట్లు, కరపత్రాలు తదితరాలన్నింటిపై ప్రచురణకర్త పేరు, చిరునామా, సంఖ్య తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే. ఒక అభ్యర్థి విజయావకాశాలను దెబ్బతీసేలా తప్పుడు ప్రకటనలు చేయకూడదు. సాంకేతికత పెరిగినందునా ఈసారి ఫిర్యాదులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
  • ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేవారు డిక్లరేషన్‌లో పూర్తి సమాచారం నింపాలి. అన్ని ధ్రువపత్రాలను సమర్పించాలి. ఇతరులు అభ్యంతరం చెప్పిన విషయాలను రిటర్నింగ్‌ అధికారి నోటీసు బోర్డుపై ప్రదర్శిస్తారు. నిబంధనలకు అనుగుణంగా నామినేషన్‌ అనుమతించాలా? తిరస్కరించాలా? అనే అంశాన్ని నిర్ణయిస్తారు.
  • తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిఘా బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది. వ్యయ పరిశీలకుల బృందంతో పాటు వీడియో చిత్రీకరణ బృందం, ఫ్లయింగ్‌ స్క్వాడ్, మానిటరింగ్‌ కమిటీ, స్టాటిస్టికల్‌ సర్వైవలెన్స్‌ బృందాలు ఉంటాయి. అభ్యర్థులు నిబంధనలు అతిక్రమించవద్దు.

ఫిర్యాదుల స్వీకరణకు ఫోన్‌ నంబర్‌ : గ్రామ పంచాయతీల ఎన్నికలను పురస్కరించుకొని ఫిర్యాదులను, అర్జీలను స్వీకరించేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. గ్రీవెన్స్‌ మాడ్యూల్‌ పేరిట ఆన్‌లైన్‌లో ఫిర్యాదులు చేయవచ్చని తెలిపింది. ఫిర్యాదుల స్వీకరణకు 92400 21456 ఫోన్‌ నంబర్‌ నిరంతరం పని చేస్తుందని వెల్లడించింది.

