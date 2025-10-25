మొబైల్ ఫోన్ ఎక్కువసేపు చూస్తున్నారా - కంటి సమస్యలు తప్పవంటున్న వైద్యులు
అంధత్వ నివారణ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అన్ని ఉన్నత పాఠశాలల్లో కంటి పరీక్షలు - జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అంటున్న నిపుణులు
Published : October 25, 2025 at 12:58 PM IST
Students Eye Effective with Phones : ఇటీవల కాలంలో వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా కంటి సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమస్య చిన్నారుల్లో ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పాఠశాలల్లో బ్లాక్బోర్డుపై అక్షరాలు కన్పించకపోవడంతో విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడటంతో ఈ సమస్య వెలుగు చూస్తోంది. దీన్ని నుంచి పిల్లలను బయటపడేసేందుకు ప్రభుత్వం పాఠశాల స్థాయిలో కంటి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. నేత్ర సమస్యలు ఉన్న విద్యార్థులను గుర్తించడంతో పాటు వారికి కంటి అద్దాలు అందజేస్తున్నారు. ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో ఈ కార్యక్రమం అన్ని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలల్లో కొనసాగుతోంది.
పెరుగుతున్న స్క్రీన్ సమయం: ప్రస్తుతం ఎక్కువ మంది సెల్ఫోన్లకు ఆకర్షితులైపోతున్నారు. గంటల తరబడి ఫోన్లను చూస్తూనే ఉంటున్నారు. కంప్యూటర్లపై పని చేయడం, టీవీలు చూడటం వల్ల కంటి సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. చిన్నారుల్లో ఎక్కువ మంది ఫోన్, కంప్యూటర్లలో వచ్చే గేమ్స్ చూసుకుంటూనే గడుపుతున్నారు.
దీనివల్ల మైదానాల్లో ఆడే ఆటల గురించి మరిచి పోతున్నారు. కేవలం శారీరక శ్రమ తగ్గడం మాత్రమే కాదు. దానితో పాటు కంటి సమస్యలు, ఇతర అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడుతున్నారు. ఎక్కువ సమయం మొబైల్ ఫోన్, కంప్యూటర్, టీవీలను చూడటం వల్ల (స్క్రిన్ టైం) పెరిగి కళ్లు ఒత్తిడికి గురవుతున్నాయి. దీని వల్ల కంటి సంబంధిత జబ్బులు వస్తున్నాయి.
ఉన్నత పాఠశాలల్లో వైద్య పరీక్షలు: వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య జిల్లాలో అంధత్వ నివారణ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అన్ని ఉన్నత పాఠశాలల్లో కంటి పరీక్షలు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే ఆయా ఉమ్మడి జిల్లాలో కంటి వైద్య శిబిరాలు జరుగుతున్నాయి. విద్యార్థులకు పరీక్షలు చేస్తున్నారు. స్పష్టంగా కనిపించని వారికి, కంటి చూపు తక్కువగా ఉన్న వారికి కంటి అద్దాలకు ఎంపిక చేయడంతో పాటు ప్రభుత్వమే కంటి అద్దాలు అందజేస్తోంది.
రెండు ఏళ్లలో 76,378 మందికి పరీక్షలు చేశారు. వీరిలో 6,310 మంది కంటి సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు గుర్తించారు. కంటి అద్దాల కోసం 5,350 మందిని ఎంపిక చేశారు. గతేడాది 3,200 మందికి కంటి అద్దాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ సంవత్సరం ఇంకా పంపిణీ చేయాల్సి ఉంది.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:
'విద్యార్థుల్లో కంటి సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల పట్ల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మొబైల్ ఫోన్ ఎక్కువ వినియోగించకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులపై ఉంది. అలాగే స్కూల్ నుంచి హోం వర్కులు ఫోన్కు పెడుతున్నారు. దీని వల్ల తల్లిదండ్రులు కూడా విధి లేని పరిస్థితుల్లో ఫోన్లను పిల్లలకు ఇవ్వాల్సి వస్తోంది. ఇలాగే వదిలేస్తే గనక చిన్న పిల్లల్లో చాలా మంది నేత్ర సమస్యల బారిన పడే అవకాశం ఉంది. ఆహారంలో విటమిన్లు, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు తీసుకోవడం వల్ల చాలా వరకు కంటి సమస్యలు తగ్గించవచ్చు.' - డాక్టర్ దివ్య, కంటి వైద్య నిపుణురాలు, ప్రభుత్వాసుపత్రి, మదనపల్లె
