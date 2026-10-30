ప్రకాశం జిల్లాలో సెల్ఫోన్ పేలి మంటలు - ఇంట్లోని వస్తువులు దగ్ధం
Mobile Phone Explodes in Prakasam District: ప్రకాశం జిల్లా గుడ్లూరు మండలం పాజర్లలో షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది. సెల్ఫోన్ పేలి భారీగా మంటలు చెలరేగాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 1:56 PM IST
Mobile Phone Explodes in Prakasam District : ప్రకాశం జిల్లా గుడ్లూరు మండలం పాజర్ల గ్రామంలో షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఛార్జింగ్ పెట్టిన సెల్ఫోన్ ఒక్కసారిగా పేలి మంటలు చెలరేగాయి.
పాజర్లకు చెందిన తిరుమల అనే వ్యక్తి మొబైల్కు ఛార్జింగ్ పెట్టి కూలీ పనికి వెళ్లాడు. తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసరికి సెల్ఫోన్ పేలిపోయి కనిపించింది. పేలుడు ధాటికి గోడలు దెబ్బతిన్నాయి. సామగ్రి, గృహోపకరణాలు మంటల్లో కాలి చెల్లాచెదురుగా పడిపోయాయి. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. ఫోన్ ఎలా పేలిందో తెలియట్లేదని, తిరుమల ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. భారీగా ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు లబోదిబోమంటున్నాడు.