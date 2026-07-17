మొబైల్ హాట్స్పాట్ థర్మల్ కెమెరా - విద్యుత్ లోపాలకు ఇక చెక్!
విద్యుత్ కనెక్షన్లలోని లోపాలను ఉష్ణోగ్రత ఆధారంగా కనిపెట్టే టెక్నాలజీ - ఆస్తి, ప్రాణ నష్టాలు సంభవించకుండా ఆపుతుందంటున్న నిర్వాహకులు - ఫోన్కు అమర్చడం వల్ల వస్తువుల ఉష్ణోగ్రతలనూ స్క్రీన్పై చూసే అవకాశం
Published : July 17, 2026 at 8:47 PM IST
New Gadget To Detect Temperature : సాధారణంగా కెమెరా అంటే మన కంటికి కనిపించే రంగుల ప్రపంచాన్ని బంధిస్తుంది. కొత్తగా మన కంటికి కనిపించని ఉష్ణాన్ని రంగుల్లో చూపించే టెక్నా లజీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. మొబైల్ ఫోన్కు కనెక్ట్ చేసుకొని వాడే ఈ థర్మల్ కెమెరాతో భారీ ఆస్తి, ప్రాణ నష్టాలు సంభవించకుండా ఆపుతుంది. మన స్మార్ట్ ఫోన్కు చిన్న కెమెరాను అమర్చడం ద్వారా చుట్టుపక్కల ఉన్న వస్తువుల ఉష్ణోగ్రతలను క్షణాల్లో స్క్రీన్ పై చూడొచ్చు. ప్రస్తుతం పరిశ్రమలు, విద్యుత్ సంస్థలు, సాంకేతిక నిపుణులు విస్తృతంగా ఈ పరికరం వినియోగిస్తున్నారని, రానున్న రోజుల్లో అందరికీ అందుబాటులోకి వస్తుందంటున్న నిర్వాహకుడు అశోక్తో మా ప్రతినిధి సూరిబాబు చెబుతున్నారు.
ప్రశ్న : మొబైల్ హాట్స్పాట్ థర్మల్ కెమెరా అంటే ఏమిటి ? ఇది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ?
విద్యుత్ లోపాలను అధిగమించేందుకు, ఈ తరహా సమస్యల నుంటి రక్షణ పొందేందుకు, సమస్యలకు ముందుజాగ్రత్తలు తీసుకునే విషయంలో భద్రతపై దృష్టి సారించేందుకు థర్మల్ కెమెరా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. విద్యుత్కు సంబంధించి జీరో ఇంటరప్షన్స్ రావాలని సంస్థ అడుగులు వేస్తోంది. గతంలో దీనికి సంబంధించి సేఫ్టీ ఎక్స్పోలో పాల్గొన్నాం. దీనికోసం ఆ కార్యక్రమంలో వివరించాం. ఈ పరికరం వల్ల విద్యుత్ సమస్యలు, రెడ్ హాట్స్పాట్స్ వస్తే సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇంటరప్షన్ ఎక్కడ వస్తుందో గుర్తించవచ్చు. సమస్యకు అనుగుణంగా పరిస్థితులను చక్కబెట్టవచ్చు.
ప్రశ్న : ఇది ఏయో రంగాల్లో వినియోగిస్తున్నారు ?
ఈ టెక్నాలజీని మిసైళ్లలో ఉపయోగిస్తున్నారు. దీనిని డీఆర్డీవో, ట్రాన్స్కో వారూ ఉపయోగిస్తున్నారు. వీరు వినియోగించే యంత్రాలు 110 కేవీ, 220 కేవీ విద్యుత్ను వినియోగిస్తాయి. దీంతో అవి అధిక ఉష్ణోగ్రతతో ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇది వారికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది. ఈ నేపథ్యంతో పెద్దపెద్ద సంస్థలు సైతం దీనిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి.
ప్రశ్న : అండర్గ్రౌండ్ విద్యుత్ కనెక్షన్లలో ఇది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది?
గతంలో మన ప్రభుత్వం విద్యుత్ సమస్యలను పలుమార్లు ప్రస్తావించారు. విద్యుత్ కనెక్షన్లలో ఎప్పటికప్పుడు సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని చెప్పుకొచ్చింది. దీంతో ప్రత్యామ్నాయ విద్యుత్ను అనేక మంది వినియోగించుకుంటున్నారు. రానున్న ఫ్యూచర్ సిటీలో పూర్తిగా అండర్గ్రౌండ్ విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీంతో చిన్న సమస్యలు వచ్చినా ప్రజలకు ఎలాంటి సమస్యలూ రాకూడదని సీఎం అన్నారు. దీనికోసం ఈ థర్మల్ కెమెరా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. గ్రౌండ్లోని విద్యుత్ వైర్లలో లీకేజీలను ఈ థర్మల్ కెమెరా సాయంతో సులువుగా గుర్తించవచ్చు.
ప్రశ్న : సందేహం కలిగిన ప్రాంతాల్లోనే దీనిని ఉంచితే సరిపోతుందా?
సందేహం కలిగిన ప్రాంతాల్లోనే దీనిని ఉంచితే సరిపోతుంది. ఉదాహరణకు థర్మల్ కెమెరాను ఫోన్కు కనెక్ట్ చేశాక ఫోన్లో దీనికి సంబంధించిన యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. గదిలోని లైట్పై ఫోకస్ చేస్తే అక్కడి ఉష్ణోగ్రత సంబంధిత ప్రాంతంలో పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. దీంతో సమస్యలను తేలికగా గుర్తించవచ్చు. 33 కేవీ, 11 కేవీ లైన్లలో సులువుగా ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. దీంతో ఆస్తినష్టాన్ని, ప్రాణ నష్టాన్ని నిలువరించగలుగుతాం.
ప్రశ్న : వర్షాకాలంలో ఇది ఉపయోగపడుుతుందా?
ఇది అన్ని కాలాల్లోనూ పనిచేస్తుంది. దీన్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తే స్కాడాలో మొత్తం కనిపిస్తుంది. మనం నడుచుకుంటూ వెళ్లే సందర్భాల్లో దీనిలో వాక్ ప్రోగ్రామ్ను సెట్ చేసుకోవచ్చు. కదిలే స్థితిలోనూ ఉష్ణోగ్రతలను, ప్రమాదాలను గుర్తించవచ్చు.
ప్రశ్న : ఇది అందుబాటులోకి వచ్చాక ఎన్నింటిని విక్రయించారు?
మా దగ్గర నిత్యం ఇవి అమ్ముడవుతునే ఉంటాయి. ఇది కొత్త టెక్నాలజీ. విద్యుత్ లోపాలను సులువుగా గుర్తించవచ్చు. ప్రతి ఒక్కరూ దీనిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
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