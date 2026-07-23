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ఐడియా అదిరింది గురూ! - బస్సులో బార్బర్​ షాప్, అన్ని రకాల హెయిర్​స్టైల్​ సేవలూ ఒకే చోట​

"స్టైల్‌ ఆన్‌ వీల్స్‌" పేరుతో మొబైల్‌ సెలూన్‌ షాప్‌ - సాధారణ బస్సును ఆధునిక హెయిర్ సెలూన్‌గా మార్చిన దంపతులు - ప్రొఫెషనల్‌ హెయిర్‌ స్టైలిస్ట్‌ నిపుణులతో సెలూన్‌ సేవలు

Mobile Hair Salon in Hyderabad
Mobile Hair Salon in Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 9:50 AM IST

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Mobile Hair Salon in Hyderabad : నగరంలో సరికొత్త ట్రెండ్‌ మొదలయ్యింది. ఫుడ్‌, జువెలరీ, లైబ్రెరీ, బట్టలు ఇలా వ్యాపారాలన్నీ మొబైల్‌ వాహనాలపైనే నడుస్తున్నాయి. స్థలాలు తీసుకోవాలనే టెన్షన్‌ లేదు, రెంట్‌ కట్టాలనే బాధ లేదు. నిమిషాల్లోనే ఏ కాలనీలోనైనా వాలిపోయి హాయిగా వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో బిజినెస్‌ ఆన్‌ వీల్స్‌ ట్రెండ్‌పై వ్యాపారులు ఎక్కువగా మొగ్గుచూపుతున్నారు. ఈ జాబితాలోకి హెయిర్‌ కటింగ్‌ కూడా చేరింది. "స్టైల్‌ ఆన్‌ వీల్స్‌" పేరుతో ఉప్పల్‌ భగయాత్‌ ఏరియాలో ఇంటి వద్దకే వెళ్లి కటింగ్‌ చేస్తున్నారు. మరి ఈ సరికొత్త ట్రెండ్‌ విశేషాలేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం.

బస్సును హెయిర్​ సెలూన్​గా మార్చి : ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో శరీర పరిశుభ్రతపై శ్రద్ధ రోజురోజుకు తగ్గిపోతూ వస్తోంది. నీట్‌గా హెయిర్‌ కటింగ్‌ చేసుకుని ఆఫీస్‌లకు, వ్యాపారాలకు వెళ్దామంటే ఈ బిజిబిజి జీవితాల్లో అసలు తీరికే దొరకడం లేదు. పోనీ సెలవు రోజుల్లో తీరిక చేసుకుని సెలూన్‌ షాప్‌లకు వెళ్తే గంటలకొద్దీ వెయిటింగ్‌తో మన ఓపికకు పరీక్ష పెడుతారు. ఈ సమస్యను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉప్పల్‌ భగాయత్‌కు చెందిన విజయ్, కల్పన దంపతులు వినూత్న ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టారు. అదే ఈ "స్టైల్‌ ఆన్‌ వీల్స్‌" మొబైల్‌ బార్బర్‌ షాప్‌. ఒక సాధారణ బస్సును ఆధునిక హెయిర్ సెలూన్‌గా మార్చి, మామూలు కటింగ్‌ షాప్‌కి ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా తీర్చిదిద్దారు. కాలనీలకు వెళ్లి వెళ్లి అక్కడే హెయిర్ కటింగ్, షేవింగ్ వంటి ఇతర గ్రూమింగ్ సేవలు అందిస్తున్నారు.

"ఉప్పల్​ భగాయత్​ ఫేజ్​-2లో ల్యూక్​ సెలూన్​, స్టైల్​ ఆన్​ది వీల్స్​ అనే కాన్సెప్ట్​తో మీ ముందుకు దీనిని తీసుకువస్తున్నాం. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకే చోట బ్యూటీ, గ్రూమింగ్ సేవలు. ఇక్కడ మా ల్యూక్​ సెలూన్​లో అన్ని రకాల హెయిర్​స్టైల్ సేవలు​ అందిస్తున్నాం. పురుషులకు, స్త్రీలకు, పిల్లలకు హెయిర్​ కట్​ సేవలు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి.హెయిర్​స్పా ట్రీట్​మెంట్లు కూడా ఇక్కడ చేస్తున్నారు. బస్సులో అన్ని సౌకర్యాలతో కూడిన సెలూన్​ సేవలు అందిస్తున్నాం"-కల్పన, నిర్వాహకురాలు

ఇవీ మొబైల్​ సెలూన్​ ప్రత్యేకతలు : ఈ మొబైల్‌ సెలూన్‌లో 3 హెయిర్ కటింగ్ కుర్చీలు ఏర్పాటు చేశారు. ఆకర్షణీయమైన లైటింగ్, ఎయిర్ కండిషనింగ్ వెంటిలేషన్ ఏర్పాటు చేశారు. క్లిప్పర్లు, ట్రిమ్మర్లు, డ్రయ్యర్లు, స్టెరిలైజర్ వంటి ఆధునిక పరికరాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇద్దరు ప్రొఫెషనల్‌ హెయిర్‌ స్టైలిస్ట్‌ నిపుణులతో సెలూన్‌ను నిర్వహిస్తున్నారు. ఇది ప్రత్యేకంగా సెలూన్‌. మహిళలు, పురుషులకు కలిపి నిర్వహిస్తుండగా ప్రస్తుతం పురుషులకు మాత్రమే సేవలందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉప్పల్ భగాయత్​లోని అపార్ట్‌మెంట్‌లు, కార్యాలయాలు, ఐటీ పార్కులు, ఈవెంట్ల వద్దకు నేరుగా వెళ్లి సేవలు అందిస్తున్నారు. వారానికి రెండు రోజులు సేవలు అందించడం ద్వారా మంచి ఆదాయం కూడా పొందుతున్నామని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఇటీవలె ప్రారంభమైన ఈ స్టైల్‌ ఆన్‌ వీల్స్‌ ఉప్పల్‌లో విశేష ఆదరణ పొందుతోంది. త్వరలోనే మరిన్ని సౌకర్యాలతో... మరిన్ని కాలనీలకు విస్తరిస్తామని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

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