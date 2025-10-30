ETV Bharat / state

రైతుల కోసం ప్రత్యేకమైన యాప్​లు - వర్షం పడితే ముందే హెచ్చరిస్తాయి, నష్టం రాకుండా చూస్తాయి

అకాల వర్షాలతో నష్టపోతున్న రైతన్నలు - వాతావరణ సమాచారాన్ని ముందస్తుగా తెలిపి నష్టాన్ని తగ్గించేందుకు ఉపయోగపడే మొబైల్ యాప్​లు - సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటున్న అధికారులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 30, 2025 at 9:42 PM IST

Mobile Apps For Farmers in Telangana : తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలలో తుపాను కారణంగా ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. అకాల వర్షాలతో రైతన్నలు అల్లాడిపోతున్నారు. మొంథా తుపాను ప్రభావంతో నిజామాబాద్ జిల్లాలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పంటలు, ధాన్యం వర్షానికి నాని రైతులు నష్టపోతున్నారు. ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందో, ఎంత మేరకు నష్టం ఉంటుందో తెలియక రైతులకు కంటి మీద కునుకు కరవవుతోంది.

అదే మరికొన్ని గంటల్లో వర్షం కురుస్తోందని, పిడుగులు పడనున్నాయని, ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశముందని ముందస్తు సమాచారం తెలిస్తే రైతులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. దీని కోసం ప్రభుత్వ శాఖ పరిధిలోని కొన్ని 'మొబైల్​ యాప్​లు' ఇలాంటి సమాచారాన్నే ఇస్తూ రైతులకు మేలు చేస్తున్నాయి. ఈ సమాచారం తెలియకపోవడంతో ఎంతో మంది రైతులు తమ పంటలను కోల్పోయి తీవ్ర శోకానికి గురవుతున్నారు. అయితే ఈ యాప్​లు, వాటి వినియోగానికి సంబంధించిన వివరాలను గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Mobile Apps For Farmers in Telangana
మేఘదూత్​ యాప్​ (EENADU)

వాతావరణ సమాచారానికి 'మేఘ్​దూత్' : అన్నదాతల మొబైల్​లో మేఘ్​దూత్ యాప్​ ఉంటే వాతావరణ సమాచారం రైతుల చేతుల్లో ఉన్నట్లే. ఈ యాప్​ ద్వారా కర్షకులు రానున్న నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో వాతావరణ సమాచారాన్ని ముందుగానే తెలుసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. దీనితో పాటు వారం క్రితం నాటి సమాచారం, ప్రస్తుత సమయంలోని వర్షపాతం, ఉష్ణోగ్రత, గాలివేగం వంటి వాతావరణ సంబంధమైన విషయాలను ఇట్టే తెలుసుకోవచ్చు. వేరే ప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు సాగించే వారు కూడా 'మేఘ్​దూత్' యాప్​ ద్వారా ముందస్తుగా వాతావరణ పరిస్థితులను తెలుసుకోవచ్చు.

వర్షాలను సూచించే రెయిన్ అలారం, కిసాన్ సువిధ : వర్ష సూచనలు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేందుకు రెయిన్ అలారం, కిసాన్ సువిధ యూప్​లు దోహదపడతాయి. ఐదు రోజుల ముందస్తు హెచ్చరికలు ఈ యాప్​లో ఉంటాయి. వాతావరణంతో పాటు మార్కెట్ ధరలు, పంటల బీమా సమాచారం, విత్తనాలు, ఎరువులు, నీటి నిర్వహణపై పలు సూచనలు ఈ యాప్​లో రైతులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Mobile Apps For Farmers in Telangana
దామిని యాప్​ (EENADU)

పిడుగు పాటు గుర్తించే 'దామినీ' యాప్ : ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని దామినీ యాప్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. పిడుగులు ఎక్కడ పడే అవకాశం ఉందో ఈ యాప్​లో ముందుగానే సమాచారం అందిస్తుంది. దీని సహాయంతో పిడుగులు పడే సమయంలో రైతులు సందర్భానికి అనుగుణంగా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుని సురక్షితంగా ఉండవచ్చు. పిడుగు పడే వాతావరణం ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను కూడా ఈ యాప్​లో అందుబాటులో ఉంచారు. అవి రైతులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.

తెలుగులోనూ సమాచారం : పంటలను సాగు చేసే సందర్భంలో ముఖ్యంగా కోతల సమయంలో రైతులకు వాతావరణ సమాచారం ఎంతో అవసరం అని ఎల్లారెడ్డి సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకులు సుధామాధురి అన్నారు. వాతావరణ వివరాలను తెలిపే ఈ యాప్​లను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని రైతులను కోరారు. ఈ యాప్​లలో సమాచారం తెలుగులోనూ అందుబాటులో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

"పంటలను సాగు చేసే సందర్భంలో ముఖ్యంగా కోతల సమయంలో రైతులకు వాతావరణ సమాచారం ఎంతో అవసరం. వాతావరణ వివరాలను తెలిపే యాప్​లను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఈ యాప్​లలో సమాచారం తెలుగులోనూ అందుబాటులో ఉంటుంది." - సుధామాధురి, ఏడీఏ, ఎల్లారెడ్డి

